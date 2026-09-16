Hà Nội: 5 người tử vong trong vụ cháy nhà lúc rạng sáng 16/9

Vụ cháy xảy ra rạng sáng 16/9 tại ngôi nhà 4 tầng ở phường Tây Hồ, Hà Nội khiến 5 người tử vong; 4 người khác kịp thoát ra ngoài, lực lượng chức năng dập tắt đám cháy lúc 2h45.

Công an thành phố Hà Nội cho biết rạng sáng nay 16/9, Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an thành phố nhận được tin báo xảy ra cháy tại ngôi nhà số 2B ngách 264/2 Văn Cao, phường Tây Hồ.

Trước đó, khi phát hiện xảy ra cháy, người dân đã báo động, đồng thời sử dụng bình chữa cháy để chữa cháy ban đầu nhưng không thành

Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố, lãnh đạo Công an Thành phố Hà Nội trực tiếp có mặt tại hiện trường, chỉ huy công tác chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ.

Tại hiện trường, cảnh sát xác định nhà xảy ra cháy cao 4 tầng, có diện tích khoảng 60m2/tầng.

Thời điểm tiếp cận hiện trường, xác định có 4 người đã thoát nạn ra ngoài và còn nhiều người kẹt bên trong đám cháy. Đến 2h45, đám cháy được dập tắt hoàn toàn.

Trong quá trình tìm kiếm, cứu nạn, cứu hộ, lực lượng chức năng đã phát hiện 5 nạn nhân tử vong./.