Hà Nội: Cháy nhà 4 tầng tại phường Tây Hồ, 5 người tử vong

Theo tin từ Công an thành phố Hà Nội, hồi 2g06 ngày 16/9, Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an thành phố Hà Nội nhận được tin báo xảy ra cháy tại ngôi nhà số 2B ngách 264/2 Thuỵ Khuê, phường Tây Hồ, thành phố Hà Nội.

Theo thông tin ban đầu từ người dân tại hiện trường, vào khoảng 1g50 cùng ngày, sau khi phát hiện cháy, người dân đã hô hoán báo động và dùng phương tiện tại chỗ để dập lửa nhưng không thể khống chế đám cháy.

Ngay sau khi nhận tin báo, Trung tâm Thông tin chỉ huy đã điều động 1 xe chỉ huy chữa cháy, 5 xe chữa cháy cùng gần 40 cán bộ, chiến sỹ thuộc Đội Chữa cháy và CNCH khu vực số 8, 10 và 14 (Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH) nhanh chóng đến hiện trường, phối hợp với chính quyền địa phương, Công an phường Tây Hồ và nhân dân tổ chức chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ.

Đội Khu vực chữa cháy số 8 (cách hiện trường khoảng 0,8km) đã có mặt kịp thời cùng các đơn vị chi viện triển khai đồng bộ các phương án tác chiến.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Vũ Đại Thắng đã trực tiếp có mặt tại hiện trường cùng Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky - Phó Giám đốc CATP, Đại tá Phạm Trung Hiếu - Trưởng phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ chỉ huy công tác chữa cháy, cứu hộ cứu nạn và khắc phục hậu quả.

Vụ cháy xảy ra tại ngôi nhà 4 tầng, diện tích khoảng 60m2/tầng. Thời điểm tiếp cận, xác định có 4 người đã tự thoát nạn ra ngoài và còn người mắc kẹt bên trong. Lực lượng chức năng lập tức triển khai đội hình trinh sát, đeo bình thở chuyên dụng tiếp cận các tầng để tìm kiếm nạn nhân, đồng thời phun nước ngăn cháy lan lên các tầng trên và nhà dân liền kề.

Đến 2g30, đám cháy cơ bản được khống chế. Đến 2g45, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Quá trình tìm kiếm, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ phát hiện 5 nạn nhân đã tử vong và đã bàn giao cho lực lượng y tế.

Hiện Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Vũ Đại Thắng đã chỉ đạo Công an Thành phố phối hợp với các Sở, ngành và chính quyền địa phương khẩn trương thăm hỏi, động viên gia đình các nạn nhân, khắc phục hậu quả vụ cháy; đồng thời tập trung điều tra, xác định danh tính cụ thể các nạn nhân và làm rõ nguyên nhân vụ cháy để xử lý theo quy định của pháp luật./.

Hà Nội: Kịp thời tiếp cận, cứu hai người mắc kẹt trong vụ cháy nhà dân Đám cháy xảy ra tại tầng 1 của ngôi nhà 6 tầng và một tum ở phường Phú Lương rạng sáng 3/9 đã được lực lượng chức năng khống chế, hai người mắc kẹt tại tầng 2 được đưa ra ngoài an toàn.