Hà Nội báo động lũ trên sông Tích và sông Bùi, cảnh báo nguy cơ sạt lở tại 8 xã

Do ảnh hưởng của mưa lớn, mực nước sông Tích, sông Bùi trên địa bàn Hà Nội đã vượt mức báo động I tại một số trạm thủy văn. Thành phố đã phát lệnh báo động lũ cấp I, yêu cầu các địa phương liên quan triển khai nghiêm các quy định ứng phó; trong khi cơ quan khí tượng thủy văn cảnh báo nguy cơ sạt lở, sụt lún đất tại 8 xã.

Theo số liệu quan trắc, lúc 18 giờ 20 phút ngày 15/9, mực nước sông Tích tại trạm Thủy văn Kim Quan (xã Thạch Thất) đạt 6,81m, cao hơn mức báo động I là 6,80m. Tối cùng ngày, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố Hà Nội ban hành Lệnh số 40/L-BCH về báo động lũ cấp I trên sông Tích. Các xã, phường thuộc phạm vi thực hiện lệnh gồm Sơn Tây, Phúc Thọ, Đoài Phương, Thạch Thất, Hạ Bằng và Tùng Thiện.

Trước đó, chiều 15/9, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố Hà Nội đã ban hành Lệnh số 39/L-BCH báo động lũ cấp I trên sông Tích. Các địa phương liên quan gồm Hạ Bằng, Kiều Phú, Phú Cát và Phú Nghĩa.

Trên sông Bùi, lúc 17 giờ 40 phút ngày 15/9, mực nước tại trạm thủy văn Yên Duyệt đạt 6,01m, cao hơn mức báo động I là 6 m. Tối 15/9, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố ban hành Lệnh số 41/L-BCH về báo động lũ cấp I trên sông Bùi. Các xã thuộc phạm vi thực hiện lệnh gồm Xuân Mai, Phú Nghĩa, Trần Phú, Quảng Bị, Hòa Phú và Phúc Sơn.

Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố yêu cầu ban chỉ huy phòng thủ dân sự các xã, phường liên quan, các đơn vị trên địa bàn, các ngành và cán bộ được giao nhiệm vụ thực hiện nghiêm các quy định khi có lệnh báo động I; chủ động theo dõi diễn biến mưa, lũ và triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn theo quy định.

Cùng với diễn biến lũ trên các sông, mưa lớn kéo dài làm gia tăng nguy cơ sạt lở, sụt lún đất tại một số khu vực ngoại thành Hà Nội. Theo bản tin của Đài Khí tượng Thủy văn Bắc Bộ phát lúc 19 giờ 50 phút ngày 15/9, trong 24 giờ, từ 19 giờ ngày 14/9 đến 19 giờ ngày 15/9, khu vực Hà Nội có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to.

Một số điểm ghi nhận lượng mưa lớn gồm Ba Vì 103,3mm; Chợ Cháy 145,6mm; Miếu Môn 134mm; Phú Xuyên 133,4mm; Thanh Oai 165,2mm và Vân Đình 146,6mm.

Mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực của Hà Nội đã gần bão hòa, trên 80%, hoặc đạt trạng thái bão hòa. Trong 6 giờ tiếp theo kể từ thời điểm phát bản tin, cơ quan khí tượng thủy văn dự báo một số khu vực tiếp tục có mưa, lượng mưa tích lũy phổ biến 20-40 mm.

Cơ quan khí tượng thủy văn cảnh báo nguy cơ xảy ra sạt lở đất trên sườn dốc, sụt lún đất tại khu vực đồi núi ngoại thành và ven các sông, suối nhỏ. Các khu vực được cảnh báo gồm 8 xã: Ba Vì, Phú Cát, Suối Hai, Yên Bài, Yên Xuân, Kim Anh, Sóc Sơn và Trung Giã.

Sạt lở, sụt lún đất có thể gây tác động đến môi trường, đe dọa tính mạng người dân; gây tắc nghẽn giao thông cục bộ, ảnh hưởng việc di chuyển của các phương tiện; phá hủy các công trình dân sinh, kinh tế và gây thiệt hại cho hoạt động sản xuất, kinh tế-xã hội.

Các địa phương và người dân tại khu vực ven sông, vùng trũng thấp, sườn dốc và những nơi có nguy cơ sạt lở cần tiếp tục theo dõi chặt chẽ các bản tin dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn và thông tin của cơ quan chức năng; chủ động triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn, hạn chế đi qua khu vực ngập sâu, nước chảy xiết hoặc khu vực có dấu hiệu sạt lở./.

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét ở Hà Nội, lũ quét, sạt lở tại 6 tỉnh, thành phố Ảnh radar thời tiết cho thấy mây đối lưu đang hoạt động và tiếp tục phát triển trên khu vực ngoại thành Hà Nội và vùng mây có xu hướng tiếp tục phát triển và mở rộng thêm.