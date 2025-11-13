Hà Nội chi hơn 12 tỷ đồng sửa chữa hai đầu cầu Thăng Long

Sở Xây dựng Hà Nội vừa phê duyệt dự án sửa chữa đảm bảo an toàn giao thông hai đầu cầu Thăng Long.

Mục tiêu đầu tư dự án là sửa chữa hư hỏng mặt đường bê tông nhựa và hoàn thiện hệ thống tổ chức giao thông nhằm đảm bảo an toàn giao thông và đáp ứng nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa của người dân.

Tổng mức đầu tư của dự án là 12,5 tỷ đồng. Thời gian thực hiện dự án trong năm 2025-2026. Nguồn vốn đầu tư từ ngân sách thành phố Hà Nội.

Sở Xây dựng Hà Nội cũng yêu cầu Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông và đơn vị tư vấn chịu trách nhiệm toàn diện trong việc tổ chức thực hiện dự án, đảm bảo phù hợp với quy hoạch và phân cấp, không trùng lặp với các chương trình, dự án khác đã có chủ trương của thành phố; Tiếp tục tổ chức kiểm tra, rà soát đảm bảo tối ưu về kinh tế, kỹ thuật công trình, tiết kiệm, hiệu quả, không để xảy ra lãng phí, thất thoát vốn đầu tư.

Cùng với đó, Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông và đơn vị tư vấn tổ chức quản lý dự án và lựa chọn nhà thầu thực hiện theo đúng các quy định hiện hành của Nhà nước và thành phố Hà Nội về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước, về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu; Có biện pháp tổ chức thi công phù hợp, đảm bảo an toàn giao thông, an toàn lao động và giảm thiểu ảnh hưởng đến sinh hoạt của nhân dân tại khu vực dự án.

Cầu Thăng Long được khởi công xây dựng năm 1974 và chính thức khánh thành vào ngày 9/5/1985, do Liên Xô (cũ) hỗ trợ Việt Nam xây dựng. Tuy nhiên, sau thời gian dài khai thác, hiện khu vực hai đầu Cầu Thăng Long xuất hiện hư hỏng mặt đường bê tông nhựa khiến việc đi lại của người dân gặp nhiều khó khăn, tiềm ẩn nguy cơ gây mất an toàn giao thông, do đó các chuyên gia và người dân cho rằng việc sửa chữa nâng cấp khu vực bị hư hỏng tại khu vực hai đầu cầu là cần thiết, nhằm đảm bảo an toàn giao thông.

Kỹ sư Vũ Hải Hậu, Công ty Cổ phần Xây dựng nền móng Thăng Long cho biết, Cầu Thăng Long bắc qua sông Hồng là một trong những công trình giao thông nằm trên tuyến đường huyết mạch của thành phố Hà Nội, nối trung tâm Thủ đô với Cảng hàng không quốc tế Nội Bài cũng như kết nối với các tỉnh trung du, miền núi phía Bắc.

Sau nhiều năm khai thác, sử dụng với lưu lượng phương tiện ngày càng lớn, tải trọng phương tiện vượt quá thiết kế, đến nay khu vực hai đầu cầu xuất hiện hư hỏng mặt đường bê tông nhựa.

Chính vì vậy, việc sửa chữa khu vực hai đầu Cầu Thăng Long là hết sức cần thiết để nâng cao hiệu quả đầu tư các dự án, đảm bảo đồng bộ, lưu thông thông suốt và đảm bảo an toàn giao thông trên tuyến đường Vành đai 3 của thành phố Hà Nội.

Đồng quan điểm, anh Nguyễn Văn Học (trú tại xã Thiên Lộc, thành phố Hà Nội) chia sẻ: Hàng ngày di chuyển qua Cầu Thăng Long hướng vào nội đô làm việc chứng kiến một lớp bê tông nhựa mặt cầu bị xô dồn ở phía hai đầu cầu, gây mất mỹ quan và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông, nên việc sửa chữa những đoạn hư hỏng ở khu vực hai đầu Cầu Thăng Long là cần thiết.

Cầu Thăng Long cao 2 tầng, dài khoảng 3,1 km, gồm phần cầu chính dài 1,6 km với 15 nhịp dầm thép, khẩu độ mỗi nhịp 112 m. Mặt cầu bằng thép tấm thảm bê tông nhựa.

Tầng trên có bề rộng 20 m chia 4 làn xe cơ giới, còn lại hai bên là đường bộ công vụ, mỗi bên rộng 2 m. Tầng dưới ở giữa là tuyến đường sắt khổ ray 1.435m, hai bên là đường xe thô sơ, xe máy 3,5 m.

Cầu được tiến hành sửa chữa lớn vào năm 2009 và còn được sửa chữa thêm vào các năm 2013, 2016, 2020 nhưng vẫn không khắc phục được triệt để tình trạng hư hỏng bề mặt cầu./.

