Giám sát chặt chẽ các bếp ăn bán trú trong trường học

Ngay từ đầu năm học mới 2026-2027, tỉnh Khánh Hòa đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm bảo đảm an toàn thực phẩm bếp ăn bán trú trong trường học.

Để mỗi bữa ăn bán trú đến với học sinh an toàn, đủ chất, Khánh Hòa đang siết chặt quản lý từ khâu cung cấp nguyên liệu đến tổ chức bữa ăn tại trường. Điểm đáng chú ý là yêu cầu công khai, minh bạch thông tin, tạo điều kiện để phụ huynh, nhà trường và chính quyền cùng giám sát.

Ngay từ đầu năm học mới 2026-2027, tỉnh Khánh Hòa đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm bảo đảm an toàn thực phẩm bếp ăn bán trú trong trường học.

Năm học 2026-2027, tỉnh Khánh Hòa có 246 cơ sở giáo dục công lập. Nhiều đơn vị trường học hiện nay đang triển khai công tác bán trú cho học sinh. Một số trường học giao cho các doanh nghiệp chuyên cung cấp suất ăn.

Tại Trường Tiểu học Tây Nha Trang (phường Tây Nha Trang) có 5 điểm trường và học sinh được tổ chức ăn bán trú tại trường cùng chung 1 thực đơn.

Trường có 2/7 bếp ăn do doanh nghiệp suất ăn tổ chức nấu ăn; 5 điểm trường còn lại tổ chức nấu ăn bán trú cho học sinh. Hằng ngày, các thực đơn đều được công khai và có tổ giám sát theo dõi./.

Bữa ăn bán trú: Tăng giám sát, kịp thời xử lý vấn đề phát sinh Các trường học tại Hà Nội đã tăng cường công tác giám sát, kiểm soát chặt từng khâu để bữa ăn đến với học sinh đúng giờ, đủ suất và bảo đảm an toàn.

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