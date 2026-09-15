Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc lần đầu đến với kiều bào ở nước ngoài

Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã ban hành Hướng dẫn số 12/HD-MTTW-BTT ngày 11/9/2026 về tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài (Ngày hội).

Theo đó, thủ đô Praha của CH Séc được lựa chọn là địa điểm tổ chức Ngày hội, đánh dấu lần đầu tiên hoạt động này được triển khai tại nước ngoài.



Theo phóng viên TTXVN tại Praha, hướng dẫn nêu rõ Ngày hội nhằm tuyên truyền truyền thống của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, khẳng định giá trị của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đồng thời tăng cường gắn kết cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài với quê hương, đất nước.

Hoạt động cũng góp phần khơi dậy lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc, ý thức giữ gìn tiếng Việt, bản sắc văn hóa và khuyến khích kiều bào đóng góp cho sự phát triển của đất nước.

Việc tổ chức tại Praha được xác định phù hợp với đặc điểm cộng đồng người Việt tại CH Séc, nơi có đông người Việt sinh sống, học tập và làm việc. Đây cũng là dịp để các hội đoàn, trí thức, doanh nhân, thanh niên, sinh viên và các tầng lớp kiều bào gặp gỡ, giao lưu, tăng cường kết nối và xây dựng cộng đồng đoàn kết, hội nhập.



Ngày hội được khuyến khích tổ chức vào dịp kỷ niệm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 18/11, gắn với Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11.

Thời gian có thể điều chỉnh phù hợp với điều kiện thực tế tại địa bàn và gắn với các sự kiện quan trọng của cộng đồng cũng như quan hệ Việt Nam với nước sở tại.

Chương trình gồm phần lễ và phần hội. Phần lễ tập trung ôn lại truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, nêu ý nghĩa Ngày hội và khái quát tình hình cộng đồng người Việt tại địa bàn.

Đại diện cơ quan đại diện Việt Nam, hội đoàn và kiều bào tiêu biểu có thể phát biểu, chia sẻ về xây dựng cộng đồng, gìn giữ văn hóa, tiếng Việt và hướng về quê hương, đất nước.

Một nội dung quan trọng là biểu dương, tôn vinh các tập thể, cá nhân có đóng góp tích cực trong xây dựng cộng đồng, gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc, dạy và học tiếng Việt, hỗ trợ kiều bào, quảng bá hình ảnh Việt Nam và đóng góp cho quê hương, đất nước.



Phần hội gồm các hoạt động văn hóa, văn nghệ và giao lưu cộng đồng như trình diễn áo dài, dân ca, nhạc cụ dân tộc, giới thiệu văn hóa các vùng miền, trò chơi dân gian và các hoạt động dành cho thanh thiếu niên, sinh viên, thế hệ trẻ người Việt Nam ở nước ngoài.

Các chương trình tìm hiểu lịch sử, văn hóa Việt Nam, giao lưu tiếng Việt và tôn vinh những người tham gia dạy tiếng Việt cũng được khuyến khích.



Bên cạnh đó, Ngày hội có thể kết hợp hoạt động kết nối trí thức, chuyên gia, doanh nhân, thanh niên, sinh viên kiều bào với cơ quan, địa phương và doanh nghiệp trong nước; giới thiệu việc làm, sáng kiến đổi mới sáng tạo và sản phẩm Việt Nam.

Hoạt động “Bữa cơm Đại đoàn kết”, giới thiệu ẩm thực và sản phẩm đặc trưng của các địa phương cũng được khuyến khích tổ chức.



Theo hướng dẫn, các hội đoàn người Việt Nam ở nước ngoài chủ trì hoặc phối hợp tổ chức Ngày hội dưới sự định hướng, hỗ trợ của cơ quan đại diện Việt Nam.

Địa điểm có thể là trụ sở cơ quan đại diện, trung tâm văn hóa, hội trường cộng đồng, trường học hoặc cơ sở sinh hoạt của hội đoàn, phù hợp điều kiện thực tế, bảo đảm an toàn và tuân thủ pháp luật nước sở tại.

Việc tổ chức phải bảo đảm trang trọng, thiết thực, vui tươi, tiết kiệm, phù hợp phong tục, tập quán của nước sở tại và tôn trọng sự đa dạng của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, không phân biệt vùng miền, dân tộc, tôn giáo, thế hệ, nghề nghiệp hay địa vị xã hội.



Kinh phí tổ chức được huy động từ nguồn xã hội hóa, tài trợ, đóng góp tự nguyện và các nguồn hợp pháp khác, bảo đảm công khai, minh bạch, tiết kiệm và đúng mục đích.

Hướng dẫn số 12/HD-MTTW-BTT được ban hành trên cơ sở Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 2/8/2026 của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài và Nghị quyết số 26/NQ-MTTW-ĐCT ngày 11/11/2023 của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về việc nâng cao chất lượng, hiệu quả tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư.



Việc triển khai Ngày hội tại Praha được kỳ vọng góp phần tăng cường gắn kết cộng đồng người Việt tại CH Séc, phát huy vai trò của kiều bào trong giữ gìn bản sắc văn hóa, hướng về quê hương, đất nước, đồng thời góp phần củng cố quan hệ hữu nghị Việt Nam - CH Séc./.

Nghị quyết 23: Nghệ sỹ kiều bào góp sức lan tỏa văn hóa Việt tại Australia Từ thực tế biểu diễn và giảng dạy tại Australia, nghệ sỹ Minh Hà nhận thấy âm nhạc truyền thống Việt Nam có sức hấp dẫn đáng kể đối với công chúng đa văn hóa.