Quảng Trị khẩn trương khắc phục hậu quả mưa lũ, sạt lở đất

Mưa lớn những ngày qua đã gây ngập lụt, sạt lở tại nhiều khu vực trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. Hiện mực nước các sông đã xuống, các địa phương tranh thủ thời gian khẩn trương khắc phục hậu quả, hỗ trợ người dân ổn định cuộc sống; đồng thời rà soát, cảnh báo các khu vực còn tiềm ẩn nguy cơ sạt lở, bảo đảm an toàn cho người và phương tiện.

Theo ghi nhận của phóng viên TTXVN tại khu vực Bãi kiểm hóa, Cửa khẩu quốc tế Cha Lo (xã Dân Hóa, Quảng Trị), mưa lớn gây sạt lở khoảng 100m bờ kè dọc sông, suối. Điểm sạt lở nằm cách Quốc môn Cửa khẩu quốc tế Cha Lo khoảng 700m. Đây là khu vực có địa hình mặt bằng nhỏ hẹp, hai bên là núi đồi cao nên thường tiềm ẩn nguy cơ sạt lở trong mùa mưa bão.

Ngay sau khi phát hiện điểm sạt lở, lực lượng chức năng đã tổ chức cắm biển cảnh báo, giăng dây, khoanh vùng khu vực nguy hiểm, hạn chế người và phương tiện tiếp cận. Các hoạt động tại cửa khẩu được điều phối phù hợp nhằm vừa bảo đảm an toàn, vừa duy trì hoạt động xuất nhập cảnh, thông quan hàng hóa.

Ông Nguyễn Quốc Khánh, Phó Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế, tỉnh Quảng Trị cho biết khu vực cửa khẩu Cha Lo có đặc điểm địa hình đặc thù, mặt bằng nhỏ hẹp, hai bên là núi cao nên sạt lở thường xảy ra, nhất là trong mùa mưa bão.

Theo ông Nguyễn Quốc Khánh, lực lượng chức năng đã phối hợp xử lý các điểm sạt lở, đồng thời điều phối hoạt động tại các kho bãi, bến bãi và luồng lưu thông xe cộ, bảo đảm hoạt động của doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, các lực lượng chức năng tại cửa khẩu phối hợp với doanh nghiệp trên địa bàn chung tay sửa chữa đường sá, khắc phục sạt lở, góp phần giảm thiểu thiệt hại do thiên tai.

Lực lượng chức năng đặt biển cảnh báo khu vực nguy hiểm tại vị trí sạt lở. (Ảnh: Tá Chuyên/TTXVN)

Trung tá Lê Tiến Dũng, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Cha Lo (Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị) cho biết sau khi xác định vị trí sạt lở, đơn vị đã tổ chức lực lượng cắm biển báo, giăng dây nhằm bảo đảm an toàn cho người và phương tiện xuất nhập cảnh trong khu vực.

Đồng thời, đơn vị thông báo cho cấp ủy, chính quyền địa phương, thành lập đoàn công tác rà soát, đánh giá hiện trạng và xây dựng phương án, báo cáo các cấp có thẩm quyền xử lý trong thời gian tới. Việc kiểm tra, đánh giá nhằm chủ động nắm chắc diễn biến tại khu vực sạt lở, kịp thời triển khai các giải pháp khi phát sinh tình huống mới.

Không chỉ tại khu vực Cửa khẩu quốc tế Cha Lo, chính quyền xã Dân Hóa cũng đang chủ động rà soát các khu vực có nguy cơ sạt lở, ngập lụt trên địa bàn.

Đối với điểm sạt lở tại khu nội quan Cửa khẩu quốc tế Cha Lo, địa phương đã phối hợp với Ban Quản lý và các cơ quan chức năng di dời hạ tầng liên quan ra khỏi khu vực nguy hiểm, đồng thời giăng dây, rào chắn và đặt biển cảnh báo để hạn chế người, phương tiện qua lại.

Ông Đinh Minh Thảo, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Dân Hóa, cho biết địa phương đã xây dựng, rà soát và bổ sung các kế hoạch phòng, chống thiên tai phù hợp với thực tế từng địa bàn. Các phương án được xây dựng trên cơ sở những tình huống có thể phát sinh nhằm bảo đảm sự chủ động trong chỉ đạo, điều hành và tổ chức lực lượng khi xảy ra thiên tai.

Trong thời gian tới, xã Dân Hóa tiếp tục cập nhật các tình huống phát sinh, bám sát phương án đã ban hành để chỉ đạo, triển khai trên toàn địa bàn; đồng thời huy động lực lượng, phương tiện tại chỗ, chủ động bảo đảm an toàn cho người dân, hạn chế thấp nhất thiệt hại và không để bị động, bất ngờ trước các tình huống xảy ra.

Cùng với khu vực Cha Lo, nhiều địa bàn miền núi và các tuyến giao thông trên địa bàn tỉnh Quảng Trị cũng chịu ảnh hưởng do mưa lớn, sạt lở đất.

Tranh thủ thời điểm nước rút, các địa phương huy động lực lượng xung kích phòng, chống thiên tai, dân quân, công an và các lực lượng tại chỗ hỗ trợ người dân dọn dẹp nhà cửa, trường học, công trình công cộng; kiểm tra các tuyến giao thông, cầu, cống, ngầm, tràn và những khu vực thường xuyên ngập sâu, nước chảy xiết.

Theo Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Quảng Trị, trên các tuyến giao thông, nhiều vị trí sạt lở đã được xử lý song vẫn còn những điểm cần tiếp tục khắc phục.

Tại Quốc lộ 15D, vị trí Km9+980 bị sạt lở khoảng 720m3 đất, đá gây tắc giao thông. Quốc lộ 9 có nhiều điểm đất, đá sạt lở taluy dương, bùn đất lấp rãnh dọc; Quốc lộ 12A cũng xuất hiện các điểm bùn, đất sụt trượt trôi lấp rãnh dọc và nền mặt đường với khối lượng khoảng 200m3.

Tuyến đường từ xã Khe Sanh đi xã Hướng Linh cũ (nay thuộc xã Hướng Phùng) xảy ra sạt lở núi nghiêm trọng, gây chia cắt giao thông. (Ảnh: Nguyên Linh/TTXVN)

Một số tuyến đường địa phương tại các xã miền núi như Đakrông, Trường Sơn, Khe Sanh cũng xuất hiện các điểm sạt lở, sụt lún. Các lực lượng chức năng đang tiếp tục kiểm tra, bố trí cảnh giới, rào chắn và tổ chức khắc phục nhằm bảo đảm giao thông, không để người dân đi vào những khu vực chưa bảo đảm an toàn.

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị Lê Văn Bảo cho biết các địa phương không chủ quan khi nước lũ rút, tiếp tục rà soát những khu vực có nguy cơ sạt lở, sụt lún, lũ quét; tổ chức cảnh báo, khoanh vùng, cắm biển và bố trí lực lượng kiểm soát tại các vị trí nguy hiểm.

Đối với các điểm sạt lở ảnh hưởng đến giao thông, các đơn vị liên quan cần chủ động huy động nhân lực, phương tiện để xử lý, ưu tiên các tuyến huyết mạch, khu vực còn bị chia cắt, bảo đảm giao thông an toàn.

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị cũng yêu cầu các địa phương tranh thủ thời điểm thời tiết thuận lợi, tập trung hỗ trợ người dân vệ sinh, khử khuẩn, sửa chữa nhà cửa, trường học và các công trình thiết yếu; rà soát thiệt hại, kịp thời đề xuất phương án hỗ trợ đối với các hộ dân bị ảnh hưởng.

Các lực lượng chức năng tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, duy trì phương án ứng phó theo phương châm "4 tại chỗ," không để bị động, bất ngờ trước những tình huống mưa lũ, sạt lở có thể xảy ra./.

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