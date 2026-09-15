Thành phố Đà Nẵng hoàn thành lấy mẫu ADN với gần 26.000 mộ liệt sỹ

Ngày 15/9, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng thông tin về việc toàn thành phố đã hoàn tất việc khai quật, thu thập mẫu sinh phẩm phục vụ giám định ADN đối với gần 26.000 phần mộ liệt sỹ chưa xác định được danh tính tại 144 nghĩa trang trên địa bàn.

Đây là khối lượng công việc đặc biệt lớn, được thành phố tập trung triển khai trong thời gian ngắn nhằm hoàn thành trước mùa mưa, tạo điều kiện đẩy nhanh quá trình xác định danh tính các liệt sỹ.

Cụ thể, Đà Nẵng hiện là địa phương có số lượng mộ liệt sỹ cần lấy mẫu ADN lớn nhất cả nước, vượt xa 34 tỉnh, thành phố khác và chiếm hơn 50% tổng số mộ cần lấy mẫu trên địa bàn Quân khu 5.

Khối lượng công việc lớn, phân bố tại nhiều nghĩa trang và địa bàn khác nhau, trong khi thời tiết bước vào mùa mưa, đặt ra yêu cầu phải tổ chức thực hiện khẩn trương, đồng bộ và khoa học.

Trước tình hình đó, thành phố đã điều chỉnh phương thức triển khai, từ thực hiện theo từng địa bàn sang tổ chức đồng loạt tại các nghĩa trang đủ điều kiện. Các lực lượng được huy động, tăng cường phương tiện, tổ chức làm việc liên tục. Những khó khăn phát sinh trong quá trình khai quật, lấy mẫu được kịp thời xử lý ngay tại cơ sở, bảo đảm tiến độ chung.

Việc hoàn thành nhiệm vụ trước mùa mưa không chỉ giúp hạn chế những tác động bất lợi của thời tiết đối với công tác khai quật, thu thập mẫu sinh phẩm mà còn tạo tiền đề quan trọng để các mẫu được đưa vào giám định ADN, từng bước xác định danh tính các liệt sỹ chưa rõ thông tin. Qua đó, góp phần đưa tên tuổi, quê quán của các liệt sỹ trở về với gia đình, đồng đội và quê hương sau nhiều năm nằm lại tại các nghĩa trang.

Song song với việc lấy mẫu ADN, công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ tiếp tục được Đà Nẵng triển khai.

Đến nay, thành phố đã tìm kiếm, quy tập được 61 hài cốt liệt sỹ; đồng thời tiếp tục rà soát, xác minh các nguồn tin, mở rộng địa bàn tìm kiếm, với quyết tâm làm rõ từng dấu tích còn lại, không để thời gian làm mất đi cơ hội tìm kiếm, xác định danh tính những người đã hy sinh vì Tổ quốc./.

Đồng Nai tổ chức cất bốc và tiễn đưa hài cốt liệt sỹ về quê an táng Từ đầu năm đến nay, Hội Hỗ trợ gia đình liệt sỹ thành phố Đồng Nai phối hợp với Sở Nội vụ, Hội Cựu chiến binh và thân nhân các gia đình tổ chức cất bốc, truy điệu đưa 10 hài cốt liệt sỹ về quê hương.

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