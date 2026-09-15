Hưng Yên: Khởi tố 6 đối tượng mua bán người, chuyển giao nạn nhân qua nhiều nơi

Ngày 15/9, Công an tỉnh Hưng Yên cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố 6 bị can về các tội "Mua bán người" và "Mua bán người dưới 16 tuổi" theo quy định tại Bộ luật Hình sự. Các quyết định đã được Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp phê chuẩn.

Các đối tượng gồm Nguyễn Văn Thích (sinh năm 1994, trú tại thành phố Hải Phòng), Đặng Văn Toàn (sinh năm 2007, trú tại thành phố Hải Phòng) và Đinh Hoài Nam (sinh năm 2001, trú tại tỉnh Phú Thọ) bị khởi tố về hai tội "Mua bán người" và "Mua bán người dưới 16 tuổi."

Nguyễn Duy Hà (sinh năm 1990, trú tại tỉnh Thái Nguyên) và Nguyễn Đức Hiền (sinh năm 2002, trú tại tỉnh Bắc Ninh) bị khởi tố về tội "Mua bán người."

Nguyễn Duy Thanh (sinh năm 1996, trú tại tỉnh Hưng Yên) bị khởi tố về tội "Mua bán người dưới 16 tuổi."

Qua theo dõi, lực lượng chức năng phát hiện đường dây môi giới, mua bán người dưới vỏ bọc tuyển dụng nhân viên phục vụ quán karaoke do nhóm đối tượng móc nối thực hiện qua lại giữa nhiều địa phương như Hải Phòng, Thái Nguyên, Quảng Ninh, Ninh Bình, Phú Thọ và Hưng Yên.

Thông qua các hội nhóm trên mạng xã hội Facebook, Nguyễn Văn Thích là đối tượng chuyên chăn dắt nhân viên quán karaoke đã thỏa thuận với Đặng Văn Toàn tìm kiếm các nữ nhân viên phục vụ.

Toàn sau đó kết nối với N.T.Y.N (sinh năm 2010, trú tại tỉnh Điện Biên) và P.T.K.N (sinh năm 2011, trú tại thành phố Quảng Ninh).

Thời điểm này, P.T.K.N đang làm việc tại Quảng Ninh, còn N.T.Y.N là nhân viên dưới quyền của Nguyễn Duy Hà và Nguyễn Đức Hiền.

Sau khi thống nhất, Thích và Toàn đón hai nạn nhân về Hải Phòng làm việc, chi trả cho Hà và Hiền số tiền 20,5 triệu đồng.

Sau khoảng một tháng, các nạn nhân có nguyện vọng đổi nơi làm việc, Thích và Toàn đã bán hai người này cho Đinh Hoài Nam (quản lý nhân viên tại phường Đồng Văn, tỉnh Ninh Bình) với giá 28,5 triệu đồng.

Tiếp đó, Nguyễn Duy Thanh trực tiếp đến gặp Nam, trả 33,9 triệu đồng để đón hai nạn nhân về làm việc tại địa bàn xã A Sào, tỉnh Hưng Yên.

Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Hưng Yên tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, làm rõ vai trò, hành vi của các đối tượng liên quan để xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật./.

Chung tay phòng, chống mua bán người Chiến dịch hưởng ứng Ngày thế giới phòng, chống mua bán người và Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người 30/7/2026 chính thức được triển khai từ ngày 1/7 đến ngày 30/9/2026 trên phạm vi toàn quốc.