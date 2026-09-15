Slovakia đánh giá cao vai trò ngày càng quan trọng của Việt Nam

Việt Nam đang có vai trò ngày càng quan trọng trên trường quốc tế và là một trong những động lực tăng trưởng của Đông Nam Á.

Đây là nhận định được Bộ trưởng Ngoại giao và Các vấn đề châu Âu Slovakia Juraj Blanár đưa ra tại Lễ kỷ niệm 81 năm Quốc khánh Việt Nam do Đại sứ quán Việt Nam tại Slovakia tổ chức mới đây ở thủ đô Bratislava.

Theo phóng viên TTXVN tại Trung và Đông Âu, Bộ trưởng Juraj Blanár thay mặt Chính phủ Slovakia gửi lời chúc mừng tới Nhà nước và nhân dân Việt Nam nhân dịp Quốc khánh lần thứ 81, đồng thời đánh giá cao những thành tựu phát triển và vị thế ngày càng được nâng cao của Việt Nam.

Bộ trưởng Blanár nhấn mạnh việc Việt Nam và Slovakia nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược trong chuyến thăm chính thức Việt Nam của Thủ tướng Slovakia Robert Fico hồi tháng 4/2026 không chỉ mang ý nghĩa chính trị, mà còn thể hiện cam kết lâu dài của hai nước nhằm làm sâu sắc hơn quan hệ song phương, chuyển mức độ tin cậy chính trị ngày càng cao thành những kết quả hợp tác cụ thể.

Slovakia mong muốn mở rộng cơ hội cho hàng hóa và đầu tư của Slovakia tại Việt Nam, đồng thời tạo điều kiện để doanh nghiệp Việt Nam tăng cường hiện diện tại Slovakia.

Hai bên còn nhiều tiềm năng hợp tác trong các lĩnh vực như năng lượng, năng lượng thông minh, công nghiệp quốc phòng, quản lý tài nguyên nước, giao thông, chuyển đổi số, tự động hóa, công nghệ y tế, giáo dục, nghiên cứu và trao đổi lao động có kỹ năng.

Bộ trưởng Blanár cũng cảm ơn Việt Nam ủng hộ Slovakia ứng cử vị trí Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2028-2029 và tăng cường quan hệ với Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), đồng thời khẳng định Slovakia mong muốn trở thành đối tác tin cậy của Việt Nam tại Trung Âu.

Đại sứ Việt Nam tại Slovakia Phạm Trường Giang phát biểu tại lễ kỷ niệm. (Ảnh: TTXVN phát)

Về phía Việt Nam, Đại sứ Phạm Trường Giang nhấn mạnh năm 2026 có ý nghĩa đặc biệt trong quan hệ hai nước khi Việt Nam và Slovakia nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược.

Theo Đại sứ, đây là dấu mốc thể hiện mức độ tin cậy chính trị được vun đắp qua nhiều thập kỷ, đồng thời mở ra không gian hợp tác rộng lớn hơn, nhất là trong thương mại, đầu tư, kết nối doanh nghiệp và địa phương.

Việt Nam xác định Slovakia là đối tác quan trọng tại Trung và Đông Âu, góp phần thúc đẩy quan hệ Việt Nam-Liên minh châu Âu (EU). Đại sứ Phạm Trường Giang bày tỏ tin tưởng hai bên sẽ khai thác hiệu quả các cơ chế hợp tác hiện có, đưa quan hệ Đối tác chiến lược đi vào chiều sâu và mang lại những kết quả thiết thực.

Đề cập cộng đồng người Việt Nam tại Slovakia, Đại sứ Phạm Trường Giang đánh giá cao những đóng góp của bà con cho xã hội sở tại, đặc biệt nhấn mạnh vai trò của thế hệ trẻ trong việc trở thành cầu nối giữa hai nước.

Lễ kỷ niệm có sự tham dự của Bộ trưởng Juraj Blanár, đại diện các cơ quan chính quyền, Quốc hội, doanh nghiệp Slovakia, các cơ quan ngoại giao và cộng đồng người Việt Nam. Năm 2026 cũng đánh dấu 70 năm những sinh viên Việt Nam đầu tiên sang Tiệp Khắc trước đây học tập.

Trong khuôn khổ sự kiện, khách mời thưởng thức các tiết mục văn nghệ, tham quan không gian giới thiệu văn hóa, trang phục truyền thống và ẩm thực Việt Nam, góp phần quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam tại Slovakia./.

Việt Nam-Slovakia mở ra không gian hợp tác mới sau khi nâng cấp quan hệ song phương Việc nâng cấp quan hệ song phương mở ra chương mới với mục tiêu đưa hợp tác đi vào chiều sâu, thực chất, đột phá hơn, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân và doanh nghiệp hai bên.