Chứng khoán ngày 15/9: VN-Index tăng vọt vượt xa mốc 1.800 điểm

Thị trường chứng khoán khởi sắc trong phiên 15/9 khi sắc xanh duy trì trên diện rộng, giúp VN-Index tăng gần 23 điểm và lấy lại mốc 1.800 điểm.

Dòng tiền tập trung vào nhóm ngân hàng, dầu khí và một số cổ phiếu thuộc họ Gelex, trong khi khối ngoại tiếp tục mua ròng phiên thứ hai liên tiếp.

Kết thúc phiên giao dịch ngày 15/9, VN-Index tăng 22,92 điểm lên 1.811,15 điểm. Trên sàn HOSE, số mã tăng áp đảo với 470 mã, trong khi có 220 mã giảm. HNX-Index cũng tăng hơn 2 điểm lên 274 điểm.

Sắc xanh lan tỏa trên hầu hết các nhóm ngành; trong đó, ngân hàng và dầu khí duy trì vai trò dẫn dắt thị trường trong suốt phiên giao dịch.

Tại nhóm ngân hàng, SSB trở thành điểm sáng khi tăng kịch trần. Nhiều cổ phiếu ngân hàng khác cũng ghi nhận diễn biến tích cực, góp phần nâng đỡ chỉ số chung.

Nhóm dầu khí có phiên giao dịch nổi bật nhất với BSR tăng kịch trần. PVS, PLX, PVD, OIL và nhiều cổ phiếu khác trong nhóm cũng tăng mạnh, tạo động lực đáng kể cho thị trường.

Bên cạnh đó, nhóm cổ phiếu họ Gelex cũng giao dịch tích cực. GEE và GEL cùng tăng kịch trần, trong khi GEX tăng hơn 3%. Diễn biến này cho thấy tâm lý nhà đầu tư đối với nhóm cổ phiếu này đã cải thiện đáng kể.

Dù thị trường tăng mạnh, thanh khoản lại là điểm đáng chú ý khi chỉ đạt gần 12 triệu đơn vị, tương đương khoảng một phần tư so với phiên trước.

Ở chiều giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài, khối ngoại mua ròng hơn 730 tỷ đồng trên thị trường. Đây là phiên thứ hai liên tiếp khối này duy trì trạng thái mua ròng.

VCB được khối ngoại mua ròng mạnh nhất với khoảng 230 tỷ đồng, tiếp đến là BSR với khoảng 160 tỷ đồng và BID gần 125 tỷ đồng.

Việc VN-Index trở lại trên mốc 1.800 điểm cùng diễn biến tăng trên diện rộng giúp thị trường lấy lại trạng thái tích cực sau phiên điều chỉnh trước đó. Tuy nhiên, thanh khoản sụt giảm mạnh là yếu tố cần được theo dõi trong các phiên giao dịch tiếp theo./.

Thanh khoản co hẹp khiến VN-Index 1.800 điểm trở thành vùng cản ngắn hạn Các chuyên gia cho rằng thị trường tuần tới nhiều khả năng tiếp tục tiêu cực khi nhà đầu tư dồn sự chú ý vào cuộc họp chính sách của FED giữa tuần sau.

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