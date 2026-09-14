Tháo gỡ vướng mắc, thúc đẩy doanh nghiệp Việt Nam đầu tư tại Campuchia

Ngày 14/9, tại trụ sở của Hội đồng Phát triển Campuchia (CDC) ở thủ đô Phnom Penh đã diễn ra Chương trình đối thoại doanh nghiệp Việt Nam tại Campuchia với CDC, với chủ đề “Đồng hành-tháo gỡ-kết nối-phát triển.”

Chương trình do CDC phối hợp với Phòng Thương mại Campuchia, Phòng Kinh tế thuộc Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia, Thương vụ Việt Nam tại Campuchia và Hiệp hội Doanh nghiệp Việt Nam-Campuchia (VCBA) tổ chức.

Theo phóng viên TTXVN tại Phnom Penh, tham dự chương trình về phía Campuchia có lãnh đạo CDC, đại diện các bộ, ngành và cơ quan chức năng Campuchia, lãnh đạo Phòng Thương mại Campuchia, một số doanh nghiệp Campuchia có quan hệ hợp tác với Việt Nam thuộc Phòng Thương mại Campuchia.

Về phía Việt Nam có Đại sứ Nguyễn Minh Vũ, đại diện Phòng Kinh tế, Thương vụ Việt Nam, Ban Chấp hành VCBA, doanh nghiệp Việt Nam đang đầu tư, sản xuất, kinh doanh tại Campuchia và các nhà đầu tư, doanh nghiệp dự kiến đầu tư vào Campuchia.

Phát biểu mở đầu, Tổng thư ký Hội đồng Đầu tư Campuchia thuộc CDC Chea Vuthy nhấn mạnh đến mối quan hệ “láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài” giữa Việt Nam và Campuchia.

Ông khẳng định CDC đã tích cực tạo điều kiện cho doanh nghiệp Việt Nam để tiếp tục mở rộng đầu tư phát triển tại Campuchia, qua đó mang lại lợi ích thực chất cho hai nước.

Ông cho biết thêm tính đến nay, đã có nhiều dự án đầu tư của Việt Nam vào Campuchia với tổng giá trị hơn 3 tỷ USD. Ông cho rằng hai bên vẫn còn nhiều dư địa để doanh nghiệp hai nước tiếp tục đầu tư, phát triển trong bối cảnh số lượng dự án cũng như giá trị đầu tư của các doanh nghiệp Việt Nam vào Campuchia vẫn còn thấp.

Qua diễn đàn này, ông kêu gọi các doanh nghiệp Việt Nam tăng cường đầu tư vào Campuchia và phía CDC sẵn sàng giải đáp các câu hỏi của phía doanh nghiệp Việt Nam tại chương trình đối thoại lần này.

Trong bài phát biểu của mình, Đại sứ Nguyễn Minh Vũ cho rằng hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư được coi là điểm sáng và được lãnh đạo cấp cao của hai nước coi là trọng tâm hợp tác. Theo số liệu của Việt Nam, năm 2025, kim ngạch thương mại hai nước đạt mức kỷ lục 11,33 tỷ USD và 8 tháng đầu năm 2026 tiếp tục đà tăng trưởng khá tốt, đạt 8,67 tỷ USD, tăng 8,3% so với cùng kỳ năm 2025.

Về đầu tư, theo số liệu của Việt Nam, cho đến nay có 223 dự án đầu tư tại Campuchia với tổng số vốn đăng ký đạt gần 3,4 tỷ USD.

Trong nhiều năm qua, doanh nghiệp Việt Nam đã hiện diện trong nhiều lĩnh vực quan trọng như nông nghiệp, đặc biệt là nông nghiệp quy mô lớn, tài chính-ngân hàng, viễn thông, hàng không, chế biến, thương mại và dịch vụ.

Các doanh nghiệp đã tuyển dụng hàng chục nghìn lao động, đóng góp cho ngân sách nhà nước Campuchia hàng trăm triệu USD mỗi năm, thực hiện tốt công tác an sinh xã hội tại địa bàn.

Đại sứ cũng đánh giá dư địa đầu tư của các doanh nghiệp Việt Nam tại Campuchia vẫn còn rất lớn và chưa tương xứng với tiềm năng cũng như quan hệ hữu nghị tốt đẹp giữa hai nước.

Đại sứ Nguyễn Minh Vũ khẳng định Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia trong thời gian qua đã tích cực phối hợp với CDC, các bộ, ngành và địa phương của Campuchia cũng như Việt Nam tổ chức nhiều hoạt động xúc tiến, thương mại đầu tư giữa hai nước, điển hình là Diễn đàn doanh nghiệp tổ chức ngày 22/4 vừa qua với sự tham gia của hơn 200 đại biểu đến từ các doanh nghiệp của hai nước.

Đại sứ Nguyễn Minh Vũ phát biểu tại chương trình. (Ảnh: Minh Hưng/TTXVN)

Đại sứ Nguyễn Minh Vũ bày tỏ mong muốn sẽ chứng kiến một làn sóng mới đầu tư của các doanh nghiệp Việt Nam vào Campuchia trong thời gian tới.

Để đạt được như vậy, Đại sứ bày tỏ mong muốn CDC không chỉ hỗ trợ khi doanh nghiệp tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, mà còn chủ động cung cấp cho cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam danh mục lĩnh vực ưu tiên, địa bàn đầu tư, khu kinh tế, quỹ đất phù hợp, chính sách ưu đãi và các dự án mà Campuchia đang kêu gọi đầu tư.

Chương trình đối thoại lần này nhằm tạo diễn đàn trao đổi trực tiếp giữa cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam tại Campuchia với CDC và các cơ quan chức năng Campuchia để lắng nghe, tổng hợp và tháo gỡ khó khăn, tăng cường hiểu biết chính sách, đề xuất giải pháp cải thiện môi trường đầu tư, kết nối doanh nghiệp với cơ quan quản lý và đối tác Campuchia, khuyến khích các dự án đầu tư mới và mở rộng hoạt động hiện hữu.

Trả lời phỏng vấn của phóng viên TTXVN bên lề chương trình đối thoại, ông Chea Vuthy cho hay Campuchia hoan nghênh và luôn sẵn sàng hỗ trợ các nhà đầu tư đến với nước này, trong đó có các nhà đầu tư Việt Nam, trong quá trình triển khai hoạt động kinh doanh tại Campuchia.

Chính phủ Campuchia coi việc xây dựng một môi trường đầu tư thuận lợi, cùng các chính sách khuyến khích, bao gồm cả ưu đãi về thuế và phi thuế, có ý nghĩa hết sức quan trọng, đồng thời thúc đẩy việc đơn giản hóa thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các nhà đầu tư trong quá trình triển khai và vận hành hoạt động kinh doanh.

Các cán bộ đại diện của các bộ, ngành liên quan được bố trí thường trực tại CDC sẽ thay mặt nhà đầu tư làm việc với các cơ quan chức năng để thực hiện các thủ tục xin phép, đăng ký, cấp giấy phép và các thủ tục liên quan khác.

Về phần mình, Chủ tịch VCBA Oknha Leng Rithy cho hay khoảng 2-3 năm trước, phần lớn doanh nghiệp Việt Nam đầu tư trồng trọt tại Campuchia rồi đưa nguyên liệu thô về Việt Nam chế biến. Tuy nhiên, 2-3 năm gần đây, xu hướng này đã thay đổi rõ rệt. Để tối ưu chi phí, nâng sức cạnh tranh và bảo đảm lợi ích các bên, doanh nghiệp Việt Nam ngày càng chú trọng hợp tác lâu dài với đối tác Campuchia, cùng góp vốn xây dựng nhà máy và chế biến nguyên liệu ngay tại Campuchia. Đây cũng đang trở thành hướng đi chủ đạo của phần lớn doanh nghiệp Việt Nam hiện nay.

Trong khi đó, Bí thư thứ nhất phụ trách Phòng Kinh tế Nguyễn Nguyên Dũng cho hay hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam đầu tư, kinh doanh hiệu quả tại Campuchia là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của công tác ngoại giao kinh tế của Đại sứ quán.

Thời gian qua, bám sát các chỉ đạo của Bộ Ngoại giao, lãnh đạo Đại sứ quán, Phòng Kinh tế đã triển khai nhiều các hoạt động theo phương châm “đồng hành cùng doanh nghiệp, lấy doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ,” tập trung vào 3 khâu chính là cung cấp thông tin-kết nối cơ hội-tháo gỡ khó khăn.

Phòng đã chủ động cung cấp thông tin, cập nhật chính sách và cảnh báo sớm cho doanh nghiệp, tăng cường các cơ chế đối thoại trực tiếp giữa doanh nghiệp và cơ quan chức năng Campuchia, trực tiếp tiếp nhận, tổng hợp và hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, đồng thời hỗ trợ doanh nghiệp tìm kiếm đối tác và mở rộng thị trường.

Trong thời gian tới, phòng sẽ tiếp tục theo sát nắm bắt nhu cầu của các doanh nghiệp, duy trì mối quan hệ tốt đẹp với các cơ quan chức năng Campuchia, cung cấp thông tin luật pháp, chính sách và thị trường kịp thời, hỗ trợ các doanh nghiệp kết nối đối tác CPC./.

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