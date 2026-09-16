Thời tiết ngày và đêm 16/9: Miền Bắc mưa lớn diện rộng, Hà Nội có nơi mưa rất to

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày và đêm 16/9, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông. Thành phố Hà Nội có mưa to đến rất to, trong khi khu vực trung du, đồng bằng Bắc Bộ và phía Nam các tỉnh Sơn La, Phú Thọ, Lào Cai có nguy cơ xuất hiện mưa lớn.

Trong khoảng 5 giờ tới, có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất trên sườn dốc, suối nhỏ tại các tỉnh Sơn La, Phú Thọ, Lào Cai, Quảng Ninh, Thanh Hóa, Nghệ An.

Từ ngày 16/9 đến ngày 17/9, khu vực các tỉnh Hưng Yên, Ninh Bình, Thanh Hóa, Phú Thọ, thành phố Hà Nội, phía Bắc Nghệ An và phía Nam tỉnh Lào Cai có mưa to đến rất to và dông với lượng mưa phổ biến từ 70-170mm, cục bộ có nơi trên 250mm.

Khu vực phía Nam các tỉnh Sơn La, Tuyên Quang, Thái Nguyên, thành phố Hải Phòng, tỉnh Bắc Ninh và phía Nam tỉnh Nghệ An có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến từ 40-80mm, cục bộ có nơi trên 150mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn (>100mm/3h).

Ngoài ra, ngày và đêm 16/9, khu vực từ Hà Tĩnh đến thành phố Huế và các tỉnh Quảng Ngãi, Gia Lai có mưa rào và rải rác có dông với lượng mưa phổ biến từ 15-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 70mm (thời gian mưa tập trung vào chiều và đêm). Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Từ đêm 17/9 mưa lớn trên khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An giảm dần.

Thời tiết cụ thể các khu vực trong cả nước như sau:

Trong ngày, nhiệt độ tại Hà Nội thấp nhất 23-25 độ C, cao nhất 27-29 độ C. Thời tiết nhiều mây, có mưa to đến rất to, có nơi có dông. Gió Đông Nam cấp 2-3.

Tại Tây Bắc Bộ, nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C, có nơi dưới 20 độ C; cao nhất 25-28 độ C, có nơi trên 29 độ C. Khu vực nhiều mây, có mưa rào rải rác và có nơi có dông, cục bộ có nơi mưa to. Riêng phía Nam các tỉnh Sơn La, Phú Thọ và Lào Cai có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông. Gió nhẹ.

Đông Bắc Bộ tiếp tục có nhiều mây. Khu vực trung du và đồng bằng có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông; các khu vực khác có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C, vùng núi có nơi dưới 21 độ C; cao nhất 26-29 độ C, có nơi trên 29 độ C. Gió Đông đến Đông Nam cấp 2-3.

Từ Thanh Hóa đến Huế, nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 26-29 độ C, phía Nam 30-32 độ C. Phía Bắc, từ Thanh Hóa đến Nghệ An, có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to; phía Nam chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió Đông đến Đông Nam cấp 2-3.Các khu vực còn lại phổ biến có mưa rào và dông, tập trung vào chiều và tối.

Tại Duyên hải Nam Trung Bộ, nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C, cao nhất 30-33 độ C. Trời có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió Đông Nam đến Nam cấp 2-3.

Cao nguyên Trung Bộ có nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C, có nơi dưới 20 độ C; cao nhất 28-31 độ C, có nơi trên 32 độ C. Trời có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ.

Tại Nam Bộ, nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C, cao nhất 31-34 độ C. Trời có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ.

Thành phố Hồ Chí Minh có nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ C, cao nhất 32-34 độ C. Trời có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ.

Trong ngày và đêm 16/9, tại các khu vực có mưa dông, người dân cần đề phòng khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Trên biển, hiện nay ở vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông. Dự báo, ngày và đêm 16/9, khu vực vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Khánh Hòa đến Cà Mau, Cà Mau đến An Giang, khu vực Nam Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa) và vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng cao xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 7-8, sóng biển cao trên 2,0m.

Toàn bộ tàu thuyền hoạt động ở các khu vực trên đều có nguy cơ chịu tác động của lốc xoáy và gió giật mạnh./.

Phú Thọ di dời khẩn cấp 114 hộ dân khỏi khu vực có nguy cơ sạt lở, ngập úng Song song với việc sơ tán, các lực lượng địa phương cũng hỗ trợ gia cố nhà cửa bị tốc mái tại xã Mường Động, tổ chức canh gác, phân luồng giao thông tại tuyến đường xung yếu.