Hợp tác Việt Nam-Anh mở thêm dư địa cho Trung tâm Tài chính quốc tế

Hợp tác tài chính đang trở thành một nội dung quan trọng trong quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Vương quốc Anh, nhất là khi Việt Nam đẩy nhanh quá trình xây dựng Trung tâm Tài chính quốc tế.

Việc phát triển thị trường vốn, nâng cao chuẩn mực quản trị và xây dựng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu quốc tế được xem là những yếu tố quan trọng để tăng sức hút đối với dòng vốn và các định chế tài chính toàn cầu.

Đây cũng là những nội dung được trao đổi tại Hội nghị Cấp cao Vương quốc Anh-Việt Nam về Dịch vụ Tài chính 2026, diễn ra ngày 14/9 tại Thành phố Hồ Chí Minh. Sự kiện do Đại sứ quán Anh tại Việt Nam phối hợp với Hiệp hội Doanh nghiệp Anh tại Việt Nam (BritCham) và Dragon Capital tổ chức.

Mở rộng hợp tác tài chính

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Công Vinh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng, hợp tác trong lĩnh vực tài chính là một trụ cột quan trọng trong quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Vương quốc Anh.

Thành phố trân trọng sự đồng hành, hỗ trợ của các đối tác Anh trong quá trình xây dựng Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam (VIFC) tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Theo ông Nguyễn Công Vinh, các hoạt động nghiên cứu chung, hội nghị, hội thảo, đào tạo và trao đổi thực địa với Trung tâm Tài chính London thể hiện thiện chí hợp tác và niềm tin của Vương quốc Anh vào tiềm năng của Việt Nam và Thành phố Hồ Chí Minh trong việc hình thành một trung tâm tài chính có khả năng kết nối khu vực và quốc tế.

Trong bối cảnh Thành phố đang đứng trước yêu cầu nâng cao chất lượng tăng trưởng, đổi mới mô hình huy động và phân bổ nguồn lực, nhu cầu đầu tư cho hạ tầng giao thông, chuyển đổi xanh, chuyển đổi số và nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp đòi hỏi nguồn vốn dài hạn, đa dạng và có chi phí hợp lý.

Trong bối cảnh đó, Thành phố xác định phát triển VIFC là một nhiệm vụ chiến lược để kết nối dòng vốn quốc tế với nhu cầu phát triển của nền kinh tế, đồng thời hình thành các dịch vụ tài chính hiện đại và tạo điều kiện để doanh nghiệp Việt Nam tham gia sâu hơn vào thị trường toàn cầu.

Theo lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh, bên cạnh các chính sách đặc thù, vượt trội, tiệm cận thông lệ quốc tế được cho phép theo Nghị quyết 222/2025/QH15, Luật Phát triển đô thị được Quốc hội thông qua ngày 24/8/2026 cũng bổ sung cơ sở pháp lý để gắn hoạt động của VIFC với các dự án chiến lược của Thành phố, đồng thời mở thêm công cụ huy động vốn cho hạ tầng.

VIFC đang chuyển từ giai đoạn xây dựng thể chế sang vận hành thực chất, hướng tới ra mắt những sản phẩm nền tảng đầu tiên trong năm nay, trong đó có trái phiếu đô thị và trái phiếu công trình.

"Thước đo thành công của VIFC cần được thể hiện bằng những kết quả cụ thể: nguồn vốn được huy động và giải ngân vào các dự án khả thi; doanh nghiệp tiếp cận được dịch vụ tài chính phù hợp; giao dịch được thực hiện an toàn, thuận tiện; và đội ngũ nhân lực trong nước từng bước làm chủ các nghiệp vụ quốc tế," Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Công Vinh nhấn mạnh.

Để thực hiện mục tiêu này, Thành phố Hồ Chí Minh mong muốn tăng cường hợp tác với các trung tâm tài chính, định chế và đối tác có kinh nghiệm, trong đó có Vương quốc Anh và Trung tâm Tài chính London.

Hợp tác được Thành phố định hướng trên ba phương diện gồm hoàn thiện môi trường hoạt động, phát triển thị trường và nâng cao năng lực thực thi.

Từ phía Vương quốc Anh, ông Iain Frew, Đại sứ Vương quốc Anh tại Việt Nam nhấn mạnh quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước đang mở rộng vượt ra ngoài khuôn khổ thương mại và đầu tư. Vương quốc Anh mong muốn đồng hành với Việt Nam với vai trò đối tác lâu dài, chia sẻ chuyên môn, kinh nghiệm quốc tế và thúc đẩy đổi mới sáng tạo.

Theo Đại sứ Iain Frew, hợp tác tài chính giữa hai nước hiện tập trung vào ba lĩnh vực quan trọng gồm mở rộng khả năng tiếp cận tài chính, huy động nguồn vốn cho quá trình chuyển đổi xanh và củng cố những nền tảng cốt lõi của hệ thống tài chính.

"Vương quốc Anh tự hào đồng hành cùng Việt Nam không chỉ với vai trò là một nhà đầu tư, mà còn là một đối tác lâu dài, cùng chia sẻ chuyên môn, đổi mới sáng tạo và kinh nghiệm quốc tế", Đại sứ Iain Frew nhấn mạnh.

Ông Nguyễn Công Vinh, Phó Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh, phát biểu khai mạc Hội nghị. (Ảnh: Hứa Chung/TTXVN)

Những nền tảng để VIFC hội nhập quốc tế

Cùng với hoàn thiện thể chế, phát triển thị trường vốn và nâng chất lượng nguồn nhân lực được xem là những điều kiện quan trọng để Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam nâng cao sức cạnh tranh và thu hút các định chế tài chính quốc tế.

Bà Susan Langley, Thị trưởng Khu Tài chính Thành phố London đánh giá những bước tiến của Việt Nam đang được quốc tế ghi nhận.

Theo bà Susan Langley, việc FTSE Russell nâng hạng Việt Nam từ thị trường cận biên lên thị trường mới nổi thứ cấp trong tháng này phản ánh những cải thiện về quy định, hoạt động môi giới và khả năng huy động vốn. "Khu tài chính London tự hào là đối tác thân thiết của Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam trong quá trình này," bà Susan Langley nói.

Ở góc độ thị trường, ông Dominic Scriven, Chủ tịch Quỹ đầu tư Dragon Capital cho rằng, thị trường vốn Việt Nam đã có những bước tiến đáng kể nhưng vẫn còn dư địa để cải thiện thanh khoản, mở rộng sự tham gia của nhà đầu tư và hoàn thiện hạ tầng.

Theo ông Dominic Scriven, việc trao đổi kinh nghiệm với Vương quốc Anh, đặc biệt từ một trung tâm tài chính như London, có thể hỗ trợ Việt Nam tìm kiếm các giải pháp phát triển thị trường vốn trong giai đoạn mới.

Tuy nhiên, các chuyên gia cũng cho rằng, khả năng thu hút dòng vốn quốc tế không chỉ phụ thuộc vào quy mô thị trường mà còn ở chất lượng quản trị và nguồn nhân lực. Đây cũng là nội dung được đặt ra tại phiên thảo luận với chủ đề "Nữ Lãnh đạo" - vai trò của lãnh đạo nữ trong các tổ chức tài chính hiện đại.

Chia sẻ tại phiên thảo luận này, bà Nguyễn Thị Phương Thảo, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Sovico Group cho rằng, ngay từ giai đoạn đầu, Trung tâm Tài chính quốc tế cần thiết kế cơ chế quản trị theo hướng tạo điều kiện để nhiều nhóm chủ thể cùng tham gia, đóng góp vào quá trình xây dựng và vận hành trung tâm.

Trong đó, phụ nữ, nam giới, các nhà khoa học, trí thức và doanh nhân đều có vai trò và không gian để phát huy năng lực, kinh nghiệm và khả năng sáng tạo.

Theo bà Nguyễn Thị Phương Thảo, một Trung tâm Tài chính mới cần xây dựng một "DNA" ngay từ đầu, với những giá trị cốt lõi như chuyên nghiệp, minh bạch, cởi mở, tôn trọng sự khác biệt và thu hút những tài năng tốt nhất.

Trong đó, phụ nữ có thể góp phần tạo dựng một môi trường vừa cạnh tranh, vừa hợp tác và nhân văn. Sự tham gia của các nữ lãnh đạo, chuyên gia quốc tế ngay từ những giai đoạn đầu cũng có thể đóng góp vào việc xây dựng cơ chế, phương thức vận hành và văn hóa của Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Nữ doanh nhân này cũng đặc biệt nhấn mạnh yêu cầu về quản trị. Theo đó, quản trị không chỉ dừng ở tuân thủ mà phải gắn với liêm chính, trách nhiệm, quản trị rủi ro và tư duy hệ thống.

Đây là những yếu tố có ý nghĩa trực tiếp đối với khả năng thu hút các định chế tài chính và dòng vốn quốc tế vào VIFC. Khi thị trường vốn được mở rộng, nhưng đi kèm với chuẩn mực quản trị và nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu quốc tế, Trung tâm Tài chính quốc tế mới có cơ sở để tăng khả năng kết nối với các trung tâm tài chính lớn trong khu vực và trên thế giới./.

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