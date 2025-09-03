Di dời ngay các bãi trông giữ xe sau vụ cháy dưới gầm cầu Vĩnh Tuy

Bộ Xây dựng vừa có Chỉ thị kiểm tra, rà soát công tác quản lý, sử dụng hành lang an toàn đường bộ; biện pháp đảm bảo phòng cháy, chữa cháy kết cấu hạ tầng đường bộ tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Theo Bộ Xây dựng, hiện nay, quy định về công tác quản lý, sử dụng hành lang an toàn đường bộ, an toàn công trình đường bộ và biện pháp bảo đảm phòng cháy, chữa cháy kết cấu hạ tầng đường bộ đã được nhà nước quy định đầy đủ tại Luật Đường bộ 2024, Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ và các văn bản hướng dẫn dưới Luật.

Tuy nhiên, Bộ Xây dựng đánh giá công tác quản lý, sử dụng hành lang an toàn đường bộ tại một số địa phương trong thời gian vừa qua vẫn còn một số tồn tại dẫn đến nguy cơ mất an toàn giao thông, an toàn công trình đường bộ; đơn cử như vụ hỏa hoạn dưới gầm cầu Vĩnh Tuy (thành phố Hà Nội) xảy ra ngày 30/8, gây cháy nhiều phương tiện và có nguy cơ ảnh hưởng đến kết cấu công trình cầu Vĩnh Tuy.

Do đó, Bộ Xây dựng yêu cầu Chủ tịch ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo rà soát toàn bộ công tác quản lý, sử dụng hành lang an toàn đường bộ thuộc phạm vi quản lý; đảm bảo không sử dụng lòng đường, vỉa hè vào mục đích trái với quy định của Nghị định 165/2024 của Chính phủ.

Các địa phương kịp thời xử lý trường hợp lấn, chiếm, sử dụng trái phép hành lang an toàn đường bộ, đất của đường bộ trái quy định của pháp luật; chịu trách nhiệm toàn diện nếu để tồn tại trong công tác quản lý, sử dụng hành lang an toàn bộ, đất của đường bộ, làm uy hiếp an toàn công trình bộ trên địa bàn, bao gồm cả việc sử dụng gầm cầu cạn làm bãi trông giữ xe trái phép, để xảy ra tình trạng hỏa hoạn liên quan đến kết cấu hạ tầng bộ như vụ việc xảy ra dưới gầm cầu Vĩnh Tuy vừa qua.

Các tỉnh, thành lập kế hoạch di dời ngay các bãi trông giữ xe ra khỏi phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng đường bộ (nếu có) trước ngày 30/10, ưu tiên đầu tư xây dựng các bãi trông giữ xe đạt tiêu chuẩn theo quy hoạch được duyệt, đáp ứng nhu cầu giao thông tĩnh tại các đô thị.

Bộ Xây dựng giao Cục Giám định Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng phối hợp với các cơ quan chuyên môn của thành phố Hà Nội trong công tác tổ chức kiểm định, đánh giá sự ảnh hưởng của vụ hỏa hoạn đến chất lượng và khả năng khai thác công trình cầu Vĩnh Tuy; đề xuất giải pháp khắc phục (nếu cần thiết), báo cáo Bộ Xây dựng làm cơ sở phối hợp với Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện trước ngày 15/9…/.

Sẽ kiểm tra an toàn kết cấu cầu Vĩnh Tuy sau vụ cháy bãi xe dưới gầm cầu Sở Xây dựng đã yêu cầu đơn vị tư vấn vào kiểm tra những vấn đề liên quan đến an toàn, kết cấu của đoạn cầu Vĩnh Tuy, nơi vừa xảy ra đám cháy bãi để xe dưới gầm cầu.