Gia Lai: Kết nối nghiên cứu quốc tế về khoa học sự sống nano

Sáng 15/9, hơn 100 giáo sư, nhà khoa học, nhà nghiên cứu trẻ và nghiên cứu sinh đến từ 12 quốc gia và vùng lãnh thổ đã tham dự Hội thảo quốc tế lần thứ tư về Khoa học sự sống nano: Công nghệ Nano Sinh học, Lý sinh và Tính toán (NanoBioCoM2026) tại Trung tâm Quốc tế Khoa học và Giáo dục liên ngành (ICISE), tỉnh Gia Lai.

Sự kiện do Hội Khoa học Gặp gỡ Việt Nam và Trung tâm ICISE phối hợp với Viện Nghiên cứu Khoa học Sự sống Nano (WPI-NanoLSI), Đại học Kanazawa (Nhật Bản) và Hội Lý Sinh Việt Nam tổ chức nhằm cập nhật những nghiên cứu cơ bản và ứng dụng trong công nghệ nano sinh học, lý sinh, các phương pháp tính toán, hướng tới làm rõ những cơ chế ở cấp độ phân tử, góp phần giải quyết các vấn đề đặt ra trong khoa học sự sống hiện đại.

Qua 4 kỳ tổ chức, hội thảo quốc tế về khoa học sự sống nano đang từng bước trở thành một diễn đàn khoa học chuyên sâu, nơi các nhà nghiên cứu chia sẻ kết quả mới, tìm kiếm hướng hợp tác và kết nối thế hệ nghiên cứu trẻ với cộng đồng khoa học quốc tế.

Hội thảo năm 2026 diễn ra trong 4 ngày với 52 báo cáo của các nhà khoa học quốc tế; các phiên báo cáo chuyên đề, 35 báo cáo poster tương tác và những phiên thảo luận về hợp tác nghiên cứu quốc tế, giáo dục và đào tạo. Nội dung tập trung vào động lực học phân tử và tế bào, kỹ thuật hình ảnh tiên tiến, vật liệu nano, cảm biến sinh học và các phương pháp tính toán.

Đây là những hướng nghiên cứu có sự giao thoa giữa vật lý, sinh học và khoa học tính toán, qua đó tạo điều kiện để các nhà khoa học tiếp cận sự sống từ nhiều cấp độ và phương pháp khác nhau.

Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Gia Lai Phan Hồ Giang đánh giá cao việc duy trì một diễn đàn học thuật quốc tế chuyên sâu về khoa học sự sống nano tại Trung tâm. Việc quy tụ hơn 100 chuyên gia, nhà khoa học từ 12 quốc gia và vùng lãnh thổ đã tạo cơ hội trao đổi học thuật, góp phần mở rộng mạng lưới hợp tác khoa học quốc tế tại địa phương.



Địa phương tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi về cơ chế, chính sách và quản lý để Trung tâm tổ chức các hội thảo khoa học quốc tế, phát huy vai trò cầu nối giữa nhà khoa học Việt Nam với cộng đồng khoa học thế giới.

Từ những trao đổi học thuật tại hội thảo sẽ góp phần hình thành các nhóm nghiên cứu mới, mở rộng hợp tác giữa các cơ sở đào tạo, nghiên cứu trong nước với các trung tâm khoa học quốc tế được kỳ vọng sẽ tạo thêm động lực cho sự phát triển của lĩnh vực lý sinh và khoa học sự sống nano tại Việt Nam.

Phó Giáo sư, Tiến sỹ Trần Quang Huy, Đại học Phenikaa, Trưởng Ban tổ chức cho biết, hội thảo hướng tới xây dựng một cộng đồng nghiên cứu liên ngành và thúc đẩy những kết nối có thể phát triển thành các chương trình hợp tác lâu dài.

Ông mong muốn các nhà khoa học trao đổi trong lĩnh vực chuyên môn, chủ động tiếp cận những phương pháp nghiên cứu mới, chia sẻ các ý tưởng đang hình thành và duy trì các kết nối sau hội thảo.

Trong khuôn khổ hội thảo diễn ra Đại hội thường niên lần thứ hai của Hội Lý Sinh Việt Nam (VBS), trong đó có phần vinh danh và trao giải thưởng “Nhà Lý sinh trẻ xuất sắc” dưới 40 tuổi và “Sinh viên nghiên cứu khoa học xuất sắc” năm 2026.

Đây là giải thưởng ghi nhận các hội viên Hội Lý Sinh Việt Nam có thành tích nghiên cứu nổi bật trong lĩnh vực lý sinh, chú trọng các công trình được công bố trên những tạp chí quốc tế thuộc nhóm Q1 của hệ thống SCIE/Scopus.

Hội Lý Sinh Việt Nam do Phó Giáo sư, Tiến sỹ Trần Quang Huy làm Chủ tịch, đặt trụ sở tại Trung tâm Quốc tế Khoa học và Giáo dục liên ngành, Quy Nhơn. Dù mới thành lập, Hội đã tổ chức nhiều hoạt động học thuật, kết nối các nhà lý sinh Việt Nam với cộng đồng lý sinh quốc tế.

Đáng chú ý, Hội đã được Liên hiệp Quốc tế về Lý sinh Thuần túy và Ứng dụng (IUPAB) kết nạp làm thành viên chính, mở rộng cơ hội hợp tác và trao đổi học thuật cho các nhà khoa học Việt Nam.

Viện Nghiên cứu Khoa học và Giáo dục liên ngành (IFIRSE), trực thuộc Trung tâm Quốc tế Khoa học và Giáo dục liên ngành đã thành lập Nhóm nghiên cứu Vật lý Sinh học.

Nhóm do Phó Giáo sư, Tiến sỹ Ngô Xuân Kiên, Viện Nghiên cứu Khoa học Sự sống Nano, Đại học Kanazawa (Nhật Bản) làm trưởng nhóm. Nhóm này ra đời góp phần mở rộng hoạt động nghiên cứu liên ngành tại Viện Nghiên cứu Khoa học và Giáo dục liên ngành, tạo thêm đầu mối kết nối các nhà nghiên cứu trong nước với các nhóm nghiên cứu quốc tế trong lĩnh vực vật lý sinh học./.

Iran-Việt Nam thúc đẩy hợp tác về AI, công nghệ nano, thông tin-truyền thông Đại sứ Việt Nam ở Iran Nguyễn Lương Ngọc vừa có các cuộc làm việc với lãnh đạo Bộ Công nghệ về Thông tin và Truyền thông cùng các cơ quan nghiên cứu hàng đầu Iran nhằm thúc đẩy hợp tác song phương.

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