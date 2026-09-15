Lực lượng vũ trang Hà Tĩnh xuống đồng giúp dân cứu lúa sau đợt mưa lớn

Mưa lớn kéo dài do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới khiến nhiều diện tích lúa hè thu ở xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh ngã đổ, ngâm trong nước.

Nhiều ruộng lúa đã nảy mầm ngay trên đồng, nguy cơ mất trắng nếu không được thu hoạch kịp thời. Tranh thủ thời tiết tạnh ráo, lực lượng quân đội, công an, dân quân tự vệ cùng người dân khẩn trương xuống đồng, nỗ lực vớt vát thành quả sau nhiều tháng chăm sóc.

Trên cánh đồng thôn Kỳ Phú, xã Kỳ Anh, những bông lúa hè thu vốn đang chờ ngày thu hoạch nay nằm rạp xuống mặt ruộng. Nước còn đọng trên những thửa ruộng thấp, nhiều diện tích lúa bị gãy, đổ sau những ngày mưa lớn. Có những ruộng lúa sau nhiều ngày ngâm nước đã bắt đầu nảy mầm. Giữa ruộng lúa ngổn ngang, cán bộ, chiến sỹ công an, quân sự, dân quân tự vệ cùng bà con lối xóm chia nhau từng phần việc. Người cắt lúa, người gom bó, người vận chuyển. Công việc vốn do mỗi gia đình tự làm nay được san sẻ bởi những người đang có mặt trên cánh đồng.

Gia đình bà Phan Thị Thuận có hơn 10 sào canh tác lúa hè thu bị gãy, đổ hoàn toàn sau đợt mưa. Do gia đình neo người nên ngay từ khi mới đầu vụ, bà Thuận đã tự làm hầu hết các công đoạn, từ xuống giống đến thu hoạch đều một mình bà xoay xở. Khi lúa gặp mưa, đổ rạp, việc thu hoạch càng trở nên khó khăn. Bà Thuận nói, gặp đợt mưa lớn, lúa bị gãy, đổ sập hết, nhờ có các chú bộ đội, dân quân giúp đỡ nên bà cũng vớt vát được phần nào.

Với những diện tích lúa đã ngâm nước nhiều ngày, thời gian trở nên gấp rút. Thu hoạch được đến đâu, người dân cố gắng đưa lúa về đến đó.

Gia đình ông Nguyễn Văn Sành (thôn Kỳ Phú) có 13 sào ruộng bị thiệt hại trong đợt này. Hai vợ chồng ông đều đã hơn 80 tuổi, con cái đã ra riêng. Với tuổi tác và sức khỏe như hiện tại, việc tự thu hoạch toàn bộ diện tích lúa sau mưa lớn gần như không thể.

Gia đình ông Sành rất cảm ơn các lực lượng đã nhanh chóng về hỗ trợ người dân những lúc cần kíp như thế này.

Tại xã Kỳ Anh trước khi xảy ra đợt áp thấp nhiệt đới gây mưa lớn còn khoảng 80ha lúa chưa thu hoạch. Sau mưa, khoảng 60ha bị gãy đổ, ngập úng.

Theo Thượng tá Nguyễn Xuân Hợp, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự xã Kỳ Anh, ngay sau khi mưa giảm, lực lượng quân đội, công an, dân quân tự vệ và an ninh cơ sở được huy động xuống đồng hỗ trợ người dân thu hoạch. Tham gia phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng, chống lụt bão nói riêng là "nhiệm vụ chiến đấu" trong thời bình của bộ đội. Giúp đỡ bà con khắc phục hậu quả thiên tai lúc này chính là thực hiện mệnh lệnh từ trái tim, nhất là với các gia đình chính sách, đối tượng là khó khăn, người già cả, neo đơn, yếu thế.

Từ nay đến trước đợt mưa tiếp theo, lực lượng chức năng sẽ tiếp tục huy động tối đa nhân lực, phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể ở xã và thôn, phấn đấu thu hoạch cơ bản diện tích lúa đang bị ngập, gãy đổ trong khoảng 3-5 ngày.

Lực lượng thường trực của Ban Chỉ huy quân sự xã Kỳ Anh có 8 đồng chí, dân quân tự vệ hơn 20 đồng chí, Công an xã khoảng 20 đồng chí và lực lượng an ninh cơ sở khoảng 15-20 đồng chí cùng tham gia giúp dân. Mục tiêu là tranh thủ khoảng thời gian trời tạnh, huy động tối đa lực lượng để thu hoạch những diện tích lúa đã gãy đổ, ngập nước.

Đại úy Võ Hữu Đạt, Phó Trưởng Công an xã Kỳ Anh, cho biết khi thời tiết tạnh ráo, các lực lượng công an, quân sự và biên phòng tổ chức thu hoạch lúa giúp người dân theo phương châm “xanh nhà hơn già đồng." Hiện nay diện tích lúa trên địa bàn bị ngã đổ, nằm dưới nước rất lớn. Vì vậy, tranh thủ tạnh mưa, xã đã huy động 100% lực lượng cùng với nhân dân thu hoạch lúa về, khắc phục khó khăn trước mắt.

Anh em cán bộ, chiến sỹ được phân công xuống từng cánh đồng, ưu tiên những diện tích bị ngập, gãy đổ và những gia đình gặp khó khăn trong việc tự thu hoạch. thực hiện nhiệm vụ được giao, cán bộ, chiến sỹ luôn sẵn sàng xuống đồng, không quản ngại khó khăn để cùng bà con thu hoạch lúa./.

Hà Tĩnh hỗ trợ, khắc phục hậu quả mưa lớn sớm ổn định đời sống cho người dân Các địa phương tại Hà Tĩnh khẩn trương phối hợp cùng các lực lượng chức năng tập trung cao độ triển khai các giải pháp khắc phục, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản cho nhân dân.