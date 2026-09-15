Tổng thống Trump: Ukraine và Nga nhất trí không tấn công mục tiêu năng lượng

Ngày 14/9, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Ukraine và Nga đã nhất trí không tấn công các cơ sở năng lượng của nhau.

Tuyên bố được đưa ra chỉ một ngày sau khi nhà lãnh đạo Mỹ chỉ trích việc Ukraine tấn công các nhà máy lọc dầu của Nga.

Trong bài đăng trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Trump nêu rõ: "Ukraine đã đồng ý không tấn công các mục tiêu năng lượng của Nga. Nga cũng đã đồng ý điều tương tự! Việc giá dầu diesel trên thế giới tăng chủ yếu là do cuộc chiến Nga-Ukraine gây ra, chứ không phải Iran."

Trước đó, truyền thông Nga ngày 13/9 dẫn lời người phát ngôn Điện Kremlin cho biết Moskva không loại trừ khả năng tổ chức đàm phán ba bên về Ukraine vào tháng 10 tới.

Theo hãng tin TASS và RIA Novosti, trả lời báo giới về khả năng diễn ra đàm phán vào tháng tới giữa Nga, Mỹ và Ukraine, người phát ngôn Dmitry Peskov cho biết: “Chúng tôi không loại trừ khả năng đó. Chúng ta đang nói về tương lai có thể nhìn trước được, nên tháng 10 chắc chắn là một khả năng.”

Cũng liên quan về vấn đề này, Trợ lý Tổng thống Nga, ông Yury Ushakov cho biết Tổng thống Putin sẽ quyết định người đứng đầu phái đoàn Nga tham gia đàm phán ba bên về Ukraine.

Ông cũng lưu ý rằng hiện các bên chưa nhất trí về một gói đề xuất nào do đều theo đuổi các mục tiêu ưu tiên của riêng mình.

Về địa điểm diễn ra đàm phán, Trợ lý Tổng thống Nga cho biết có một số “ứng cử viên” đang được xem xét là Abu Dhabi (Các tiểu vương quốc Arab thống nhất), Thổ Nhĩ Kỳ và một số quốc gia khác cũng bày tỏ sẵn sàng chủ trì cuộc gặp này. Ông Ushakov nhấn mạnh vẫn còn rất nhiều việc cần làm để đạt được giải pháp hòa bình cho vấn đề Ukraine./.

Nga phát tín hiệu nối lại đàm phán với Ukraine trong tháng 10 Các hãng thông tấn RIA và TASS của Nga đưa tin Điện Kremlin cho biết các cuộc đàm phán ba bên giữa Nga, Ukraine và Mỹ nhằm chấm dứt xung đột.