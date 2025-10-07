Hà Nội chi hơn 2,6 tỷ đồng sửa chữa cầu Vĩnh Tuy sau vụ cháy bãi trông xe

Liên quan đến vụ cháy bãi trông xe dưới gầm cầu Vĩnh Tuy, Sở Xây dựng Hà Nội vừa thông báo kết quả thẩm định báo cáo kinh tế-kỹ thuật dự án sửa chữa nhánh Ramp CV1C cầu Vĩnh Tuy, hướng từ cầu Vĩnh Tuy xuống đê Nguyễn Khoái nhằm bảo đảm an toàn công trình và an toàn giao thông.

Về quy mô, Sở Xây dựng sẽ giữ nguyên quy mô cầu theo hiện cầu hiện trạng, đục bỏ phần bê tông bị hư hỏng giảm cường độ sau đó phun bêtông cường độ cao bù lại phần bêtông đã bị ảnh hưởng của đám cháy đối với nhịp N1 và N2 nhánh Ramp CV1C và các trụ T2 CV1C, T3CV1C. Đối với nhịp N1, sau khi phun bêtông tiến hành căng cáp dự ứng lực nhịp N1.

Phương án thiết kế sửa chữa đối với kết cấu phần trên, nhịp N1 nhánh Ramp CV1C (tính từ mố M1CV1C-T2CV1C) sẽ đục tẩy phần bêtông bị ảnh hưởng của đám cháy; khoan cấy cốt thép, bổ sung lưới cốt thép D14 liên kết với cốt thép hiện trạng; phun vữa bê tông cường độ 45MPa hoàn trả dày trung bình 120mm; hoàn thiện bề mặt sau khi phun.

Cầu Vĩnh Tuy cũng được căng cáp dự ứng lực tại đáy dầm nhịp N1 để tăng cường khả năng chịu lực của dầm, bổ sung 2 ụ neo cáp mỗi đầu, bổ sung 2 dầm ngang chuyển hướng được khoan cấy cốt thép liên kết với đáy dầm; căng cáp dự ứng lực tăng cường cho đáy dầm nhịp N1 bằng 8 bó cáp dự ứng lực.

Nhịp N2 nhánh Ramp CV1C (tính từ trụ T2CV1C-T3CV1C), sẽ đục tẩy phần bêtông bị ảnh hưởng của đám cháy với chiều sâu tính từ mặt dầm hiện trạng trung bình 60mm; khoan cấy cốt thép, bổ sung lưới cốt thép D10 liên kết với cốt thép hiện trạng; phun vữa bê tông cường độ 45MPa hoàn trả dày trung bình 60mm; hoàn thiện bề mặt sau khi phun.

Đối với kết cấu phần dưới, trụ T2 nhánh Ramp CV1C sẽ đục tẩy phần bêtông bị ảnh hưởng của đám cháy với chiều sâu tính từ mặt thân trụ hiện trạng dày trung bình 60mm; khoan cấy cốt thép, bổ sung lưới cốt thép D10 liên kết với cốt thép hiện trạng; phun vữa bêtông cường độ 35MPa hoàn trả dày trung bình 60mm; hoàn thiện bề mặt sau khi phun.

Trụ T3 nhánh Ramp CV1, đục tẩy phần bêtông bị ảnh hưởng của đám cháy 1 mặt chính trụ phía nhịp N2 với chiều sâu tính từ mặt thân trụ hiện trạng dày trung bình 60mm; phun bêtông cường độ 35MPa hoàn trả dày trung bình 60mm; hoàn thiện bề mặt sau khi phun.

Sở Xây dựng cũng tính toán việc sửa chữa sẽ kéo dài từ tháng 10-12/2025, với kinh phí sửa chữa hơn 2,6 tỷ đồng từ nguồn ngân sách thành phố Hà Nội./.

Sớm tiến hành sửa chữa các hạng mục nhánh cầu Vĩnh Tuy sau vụ cháy bãi trông giữ xe Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội cần điều chỉnh chế độ khai thác, cần sửa chữa, tăng cường để khôi phục khả năng chịu lực và tuổi thọ công trình sau vụ cháy bãi trông xe dưới gầm cầu Vĩnh Tuy.