Vụ cháy bãi xe gầm cầu: Cấm xe trên 18 tấn từ cầu Vĩnh Tuy đi Nguyễn Khoái

Liên quan đến vụ cháy bãi trông giữ xe dưới gầm cầu Vĩnh Tuy, Sở Xây dựng Hà Nội vừa ban hành thông báo điều chỉnh tổ chức giao thông trên nhánh cầu hướng các phương tiện từ cầu Vĩnh Tuy rẽ phải đi đường Nguyễn Khoái.

Theo đó, cấm toàn bộ các phương tiện có tải trọng trên 18 tấn lưu thông qua nhánh Ramp CV1C hướng từ cầu Vĩnh Tuy rẽ phải đi Nguyễn Khoái; xe buýt được phép hoạt động.

Các phương tiện có tải trọng trên 18 tấn chuyển hướng đi thẳng cầu Vĩnh Tuy xuống đường Minh Khai để lưu thông các hướng khác.

Sở Xây dựng Hà Nội giao Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông và đơn vị thi công tổ chức lắp đặt biển báo hạn chế tải trọng 18 tấn trên nhánh Ramp CV1C; bố trí lực lượng ứng trực, theo dõi hướng dẫn điều phân luồng giao thông 24/24h, đặc biệt trong cung giờ cao điểm để tránh tuyệt đối tình trạng ùn tắc.

Đơn vị này phải thường xuyên cập nhật, đánh giá tình hình giao thông tại nhánh Ramp CV1C và khu vực các tuyến đường giao thông, nút giao xung quanh để đề xuất phương án điều chỉnh tổ chức giao thông trong khu vực.

Ngoài ra, Sở Xây dựng Hà Nội đề nghị Phòng Cảnh sát giao thông Công an thành phố bố trí lực lượng phối hợp hướng dẫn điều tiết giao thông tại khu vực nhánh Ramp CV1C và các tuyến đường, nút giao thông xung quanh nhằm hạn chế tối đa tình trạng ùn tắc giao thông trên nhánh Ramp CV1C; tổ chức xử lý các phương tiện tham gia giao thông vi phạm quy định của Luật Đường bộ và Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ.

Trung tâm Quản lý và điều hành giao thông thành phố Hà Nội thông báo cho các xí nghiệp vận hành các tuyến buýt trong trường hợp xảy ra ùn tắc phải thực hiện chuyển hướng lưu thông xuống đường Minh Khai để bảo đảm an toàn giao thông.

Trước đó, vào lúc 13h ngày 30/8, đã xảy ra vụ cháy tại gầm cầu nhánh Ramp CV1C hướng từ Vĩnh Tuy xuống đê Nguyễn Khoái đoạn từ trụ T4 đến mố M1 (bên phía bờ Nam sông Hồng). Vị trí này do Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Khai thác điểm đỗ xe Hà Nội được thành phố giao quản lý, khai thác phục vụ trông giữ phương tiện.

Ngay khi xảy ra vụ cháy, nhân viên trông xe đã cố gắng sử dụng các phương tiện cứu hỏa để dập lửa và báo cho lực lượng Công an phòng cháy chữa cháy. Đến 13h45 vụ cháy được dập tắt. Sơ bộ bị cháy khoảng 500 xe máy.

Ngay lập tức, Bộ Xây dựng cũng đã có Chỉ thị kiểm tra, rà soát công tác quản lý, sử dụng hành lang an toàn đường bộ; biện pháp đảm bảo phòng cháy, chữa cháy kết cấu hạ tầng đường bộ tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Bộ Xây dựng yêu cầu Chủ tịch ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo rà soát toàn bộ công tác quản lý, sử dụng hành lang an toàn đường bộ thuộc phạm vi quản lý; đảm bảo không sử dụng lòng đường, vỉa hè vào mục đích trái với quy định của Nghị định 165/2024 của Chính phủ.

Các tỉnh, thành lập kế hoạch di dời ngay các bãi trông giữ xe ra khỏi phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng đường bộ (nếu có) trước ngày 30/10, ưu tiên đầu tư xây dựng các bãi trông giữ xe đạt tiêu chuẩn theo quy hoạch được duyệt, đáp ứng nhu cầu giao thông tĩnh tại các đô thị…/.