Nga bác bỏ cảnh báo của Ba Lan về "leo thang căng thẳng"

Ngày 14/9, Điện Kremlin tuyên bố vụ tấn công vào một đầu máy xe lửa mới đây xảy ra bên trong lãnh thổ Ukraine, qua đó bác bỏ cảnh báo của Ba Lan rằng đây là hành động "leo thang căng thẳng."

Trả lời báo giới về vụ tấn công bằng thiết bị bay không người lái vào một đầu máy xe lửa xảy ra tại khu vực cách biên giới chung Ukraine-Ba Lan 2km, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nhấn mạnh quân đội Nga đang thực hiện nhiệm vụ trên khắp Ukraine và sẽ tiếp tục như vậy.

Trước đó, Ba Lan, một thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), cho rằng các cuộc tấn công ngày 13/9 là hành động "leo thang căng thẳng" nhằm vào biên giới của Ukraine với các nước châu Âu và đã triệu tập một cuộc họp chính phủ khẩn cấp ngay tối cùng ngày. Trong cuộc họp, Ba Lan tuyên bố sẽ tăng cường an ninh dọc biên giới với Ukraine.

Trong khi đó, phóng viên TTXVN tại châu Âu dẫn báo cáo của Cục Thống kê Ba Lan cho biết nước này đã chịu thiệt hại hơn 490 tỷ zloty (131 tỷ USD) do tác động của cuộc xung đột Ukraine trong giai đoạn 2022-2025, tương đương khoảng 3,5% GDP lũy kế của nước này trong cùng thời kỳ.

Số liệu cho thấy thiệt hại được ghi nhận trên nhiều lĩnh vực, gồm viện trợ cho Ukraine, thị trường lao động, hoạt động kinh tế, nhân khẩu học và ảnh hưởng của dòng người tị nạn đối với hộ gia đình, doanh nghiệp.

Giới chức châu Âu cũng bày tỏ lo ngại trước cuộc tấn công gần biên giới Ba Lan trên. Tuy nhiên, theo các nguồn tin ngoại giao, lãnh đạo các nước Liên minh châu Âu (EU) chưa đạt được nhất trí về việc gia hạn một trong những gói trừng phạt Nga vốn hết hạn vào ngày 15/9.

Cụ thể, Slovakia đã yêu cầu EU loại 2 doanh nhân trong số 3.000 cá nhân và doanh nghiệp Nga khỏi danh sách trừng phạt. Pháp cũng ủng hộ xóa tên 1 doanh nhân.

Theo các nguồn tin, các đề xuất này gây bất ngờ cho các lãnh đạo châu Âu khác.

Ngoài ra, một phần khác của cuộc thảo luận xoay quanh việc nên gia hạn các biện pháp này thêm 6 tháng như thông lệ kể từ năm 2014 hay gia hạn thêm 12 tháng. Slovakia được cho là không muốn ủng hộ thời gian gia hạn dài hơn./.

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