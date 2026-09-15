Hà Nội bổ sung phương tiện được lưu thông qua cầu Thăng Long

Sở Xây dựng Hà Nội cho biết, nhằm phục vụ hoạt động dịch vụ công ích trong thời gian thi công trạm cân kiểm soát tải trọng xe phía Bắc cầu Thăng Long (giai đoạn 2), đặc biệt để bảo đảm hoạt động thu gom, vận chuyển rác thải, rửa đường, tưới cây được thực hiện liên tục, kịp thời, đáp ứng yêu cầu vệ sinh môi trường và duy trì hạ tầng đô thị, thành phố sẽ bổ sung đối tượng phương tiện được lưu thông qua cầu Thăng Long.

Cụ thể, bổ sung xe ôtô thu gom, vận chuyển rác, xe quét hút bụi, rửa đường, tưới cây thực hiện nhiệm vụ dịch vụ công ích vào đối tượng được phép lưu thông qua cầu Thăng Long theo cả hai chiều ngoài các khung giờ cao điểm.

Các phương tiện thu gom, vận chuyển rác ngoài việc tuân thủ nội dung điều chỉnh nêu trên phải thực hiện đúng theo chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân thành phố về việc thực hiện thí điểm điều chỉnh thời gian thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt trên địa bàn.

Cùng đó, phương tiện phải bảo đảm an toàn kỹ thuật, bảo vệ môi trường, tuân thủ giới hạn tải trọng, tốc độ, hệ thống báo hiệu đường bộ và hướng dẫn của lực lượng điều tiết giao thông; không dừng, đỗ tại khu vực thi công. Thời gian thực hiện từ ngày 15/9 đến hết ngày 10/11.

Sở Xây dựng yêu cầu Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông chủ trì, phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông (Công an thành phố) và các đơn vị liên quan cập nhật, bổ sung biển phụ, biển chỉ dẫn tại vị trí phân luồng tại chỗ và từ xa phù hợp; phổ biến đến toàn bộ lực lượng trực chốt, hướng dẫn phương tiện lưu thông an toàn.

Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật thành phố Hà Nội thông báo đến các đơn vị cung ứng dịch vụ công ích thuộc phạm vi quản lý. Các đơn vị sử dụng xe vận chuyển rác, quét hút bụi, rửa đường, tưới cây phổ biến nội dung đến lái xe; chủ động phối hợp, cung cấp thông tin phương tiện và nhiệm vụ thực hiện cho lực lượng chức năng để nhận diện, hướng dẫn lưu thông; chịu trách nhiệm sử dụng phương tiện đúng mục đích, bảo đảm an toàn giao thông và vệ sinh môi trường.

Ngoài ra, Sở Xây dựng Hà Nội cũng đề nghị Phòng Cảnh sát giao thông (Công an thành phố) chỉ đạo các lực lượng làm nhiệm vụ trên tuyến và tại các chốt phân luồng thống nhất thực hiện nội dung bổ sung; phối hợp hướng dẫn, điều tiết để các phương tiện lưu thông qua cầu Thăng Long ngoài khung giờ cao điểm; không cho phép các phương tiện này lưu thông qua cầu trong khung giờ cao điểm, bảo đảm an toàn giao thông, hạn chế ùn tắc giao thông.

Trước đó, ngày 10/9, Sở Xây dựng Hà Nội thông tin, nhằm phục vụ thi công trạm cân tải trọng xe phía Bắc cầu Thăng Long giai đoạn 2, từ ngày 15/9- 10/11 sẽ điều chỉnh tổ chức giao thông nút giao phía Bắc đầu cầu Thăng Long.

Cụ thể, về phương án rào chắn và phân luồng tại chỗ, tại vị trí đường đầu cầu Thăng Long (phía xã Vĩnh Thanh), trong đợt 1 tổ chức rào chắn 2 làn đường theo chiều từ Hà Nội đi Đông Anh với chiều dài rào chắn 150 m, dự kiến 25 ngày để thi công trạm cân; Phân luồng các phương tiện di chuyển hai chiều trên phần đường còn lại; gồm 3 làn đường.

Đợt 2, sau khi hoàn thành thi công đợt 1, bảo đảm điều kiện an toàn khai thác, tháo rào và thông xe 2 làn đường chiều Hà Nội đi Đông Anh; Tổ chức rào chắn 3 làn đường còn lại theo chiều từ Đông Anh đi Hà Nội (với chiều dài rào chắn 150m) để thi công trạm cân; các phương tiện di chuyển hai chiều trên phần đường còn lại gồm 2 làn đường. Thời gian rào chắn, điều chỉnh tổ chức giao thông từ ngày 15/9 đến 10/11.

Đồng thời, cấm các loại xe ôtô tải có khối lượng toàn bộ của xe từ 2 tấn trở lên và xe khách từ 16 chỗ trở lên, không bao gồm xe buýt lưu thông qua cầu Thăng Long từ 5h-24h hàng ngày, trong thời gian từ ngày 15/9 đến 10/11; điều chỉnh tốc độ lưu thông tối đa cho phép giảm dần xuống 40km/h khi qua khu vực thi công; cấm phương tiện dừng, đỗ trên đường khu vực thi công.

Về phương án phân luồng từ xa, đối với các loại xe ôtô tải có khối lượng toàn bộ của xe từ 2 tấn trở lên theo Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường và xe khách từ 16 chỗ trở lên không bao gồm xe buýt từ các tỉnh phía Bắc có nhu cầu qua cầu Thăng Long đến khu vực phía Nam cầu Thăng Long đi theo hướng qua cầu Thanh Trì hoặc cầu Vĩnh Thịnh và ngược lại.

Đối với xe kinh doanh vận tải hành khách tuyến cố định có điểm đầu, cuối đi và đến các Bến xe: Mỹ Đình, Yên Nghĩa, Sơn Tây có lộ trình qua cầu Thăng Long và ngược lại đi theo hướng Phạm Văn Đồng-Tân Xuân-An Dương Vương-cầu Nhật Tân và ngược lại. Thời gian thực hiện từ 5h -24h hàng ngày, từ ngày 15/9 đến 10/11.

Bên cạnh đó, Sở Xây dựng Hà Nội cũng thông tin nội dung gia hạn thời gian điều chỉnh tổ chức giao thông trên các tuyến. Theo đó, đường Đỗ Mười tiếp tục thực hiện nội dung phương án phân luồng theo thông báo của Sở Xây dựng đến hết ngày 6/10/2026.

Khu vực nút giao phía bắc đầu cầu Thăng Long (giai đoạn 1 thi công hạng mục cải tạo trắc dọc đường bêtông nhựa) gia hạn thời gian thực hiện phân luồng phục vụ thi công dự án tại vị trí khu vực nút giao phía bắc đầu cầu Thăng Long thi công hạng mục cải tạo trắc dọc đường bêtông nhựa đến ngày 15/9/2026./.

Hà Nội phân luồng cầu Thăng Long, hạn chế xe tải và xe khách từ 15/9 Về phương án rào chắn và phân luồng tại chỗ, tại vị trí đường đầu cầu Thăng Long (phía xã Vĩnh Thanh), trong đợt 1, tổ chức rào chắn 2 làn đường theo chiều từ Hà Nội đi Đông Anh để thi công trạm cân.