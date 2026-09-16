Việt Nam đạt nhiều kết quả về công tác bảo vệ trẻ em

100% trẻ em bị xâm hại được áp dụng các biện pháp hỗ trợ, can thiệp phù hợp; trong khi hệ thống dịch vụ bảo vệ trẻ em được triển khai theo 3 cấp độ, gồm phòng ngừa, hỗ trợ và can thiệp.

Thời gian qua, công tác bảo vệ trẻ em tại Việt Nam đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận. Hệ thống chính sách, pháp luật ngày càng được hoàn thiện. Hơn 80% trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt được trợ giúp phù hợp với nhu cầu, điều kiện phát triển kinh tế-xã hội của từng địa phương.

Tỷ lệ trẻ em lao động trái quy định của pháp luật giảm đáng kể, từ 5,4% xuống còn 1,31%. 100% trẻ em bị xâm hại được áp dụng các biện pháp hỗ trợ, can thiệp phù hợp. Hệ thống dịch vụ bảo vệ trẻ em được triển khai theo 3 cấp độ, gồm phòng ngừa, hỗ trợ và can thiệp.

Tổng đài điện thoại quốc gia bảo vệ trẻ em 111 tiếp tục phát huy vai trò trong tiếp nhận thông tin, phối hợp xử lý kịp thời các vụ việc vi phạm quyền trẻ em. Ngày 8/9/2026, Việt Nam cũng chính thức khai trương Tổng đài phòng, chống bạo lực gia đình số 117.

Những kết quả trên đã góp phần khẳng định cam kết mạnh mẽ của Việt Nam trong việc thực hiện Công ước của Liên hợp quốc về quyền trẻ em./.

Phát động Chương trình quốc gia về bảo vệ trẻ em và ngăn ngừa lao động trẻ em trái luật Theo thống kê của ngành y tế, tính đến năm 2025, toàn quốc có 24.950.416 trẻ em, trong đó 13.092.705 trẻ em nam (chiếm 52,5%), 11.857.711 trẻ em nữ (chiếm 47,5%).