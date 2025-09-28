Xã hội

Giao thông

Sớm tiến hành sửa chữa các hạng mục nhánh cầu Vĩnh Tuy sau vụ cháy bãi trông giữ xe

Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội cần điều chỉnh chế độ khai thác, cần sửa chữa, tăng cường để khôi phục khả năng chịu lực và tuổi thọ công trình sau vụ cháy bãi trông xe dưới gầm cầu Vĩnh Tuy.

Việt Hùng
Lực lượng chức năng tiếp cận hiện trường. (Ảnh: Vũ Quang/TTXVN)
Lực lượng chức năng tiếp cận hiện trường. (Ảnh: Vũ Quang/TTXVN)

Bộ Xây dựng vừa có báo cáo gửi Thủ tướng Chính phủ về vụ cháy bãi trông giữ xe dưới gầm cầu Vĩnh Tuy (Hà Nội)

Theo đó, sau vụ cháy bãi trông giữ xe dưới gầm cầu Vĩnh Tuy, Bộ Xây dựng đã chỉ đạo các địa phương rà soát công tác quản lý hành lang an toàn, phòng cháy chữa cháy tại hạ tầng đường bộ. Cục Giám định Nhà nước phối hợp với các cơ quan chức năng của Hà Nội kiểm tra, đánh giá ảnh hưởng vụ hỏa hoạn đến kết cấu cầu này.

Kết quả kiểm định cho thấy, nhánh Ramp CV1C (hướng từ cầu Vĩnh Tuy xuống đê Nguyễn Khoái) vẫn đủ khả năng khai thác với tải trọng thiết kế, song mức độ dự trữ an toàn suy giảm nên cần điều chỉnh chế độ khai thác, tránh tuyệt đối ùn tắc và cần sửa chữa, tăng cường để khôi phục khả năng chịu lực và tuổi thọ công trình, tránh hư hỏng tiếp tục phát triển.

Do vậy, Bộ Xây dựng kiến nghị thành phố Hà Nội khẩn trương tổ chức lập phương án thiết kế sửa chữa, gia cường và tiến hành sửa chữa các hạng mục, bộ phận công trình bị ảnh hưởng do hỏa hoạn tại nhánh Ramp CV1C cầu Vĩnh Tuy để khôi phục khả năng chịu lực, tuổi thọ công trình theo thiết kế ban đầu.

Trong thời gian chưa thực hiện sửa chữa, Bộ Xây dựng lưu ý Hà Nội cần có phương án tổ chức điều tiết các phương tiện giao thông qua cầu, hạn chế các xe ô tô tải qua cầu trong các khung giờ cao điểm để tránh tuyệt đối ùn, tắc trên nhánh Ramp CV1C gây ảnh hưởng đến kết cấu cầu; có phương án đảm bảo an toàn kết cấu cầu và an toàn cho người, phương tiện khi tham gia giao thông; tiếp tục xây dựng phương án quan trắc hạng mục nhánh Ramp CV1C và các khu vực lân cận để kịp thời phát hiện các dấu hiệu bất thường, có giải pháp xử lý đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người và công trình.

Ngoài ra, Hà Nội phải tổ chức điều tiết giao thông, hạn chế xe tải qua cầu giờ cao điểm, đồng thời tăng cường quan trắc; nếu phát hiện vết nứt bất thường, phải cấm tuyệt đối phương tiện qua nhánh Ramp CV1C.

Trước đó, vụ cháy xảy ra vào hồi 13h ngày 30/8/2025 tại bãi trông giữ xe dưới gầm nhánh Ramp CV1C của cầu Vĩnh Tuy hướng từ cầu Vĩnh Tuy xuống đê Nguyễn Khoái đoạn từ trụ T3 đến mố M1 (bên phía bờ Nam sông Hồng thuộc địa bàn phường Hồng Hà, thành phố Hà Nội).

Hiện tại, thành phố Hà Nội đang thực hiện điều tiết giao thông và cắm biển báo hạn chế tải trọng trên 18 tấn đối với phương tiện lưu thông qua nhánh Ramp CV1C./.

(Vietnam+)
#cầu vĩnh tuy #cháy bãi trông xe #trông giữ xe #gầm cầu #hạn chế xe TP. Hà Nội
Theo dõi VietnamPlus

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Có 186 chuyến bay bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 10

Theo thống kê từ 6h đến 15h ngày 28/9 của Bộ Xây dựng, có tổng số 186 chuyến bay bị ảnh hưởng do bão số 10 gây ra và chưa ghi nhận thiệt hại về người và cơ sở vật chất đối với lĩnh vực hàng không.

Bão Bualoi đổ bộ, cảnh báo khẩn trên tuyến cao tốc từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên

Bão Bualoi đổ bộ, cảnh báo khẩn trên tuyến cao tốc từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên

Theo ghi nhận, khu vực này đang có mưa rất lớn, gió mạnh cấp 5–6, tầm nhìn hạn chế, mặt đường trơn trượt và xuất hiện nhiều điểm đọng nước. Đáng lưu ý, tuyến cao tốc này chỉ có hai làn xe, chưa có làn dừng khẩn cấp, trong khi các trạm dừng nghỉ chưa hoàn thiện, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cao.

Cầu Phong Châu mới trong ngày khánh thành. (Ảnh: Quốc Khánh/TTXVN)

Ngắm cầu Phong Châu vừa chính thức khánh thành

Cầu Phong Châu mới nối hai xã Phùng Nguyên và Vạn Xuân của tỉnh Phú Thọ, đây là công trình khẩn cấp thay thế cầu cũ bị sập 2 nhịp chính vào tháng 9/2024 do ảnh hưởng của siêu bão Yagi.

Đóng cửa 4 sân bay tránh bão Bualoi từ ngày 28/9

Đóng cửa 4 sân bay tránh bão Bualoi từ ngày 28/9

Cục Hàng không Việt Nam chỉ đạo ngừng tiếp thu tàu bay tại Cảng hàng không Đồng Hới, Cảng hàng không Thọ Xuân, Cảng hàng không quốc tế Phú Bài và Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng.