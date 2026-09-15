Đồng Nai ưu tiên nguồn lực cho các dự án lan tỏa, kết nối sân bay Long Thành

Các đơn vị cần ưu tiên nguồn lực cho những dự án có sức lan tỏa lớn, kết nối sân bay Long Thành, dự án hạ tầng chiến lược, phục vụ phát triển đô thị; tăng cường phối hợp, tập trung đẩy nhanh giải phóng mặt bằng phục vụ dự án.

Đó là nhấn mạnh của ông Võ Tấn Đức, Phó Bí thư Thành ủy Đồng Nai, tại buổi làm việc với Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Đồng Nai và các đơn vị liên quan về giải phóng mặt bằng dự án trọng điểm, đấu giá đất, ngày 15/9.

Ông Võ Tấn Đức đề nghị Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố cùng các đơn vị phối hợp làm rõ điểm nghẽn trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư trên địa bàn Đồng Nai.

Đặc biệt, không trình bày, báo cáo chung chung về những khó khăn, vướng mắc; cần rà soát từng dự án đang triển khai, xác định rõ dự án nào chậm, nguyên nhân chậm; vướng mắc tại từng khâu, thẩm quyền xử lý vướng mắc thuộc đơn vị nào, thời hạn giải quyết trong bao lâu.

Quá trình giải phóng mặt bằng xác định tái định cư đi trước một bước, chuyển từ tư duy “có dự án mới bàn vấn đề tái định cư” sang chủ động chuẩn bị trước quỹ đất và hạ tầng tái định cư, bảo đảm người dân nhường đất phục vụ dự án có nơi ở mới với điều kiện sống bằng hoặc tốt hơn nơi ở cũ.

Ông Võ Tấn Đức yêu cầu các đơn vị phải xây dựng đường găng tiến độ từng dự án, trong đó xác định rõ mốc hoàn thành và người chịu trách nhiệm. Không để tình trạng dự án đã được bố trí vốn, nhà đầu tư đã sẵn sàng thi công nhưng chưa có mặt bằng.

Về đấu giá quyền sử dụng đất, ông Võ Tấn Đức yêu cầu các đơn vị nhanh chóng rà soát các khu đất đủ điều kiện pháp lý, lập danh mục và đề ra tiến độ đấu giá từng khu đất. Với những khu đất có giá trị lớn nhưng còn vướng pháp lý, phải lập hồ sơ riêng, xác định từng vấn đề cần tháo gỡ và cơ quan chịu trách nhiệm xử lý. Mục tiêu sớm đưa quỹ đất thành nguồn lực cho phát triển, không để lãng phí nguồn lực đất đai.

Theo Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Đồng Nai, hiện đơn vị đang phối hợp với các xã, phường thực hiện công tác giải phóng mặt bằng phục vụ gần 300 dự án với diện tích hơn 15.000ha, trong đó có 25 dự án, công trình trọng điểm như đường Vành đai 4-Thành phố Hồ Chí Minh; kéo dài tuyến Metro Bến Thành-Suối Tiên đến Trung tâm hành chính thành phố Đồng Nai và sân bay Long Thành; xây dựng cầu Cát Lái, cầu Long Hưng; mở rộng, nâng cấp xây mới các tuyến giao thông kết nối sân bay Long Thành (đường 769, đường 773, đường 770B).

Năm 2026 thành phố Đồng Nai dự kiến đưa ra đấu giá hàng loạt khu đất, trong đó có nhiều khu đất nằm ở vị trí đắc địa, tiếp giáp sông Đồng Nai, gần sân bay Long Thành và các tuyến giao thông lớn./.

Đồng Nai thúc tiến độ 3 dự án giao thông kết nối sân bay Long Thành Thành phố Đồng Nai yêu cầu các đơn vị khẩn trương cưa cắt, bàn giao diện tích cao su đã được bồi thường để đẩy nhanh tiến độ 3 dự án giao thông kết nối sân bay Long Thành.

​