Thông tin về kết quả điều tra ban đầu vụ cháy bãi xe dưới chân cầu Vĩnh Tuy

Ngày 7/9, liên quan đến vụ cháy xảy ra tại bãi trông giữ xe tại khu vực dưới chân cầu Vĩnh Tuy (phường Hồng Hà, Hà Nội), Công an thành phố Hà Nội có thông tin về kết quả điều tra ban đầu.

Ngày 30/8, vào khoảng 13 giờ 2 phút, ngay sau khi nhận được tin báo cháy, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ (PC07), Công an thành phố Hà Nội đã xuất 2 xe chỉ huy và 1 xe tải, Đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ khu vực số 9 xuất 3 xe chữa cháy và 1 xe chỉ huy, Đội chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực số 7 xuất 2 xe chữa cháy, Đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ trên sông xuất 1 xe cứu thương và 1 canô, Đội chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực số 12 xuất 1 xe chữa cháy và 1 xe téc nước, Đội chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực 1 xuất 2 xe chữa cháy tới hiện trường, triển khai lực lượng phương tiện phối hợp cùng Công an phường và Công ty môi trường tổ chức chữa cháy.

Đến khoảng 13 giờ 30 phút cùng ngày, đám cháy cơ bản được khống chế, đến 13 giờ 45 phút, đám cháy được dập tắt hoàn toàn.

Thống kê sơ bộ, đám cháy không gây ra thiệt hại về người, diện tích đám cháy khoảng 300m2, thiệt hại về tài sản trên 500 xe máy các loại.

Ngay sau khi dập tắt đám cháy, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Hà Nội đã tiến hành lấy lời khai nhân chứng, rà soát camera quanh khu vực bãi xe để làm rõ thời điểm cháy, nguyên nhân cháy, điểm xuất phát cháy.

Đồng thời, Cơ quan Công an trưng cầu Viện Khoa học hình sự Bộ Công an khám nghiệm hiện trường, giám định nguyên nhân cháy, điểm xuất phát cháy...

Bước đầu, Cơ quan Công an loại trừ nguyên nhân vụ cháy do con người tác động. Điểm xuất phát cháy cách chân trụ cột T2 (cầu Vĩnh Tuy) là 4,3m, cách đường ven 5m là 1,8m.

Cơ quan Công an đã tiến hành thu giữ, niêm phong các sản phẩm cháy để tiến hành giám định, qua đó xác định chính xác nguyên nhân cháy; tiến hành thống kê, giám định giá các phương tiện, công trình bị thiệt hại.

Đồng thời, Cơ quan Điều tra phối hợp với Sở Xây dựng tiến hành đánh giá sơ bộ ảnh hưởng do vụ cháy gây ra đối với phần trụ cầu, dầm cầu Vĩnh Tuy; chống đỡ đảm bảo an toàn cho các phương tiện lưu thông trên cầu; giám định chất lượng bê tông, cốt thép... để đánh giá ảnh hưởng, đưa ra khuyến cáo liên quan đến vụ cháy.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố đang tiếp tục phối hợp các cơ quan chức năng để xác minh làm rõ nguyên nhân, thiệt hại của vụ cháy cũng như trách nhiệm của cá nhân, tổ chức có liên quan./.

