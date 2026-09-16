Phòng tránh tai nạn cây xanh gãy, đổ khi mưa lớn

Các hộ gia đình và cơ quan, đơn vị, trường học, doanh nghiệp cần chủ động kiểm tra, cắt tỉa cây xanh, đối với các cây xanh trong khuôn viên gia đình, sân trường, bệnh viện, cơ quan.

Mưa lớn kèm gió to có thể gây ra tình trạng cây xanh gãy cành, bật gốc, đổ sập xuống đường giao thông hoặc các công trình công cộng.

Trước diễn biến phức tạp của thời tiết trong mùa mưa, người dân cần chú ý phòng tránh tai nạn cây đổ mùa mưa bão như: Nên hạn chế ra đường khi trời giông bão, khi nhận thấy có dấu hiệu dông lốc, mưa lớn, người dân nên hạn chế tối đa việc di chuyển trên đường nếu không thực sự cần thiết.

Không trú mưa dưới tán cây lớn, cây lâu năm, lúc này cành cây gãy hoặc cây bị bật gốc, đổ có thể đè trúng người và phương tiện.

Nên chú ý quan sát và giữ khoảng cách an toàn, khi bắt buộc phải di chuyển trong mưa bão, người điều khiển phương tiện cần tập trung quan sát, giảm tốc độ, giữ khoảng cách an toàn với các xe đi trước và tránh xa khu vực có nhiều cây xanh lớn.

Nên tìm nơi trú ẩn an toàn tại các công trình kiên cố (như nhà dân, tòa nhà, trung tâm thương mại...) cho đến khi thời tiết ổn định.

Các hộ gia đình và cơ quan, đơn vị, trường học, doanh nghiệp cần chủ động kiểm tra, cắt tỉa cây xanh, đối với các cây xanh trong khuôn viên gia đình, sân trường, bệnh viện, cơ quan, xí nghiệp cần thường xuyên kiểm tra, chủ động chặt hạ các cành thối, cành khô nguy hiểm và tỉa bớt tán cây trước mùa mưa bão.

Tổ chức gia cố, chống đỡ cây mới trồng, những cây xanh mới trồng hoặc cây có rễ nông, thân nghiêng cần phải được làm cọc chống đỡ kiên cố để tránh bị gió bão quật đổ.

Chú ý không đỗ xe dưới gốc cây, tuyệt đối không đậu, đỗ ô tô, xe máy dưới các bóng cây lớn trong những ngày thời tiết xấu để tránh thiệt hại đáng tiếc về tài sản./.

Mưa lớn gây sạt lở nhiều tuyến đường tại Lào Cai Mưa lớn gây sạt lở taluy dương và tắc đường tại Km265+900, Quốc lộ 32 thuộc địa phận xã Tú Lệ và tại đường nối Quốc lộ 32 đi Tỉnh lộ 174 tại lý trình Km28+500 thuộc xã Phình Hồ.