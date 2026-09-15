Tỷ giá trung tâm tăng lên cao nhất, các ngân hàng cũng điều chỉnh mạnh

Sau hai tuần giảm nhiệt, tỷ giá trung tâm đã bật mạnh trở lại. Tỷ giá trung tâm giữa đồng Việt Nam với đồng USD được Ngân hàng Nhà nước công bố vào hôm nay (15/9) ở mức 25.617 đồng/USD, tăng 10 đồng so với mức niêm yết hôm qua. Đây cũng là mức cao nhất của tỷ giá trung tâm từ trước đến nay (tỷ giá trung tâm từng lên cao nhất 25.615 đồng vào ngày 25/8 và lặp lại vào 3/9).

Áp dụng biên độ 5%, các ngân hàng thương mại được phép mua-bán USD trong ngày hôm nay với tỷ giá trần là 26.898 đồng/USD, còn tỷ giá sàn ở mức 24.336 đồng/USD.

Tỷ giá trung tâm được Ngân hàng Nhà nước cập nhật hàng ngày và tính toán dựa trên diễn biến tỷ giá thị trường liên ngân hàng, rổ tiền tệ các đối tác thương mại lớn, cân đối vĩ mô và mục tiêu chính sách. Đây là tham chiếu để các ngân hàng thương mại điều chỉnh giá giao dịch thực tế trong biên độ 5%.

Giá USD ngân hàng sáng nay có xu hướng đồng thuận với tỷ giá trung tâm. Vietcombank, Vietinbank, Eximbank đều nâng mỗi đồng bạc xanh thêm 50-60 đồng. Các ngân hàng tiếp tục duy trì khoảng cách tương đối xa so với mức trần và sàn được phép giao dịch.

Cụ thể, Ngân hàng Vietcombank niêm yết tỷ giá ở mức 25.760-26.160 đồng/USD (mua vào-bán ra), Ngân hàng BIDV giao dịch ở mức 25.780-26.160 đồng/USD, Ngân hàng VietinBank thì niêm yết ở mức 25.718-26.160 đồng/USD (mua vào-bán ra), cùng tăng 50 đồng.

Ngân hàng Eximbank cũng tăng 60 đồng, hiện giao dịch ở mức 25.760-26.150 đồng/USD (mua vào-bán ra)./.

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