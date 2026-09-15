Tây Ninh đưa VNeID từ công cụ định danh thành hệ sinh thái phục vụ người dân

Tây Ninh đang định hướng phát triển VNeID thành nền tảng số kết nối dữ liệu, dịch vụ công và các tiện ích thiết yếu, nhằm tạo chuyển biến thực chất trong cải cách hành chính, phương thức phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Giá trị của VNeID chỉ được phát huy khi tài khoản được kích hoạt, dữ liệu chính xác, người dân biết khai thác tiện ích và chủ động bảo vệ danh tính số. Đây là điều kiện quan trọng để chuyển VNeID từ ứng dụng định danh thành hệ sinh thái phục vụ người dân trên môi trường số.

Thực tế cho thấy, khoảng cách giữa “có tài khoản” và “sử dụng hiệu quả” vẫn cần được thu hẹp. Từ ngày 1/7 đến ngày 31/8, Công an tỉnh Tây Ninh đã hỗ trợ trực tiếp tại khu dân cư, trường học, chợ, khu công nghiệp, doanh nghiệp, khu nhà trọ công nhân, tập trung vào người cao tuổi, công nhân, học sinh, sinh viên, người ít tiếp cận công nghệ và các nhóm đặc thù.

Mục tiêu là trên 95% công dân được cấp tài khoản định danh điện tử mức độ 2 được kích hoạt, nâng tỷ lệ thường xuyên sử dụng VNeID trong giải quyết thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến và các tiện ích số. Công an tăng cường hướng dẫn người dân nâng cao ý thức bảo mật tài khoản khi sử dụng VNeID.

Công an tỉnh khuyến cáo người dân không cài đặt ứng dụng từ nguồn, đường dẫn không rõ ràng; không cung cấp mật khẩu VNeID, mã OTP ngân hàng; không chuyển tiền cho bất kỳ yêu cầu nào nhằm “xác thực”, “kích hoạt” hoặc “khắc phục lỗi” tài khoản.

Từ mục tiêu phổ cập định danh đến khai thác giá trị của dữ liệu số là một bước chuyển quan trọng, đòi hỏi Tây Ninh đồng thời tháo gỡ các điểm nghẽn về dịch vụ, dữ liệu, an toàn thông tin và khả năng tiếp cận công nghệ của người dân.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh Lê Văn Hẳn nêu rõ, phát triển VNeID phải hướng tới hình thành nền tảng số quan trọng trong hệ sinh thái số của tỉnh, phục vụ người dân, doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến, giao dịch điện tử và khai thác tiện ích số. Tỉnh tập trung mở rộng các dịch vụ, tiện ích trên VNeID theo hướng thiết thực, thuận tiện, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm.

Tây Ninh tăng cường kết nối, chia sẻ, khai thác dữ liệu giữa VNeID với các cơ sở dữ liệu chuyên ngành và hệ thống thông tin của tỉnh, chuyển hóa giá trị dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử thành hiệu quả cụ thể trong giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công và chỉ đạo, điều hành.

Đến năm 2028, tỉnh phấn đấu 100% đối tượng đủ điều kiện có tài khoản định danh điện tử; tích hợp 100% giấy tờ công dân, tổ chức theo quy định; xác thực 100% thuê bao di động trên VNeID và tích hợp thông tin tài khoản thanh toán, ví điện tử cho các đối tượng nhận hỗ trợ, hưu trí, an sinh xã hội.

Đến năm 2030, 100% công dân có VNeID mức độ 2; 100% công dân đủ điều kiện được cấp chứng thư chữ ký số; 70% người dùng trải nghiệm thanh toán không dùng tiền mặt, hóa đơn thiết yếu và 70% thường xuyên sử dụng hệ sinh thái VNeID.

Người dân sử dụng ứng dụng VNeID để tích hợp giấy tờ và thực hiện các thủ tục hành chính trực tuyến. (Ảnh: Nguyễn Huy Thành/TTXVN)

Đến năm 2045, các tỷ lệ này lần lượt hướng tới 100% và 90%. Trọng tâm là chuyển từ phổ cập định danh sang khai thác giá trị danh tính, dữ liệu số, lấy mức độ sử dụng dịch vụ, tiện ích làm thước đo hiệu quả chuyển đổi số.

Để hiện thực hóa, các bên liên quan yêu cầu rà soát dịch vụ công, tiện ích số thuộc phạm vi quản lý của tỉnh có khả năng tích hợp trên VNeID, xác định thứ tự ưu tiên, lộ trình, phương án triển khai, phối hợp với Bộ Công an trong quá trình tích hợp, bảo đảm dịch vụ thuận tiện, dễ sử dụng và lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm. Các cơ sở dữ liệu, hệ thống thông tin thuộc phạm vi quản lý của tỉnh phải sẵn sàng kết nối, tích hợp, khai thác và chia sẻ với VNeID. Dữ liệu phải đầy đủ, chính xác, đồng bộ, tin cậy và thường xuyên được cập nhật; việc phân loại, phân luồng, phân cấp, phân quyền khai thác phải đúng thẩm quyền, đúng mục đích và tuân thủ các quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân. Yêu cầu là bảo đảm an ninh mạng, an toàn thông tin và bảo vệ dữ liệu cá nhân trong toàn bộ quá trình kết nối, tích hợp, truyền nhận, lưu trữ, xử lý, chia sẻ và khai thác dữ liệu với VNeID. Các nguy cơ mất an toàn thông tin phải được thường xuyên rà soát, đánh giá; triển khai phòng ngừa, giám sát, phát hiện, cảnh báo và xử lý sự cố.

Ủy ban Nhân dân các xã, phường tuyên truyền, hướng dẫn người dân, doanh nghiệp sử dụng các dịch vụ, tiện ích số trên VNeID; chủ động rà soát, nắm bắt khó khăn, vướng mắc của người dân trong quá trình sử dụng để phối hợp cơ quan có thẩm quyền hỗ trợ, giải quyết kịp thời. Đây là yêu cầu có ý nghĩa quyết định, bởi không phải mọi nhóm dân cư đều có khả năng tiếp cận công nghệ như nhau.

Tây Ninh yêu cầu thiết lập cơ chế hỗ trợ người cao tuổi, người khuyết tật, người dân ở vùng khó khăn và các nhóm hạn chế về kỹ năng số, phát huy vai trò cán bộ cơ sở và Tổ công nghệ số cộng đồng trong hướng dẫn, hỗ trợ người dân.

Việc phát triển VNeID tại Tây Ninh là một nội dung gắn với cải cách hành chính, chuyển đổi số và xây dựng chính quyền số. Các sở, ban, ngành phải rà soát hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu thuộc phạm vi quản lý; bảo đảm dữ liệu sẵn sàng kết nối, chia sẻ, khai thác; bố trí nhân lực, kinh phí và điều kiện cần thiết để thực hiện. Tất cả hướng tới tạo ra thay đổi thực chất trong quan hệ giữa chính quyền với người dân và doanh nghiệp: giảm giấy tờ, giảm thời gian, giảm chi phí, tăng khả năng khai thác dữ liệu đã được kết nối, chia sẻ và đưa các dịch vụ thiết yếu đến gần người dân hơn.../.