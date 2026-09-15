Phú Thọ di dời khẩn cấp 114 hộ dân khỏi khu vực có nguy cơ sạt lở, ngập úng

Từ ngày 13 đến 15/9, do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới kết hợp với áp thấp nhiệt đới, trên địa bàn tỉnh Phú Thọ đã xảy ra đợt mưa lớn trên diện rộng, một số nơi ghi nhận lượng mưa đặc biệt cao như Tân Pheo (308,4mm), Cao Răm (305,2mm), Lũng Vân (293,4mm)... Mực nước tại các sông và hồ chứa thủy lợi tăng nhanh, trong đó sông Bôi đạt mức 12,57m, chỉ còn cách báo động III là 0,43m.

Trước diễn biến phức tạp của thời tiết, Ủy ban Nhân dân tỉnh cùng Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh đã nhanh chóng ban hành các công văn chỉ đạo, yêu cầu các ngành chức năng, địa phương khẩn trương triển khai phương án ứng phó mưa lũ.

Sở Nông nghiệp và Môi trường đã chủ động ban hành ba lệnh báo động lũ trên khu vực sông Bôi và sông Bùi. Lực lượng chức năng toàn tỉnh đã thực hiện các biện pháp phòng, chống nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra.

Đến 16h ngày 15/9, tỉnh Phú Thọ đã hoàn tất việc sơ tán, di dời 114 hộ dân với 481 nhân khẩu khỏi vùng có nguy cơ sạt lở, ngập úng nguy hiểm. Việc sơ tán chủ yếu tập trung tại các xã Mường Động, Mường Bi, Dũng Tiến, Vân Sơn, Kim Bôi, Cao Phong.

Song song với việc sơ tán, các lực lượng địa phương cũng hỗ trợ gia cố nhà cửa bị tốc mái tại xã Mường Động, tổ chức canh gác, phân luồng giao thông tại tuyến đường xung yếu, đặt biển cảnh báo khu vực nước ngập sâu nhằm đảm bảo an toàn cho người dân và giữ thông suốt giao thông.

Ông Phan Mạnh Hưng, Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi và Tài nguyên nước tỉnh Phú Thọ cho biết, hiện tại, lượng nước tại các hồ chứa thủy lợi lớn như Cánh Tạng, Ngòi Giành, Đại Lải, Thanh Lanh, Xạ Hương... ở mức 90% dung tích thiết kế. Do dự báo thời tiết còn diễn biến khó lường, lãnh đạo tỉnh chỉ đạo các địa phương tuyệt đối không chủ quan, duy trì nghiêm chế độ trực ban 24/24, kịp thời theo dõi sát diễn biến mưa lũ, sạt lở để chủ động xử lý các tình huống phát sinh.

Bên cạnh đó, các địa phương cần gấp rút rà soát, thống kê, đánh giá thiệt hại về nông nghiệp, công trình và đề xuất giải pháp khắc phục, bố trí nguồn lực xử lý những điểm sạt lở, hư hỏng. Đặc biệt, cần đảm bảo đầy đủ lương thực, thực phẩm, nước sạch và nhu yếu phẩm thiết yếu cho người dân vùng sơ tán, không để ai bị thiếu đói hoặc không có nơi ở an toàn./.

Khắc phục hậu quả thiên tai, chủ động ứng phó với mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị các bộ, ngành, địa phương tiếp tục triển khai chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia tại các công điện, văn bản chỉ đạo về chủ động ứng phó với mưa lũ.