Bộ Y tế bãi bỏ 2 thủ tục hành chính liên quan đến thuốc lá

Bộ Y tế vừa ban hành quyết định về việc công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực phòng bệnh, thuộc phạm vi chức năng quản lý của đơn vị này.

Theo đó, Bộ Y tế công bố 2 thủ tục hành chính bị bãi bỏ về công bố hợp quy đối với thuốc lá điếu quy định tại Thông tư số 51/2025/TT-BYT ngày 31/12/2025 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với thuốc lá điếu và Thông tư số 14/2026/TT-BKHCN ngày 9/4/2026 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy và phương thức đánh giá sự phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật.

Bộ Y tế bãi bỏ danh mục 2 thủ tục hành chính gồm: thủ tục hành chính mã số 1.013896 (Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy dựa trên kết quả chứng nhận hợp quy của tổ chức chứng nhận hợp quy được chỉ định - bên thứ ba đối với thuốc lá) và thủ tục hành chính mã số 1.013898 (Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy dựa trên kết quả tự đánh giá của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thuốc lá - bên thứ nhất).

Bộ Y tế nêu rõ công bố hợp quy đối với thuốc lá điếu được thực hiện theo Điều 13 Thông tư số 14/2026/TT-BKHCN; trường hợp Cơ sở dữ liệu quốc gia về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng bị lỗi hoặc chưa hoàn thiện hạ tầng thì thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 13 Thông tư số 14/2026/TT-BKHCN.

Tổ chức, cá nhân công bố hợp quy thực hiện trách nhiệm theo Điều 14 Thông tư số 14/2026/TT-BKHCN; tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu thuốc lá điếu đồng thời chịu trách nhiệm bảo đảm sản phẩm phù hợp QCVN 16-1:2025/BYT và các quy định pháp luật có liên quan.

Bộ Y tế nêu rõ, sản phẩm thuốc lá điếu đã được sản xuất trước ngày QCVN 16-1:2025/BYT có hiệu lực thi hành, hồ sơ công bố hợp quy đã nộp trước thời điểm này và Giấy tiếp nhận bản công bố hợp quy đã được cấp theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với thuốc lá điếu ban hành kèm theo Thông tư số 23/2015/TT-BYT được thực hiện theo Điều 4 Thông tư số 51/2025/TT-BYT. Các tổ chức, cá nhân đã thực hiện công bố hợp quy thực hiện theo Điều 17 Thông tư số 14/2026/TT-BKHCN./.

Bộ Y tế: Hoàn thiện khung pháp luật để bảo vệ thế hệ trẻ không thuốc lá Thuốc lá cướp đi sinh mạng của hơn 100.000 người Việt Nam mỗi năm. Gánh nặng kinh tế do thuốc lá gây ra cho sức khỏe chiếm tới 1,14% GDP năm 2022, với tổng chi phí y tế ước tính 108,7 nghìn tỷ đồng.