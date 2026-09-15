Thúc đẩy hợp tác Việt-Hàn trong lĩnh vực chip bán dẫn và điện tử

Ngày 15/9, Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc tổ chức tọa đàm gặp gỡ các doanh nghiệp bán dẫn - điện tử Hàn Quốc.

Gần 30 doanh nghiệp đã cùng trao đổi những vấn đề cụ thể: Việt Nam cần thu hút những công đoạn nào trong chuỗi giá trị; doanh nghiệp Hàn Quốc cần điều kiện gì để mở rộng sản xuất; hai bên có thể hợp tác ra sao về công nghệ, nghiên cứu - phát triển và nhân lực; doanh nghiệp Việt Nam làm thế nào để tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng.



Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, tham dự tọa đàm có đại diện một số bộ, ngành, cơ quan xúc tiến đầu tư, thương mại và công nghệ của Hàn Quốc cùng gần 30 doanh nghiệp bán dẫn, điện tử, trong đó có nhiều nhà cung ứng của Samsung, SK và LG. Phía Việt Nam có Tổng Công ty Viglacera cùng một số hiệp hội, doanh nghiệp và tổ chức liên quan.



Phát biểu khai mạc, Đại sứ Việt Nam tại Hàn Quốc Vũ Hồ nhấn mạnh bán dẫn và điện tử không chỉ là những ngành sản xuất có giá trị cao, mà còn là phép thử đối với năng lực công nghệ, chất lượng nhân lực và khả năng tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu của Việt Nam.

Đại sứ nêu rõ: "Việt Nam không chỉ tìm kiếm thêm các nhà máy. Việt Nam mong muốn những dự án tạo thêm công nghệ, đào tạo được kỹ sư, hình thành hoạt động nghiên cứu - phát triển và đưa được nhiều doanh nghiệp Việt vào chuỗi cung ứng."

Trao đổi tại tọa đàm tập trung vào địa điểm đầu tư, hạ tầng khu công nghiệp, nguồn điện ổn định, nhân lực kỹ thuật, chính sách ưu đãi và khả năng kết nối với các đối tác Việt Nam.

Nhiều doanh nghiệp Hàn Quốc chia sẻ nhu cầu mở rộng sản xuất, nghiên cứu - phát triển và tìm kiếm cơ hội tham gia các dự án tại Việt Nam. Sự tham gia của Viglacera cùng các doanh nghiệp công nghệ, hiệp hội và tổ chức xúc tiến Việt Nam giúp kết nối trực tiếp nhu cầu của nhà đầu tư với địa điểm sản xuất, hạ tầng, nhân lực và đối tác trong nước.



Đại sứ Vũ Hồ nhấn mạnh Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc sẽ tiếp tục cung cấp thông tin, kết nối doanh nghiệp với các bộ, ngành, địa phương, khu công nghiệp và đối tác Việt Nam; đồng thời theo dõi các đề xuất được nêu tại tọa đàm để thúc đẩy những dự án có tính khả thi. Việt Nam coi Hàn Quốc là đối tác ưu tiên trong phát triển công nghiệp công nghệ cao và mong muốn đầu tư của doanh nghiệp Hàn Quốc ngày càng gắn với chuyển giao công nghệ, phát triển nhân lực và nâng cao năng lực của các nhà cung ứng Việt Nam.



Giá trị của tọa đàm không nằm ở số lượng danh thiếp được trao trong ngày, mà ở những dự án, hợp đồng và mối liên kết được tiếp tục sau cuộc gặp. Đây là một kênh kết nối trực tiếp để doanh nghiệp hai nước cùng tìm kiếm cơ hội mới, qua đó, góp phần làm sâu sắc quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Hàn Quốc./.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp lãnh đạo một số tập đoàn lớn của Hàn Quốc Trong khuôn khổ chuyến thăm Hàn Quốc, chiều 8/9 theo giờ địa phương, tại thủ đô Seoul, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã tiếp lãnh đạo một số tập đoàn lớn của Hàn Quốc đang đầu tư tại Việt Nam.

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