Phố Wall giảm điểm trước áp lực kép từ giá dầu và lợi suất trái phiếu

Chứng khoán Phố Wall giảm điểm trong phiên giao dịch 14/9 khi nhóm cổ phiếu công nghệ suy yếu.

Động thái này diễn ra sau khi các lãnh đạo hàng đầu trong ngành trí tuệ nhân tạo (AI) kêu gọi làm chậm tốc độ phát triển công nghệ này. Bên cạnh đó, thị trường cũng chịu sức ép từ đà tăng của giá dầu và lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ.

Kết thúc phiên giao dịch, chỉ số Dow Jones giảm 0,3%, xuống 52.421,20 điểm. Chỉ số S&P 500 giảm 0,5%, xuống 7.619,98 điểm. Chỉ số Nasdaq Composite giảm 0,6%, xuống 26.181,41 điểm.

Đà giảm của các cổ phiếu AI, trong đó có Nvidia, AMD và CoreWeave, là một trong những nguyên nhân chính khiến các chỉ số chứng khoán Mỹ giảm mạnh, đặc biệt là trong phiên sáng. Đà giảm sau đó thu hẹp dần khi giá dầu và lợi suất trái phiếu Mỹ hạ nhiệt phần nào về cuối phiên.

Mới đây, ông Dario Amodei, Giám đốc điều hành (CEO) công ty trí tuệ nhân tạo Anthropic, kêu gọi các doanh nghiệp phối hợp làm chậm tốc độ phát triển AI để có thêm thời gian đánh giá các rủi ro.

Phát biểu này đã nhận được sự ủng hộ từ một số lãnh đạo khác trong ngành, song lại vấp phải phản ứng gay gắt từ Tổng thống Mỹ Donald Trump, người gọi lo ngại AI có thể hủy diệt loài người là trò lừa đảo.

Ông Trump nhấn mạnh thêm Mỹ cần chiến thắng trong "cuộc đua công nghệ" với Trung Quốc.

Tuy nhiên, ông Adam Sarhan, CEO công ty tư vấn đầu tư 50 Park Investments, cho rằng tuyên bố chung nói trên đáng lo ngại, bởi hoạt động đầu tư liên quan tới AI chính là động lực cho cả nền kinh tế lẫn thị trường chứng khoán trong vài năm qua.

Ông Patrick Munnelly, chiến lược gia thị trường tại công ty môi giới đa tài sản Tickmill Group, nhận định diễn biến này buộc giới đầu tư phải đánh giá lại tốc độ, quy mô và lộ trình sinh lời của làn sóng chi tiêu vốn trong lĩnh vực AI.

Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm có thời điểm vượt 5% trong phiên sáng, lần đầu tiên kể từ tháng 10/2023, trước khi giảm trở lại.

Giới phân tích nhìn chung dự báo Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), dưới sự điều hành của Chủ tịch Kevin Warsh, sẽ tăng lãi suất do lạm phát tại Mỹ vẫn cao hơn nhiều so với mục tiêu 2% của ngân hàng trung ương này.

Ông Fawad Razaqzada, chuyên gia phân tích tại nền tảng giao dịch ngoại hối Forex.com, nhận định sẽ là một bất ngờ rất lớn nếu Fed không tăng lãi suất tại cuộc họp 15-16/9. Tuy nhiên, quyết định này có thể khiến Fed đối đầu trực tiếp với ông Trump, người đã cam kết đưa ra các biện pháp hỗ trợ kinh tế trước thềm bầu cử giữa kỳ Quốc hội vào tháng 11, đồng thời nhiều lần chỉ trích người tiền nhiệm của ông Warsh là ông Jerome Powell về các quyết định chính sách tiền tệ.

Ông Chris Weston, Trưởng bộ phận nghiên cứu tại công ty môi giới ngoại hối và CFD Pepperstone, cho biết thị trường hiện định giá xác suất 92% cho khả năng Fed tăng lãi suất, với tổng mức tăng lũy kế dự kiến đạt 50 điểm cơ bản tính đến cuối năm.

Tại Việt Nam, chốt phiên 14/9, chỉ số VN-Index giảm 6,98 điểm (0,39%) xuống 1.788,23 điểm, chỉ số HNX-Index giảm 0,74 điểm (0,27%) xuống 271,94 điểm./.

SSI: Tuần đầu tiên nâng hạng dự kiến có 240 triệu USD giải ngân vào 27 cổ phiếu Việt Nam Đợt giải ngân thứ nhất của các quỹ mô phỏng chỉ số toàn cầu thuộc FTSE dự kiến diễn ra vào ngày 18/9/2026 với tổng giá trị mua ròng ước đạt 240,49 triệu USD, tập trung vào 27 cổ phiếu Việt Nam.

