Bộ đội biên phòng Đà Nẵng tổ chức Trung Thu ý nghĩa cho học sinh khó khăn

Chiều 15/9, Đồn Biên phòng Tam Thanh tổ chức chương trình “Trung Thu nơi đầu sóng” cho hàng trăm em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn vùng ven bờ biển Tam Thanh (phường Quảng Phú, thành phố Đà Nẵng).

Bên cạnh các hoạt động chơi trò chơi, xem múa lân và phá cỗ Trung Thu, các em học sinh đã được giao lưu với các cán bộ, chiến sỹ bộ đội biên phòng để hun đúc tình yêu biển đảo quê hương và nâng cao ý thức bảo vệ môi trường biển.

Theo Đại úy Nguyễn Văn Sơn, Chính trị viên phó Đồn Biên phòng Tam Thanh, chương trình "Trung Thu nơi đầu sóng" được Ban chỉ huy Đồn Biên phòng Tam Thanh tổ chức hàng năm vào dịp Trung Thu. Đơn vị đã lồng ghép các nội dung trả lời câu hỏi nhằm cung cấp thêm kiến thức, kỹ năng ngoại khóa phù hợp với lứa tuổi học sinh. Qua đó, tạo cho các em kiến thức cơ bản và gần gũi nhất về tình yêu quê hương, tình yêu biển đảo, góp phần nâng cao trách nhiệm của học sinh trong học tập để xây dựng quê hương, biên giới biển đảo ngày càng vững mạnh.

Đại diện lãnh đạo Đồn Biên phòng Tam Thanh tặng quà cho các học sinh có hoàn cảnh khó khăn. (Ảnh: Quốc Dũng/TTXVN)

Được sự đồng hành, ủng hộ của các nhà hảo tâm, Đồn Biên phòng Tam Thanh đã huy động và trao tặng 150 suất quà gồm tiền mặt, bánh kẹo cũng như đồ dùng học tập cho các em có hoàn cảnh khó khăn. Những phần quà này góp phần động viên, tiếp thêm động lực cho các em học sinh khu vực bãi ngang, ven biển nỗ lực học tập, vượt qua hoàn cảnh khó khăn trong thời gian tới.

Chiều cùng ngày, Đồn Biên phòng Tam Thanh đã tổ chức Lễ công bố quyết định nhận hỗ trợ theo chương trình “Nâng bước em tới trường” đối với em Võ Xuân Trãi, học sinh lớp 6, trường Trung học phổ thông Lý Thường Kiệt (phường Quảng Phú, thành phố Đà Nẵng). Đây là học sinh có hoàn cảnh rất khó khăn, bị khuyết tật vận động, nhưng có ý chí vươn lên trong cuộc sống và đạt nhiều thành tích xuất sắc trong học tập.

Thông qua chương trình "Nâng bước em tới trường," đơn vị thể hiện sự quan tâm, tình cảm và trách nhiệm của cán bộ, chiến sỹ bộ đội biên phòng đối với sự nghiệp giáo dục, ươm mầm cho thế hệ trẻ ở khu vực biên giới có điều kiện đến trường và nuôi dưỡng ước mơ. Chương trình diễn ra đúng vào dịp đầu năm học mới 2026-2027 và dịp Tết Trung Thu dành cho các em học sinh vùng biên giới, biển đảo./.

Phố cổ Hà Nội rộn ràng “Lưu trăng” mùa Trung Thu năm 2026 Trong 15 ngày, không gian Trung Thu được mở rộng từ chợ Trung Thu truyền thống Hàng Mã, khu vực cửa chính chợ Đồng Xuân đến các tuyến phố đi bộ, khu phố cổ, hồ Hoàn Kiếm và các điểm di sản văn hóa...