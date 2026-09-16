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Tam Cốc mùa hoa súng tỏa sắc màu giữa non nước Ninh Bình

Tam Cốc vào mùa hoa súng, dòng Ngô Đồng khoác sắc tím, hồng, trắng giữa núi non Ninh Bình, thu hút du khách trong nước và quốc tế đến trải nghiệm, khám phá.

Dương Linh
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Từ tháng Chín đến tháng Mười Hai, những khóm hoa súng tím, hồng, trắng nở dọc dòng Ngô Đồng, tạo thêm sắc màu cho cảnh quan Tam Cốc, Ninh Bình. Những chuyến thuyền nhỏ đưa du khách len giữa các khóm hoa, qua núi đá vôi và hang động. Hoa thường nở đẹp vào buổi sáng, thu hút nhiều du khách và những người yêu nhiếp ảnh. Sự kết hợp giữa sông nước, núi non, hang động và cảnh quan theo mùa góp phần tạo nên sức hấp dẫn riêng của Tam Cốc, đồng thời làm phong phú thêm trải nghiệm du lịch sinh thái tại Ninh Bình./.

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