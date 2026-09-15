Khen thưởng lực lượng truy bắt đối tượng trong vụ giết người, cướp tài sản tại Campuchia

Ngày 15/9, theo thông tin từ Công an thành phố Cần Thơ, thừa ủy quyền của Bộ Công an, Đại tá Bùi Đức An, Phó Giám đốc Công an thành phố Cần Thơ, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra, vừa trao khen thưởng cho Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Cần Thơ, vì có thành tích xuất sắc trong phối hợp điều tra, khám phá vụ án giết người, cướp tài sản tại Campuchia.

Lãnh đạo Bộ Công an cũng đã có Thư khen và quyết định thưởng đột xuất cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong chuyên án.

Trước đó, Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Cần Thơ phối hợp với Công an tỉnh Lâm Đồng truy bắt thành công Lê Tấn Bửu (sinh năm 1983, thường trú tại thành phố Cần Thơ) là một trong những đối tượng liên quan vụ án giết người, cướp tài sản xảy ra tại thành phố Bavet, tỉnh Svay Rieng (Campuchia), góp phần cùng Ban Chuyên án bắt giữ toàn bộ nhóm đối tượng gây án.

Sau khi nhận thông tin từ lực lượng chức năng Campuchia về vụ án đặc biệt nghiêm trọng do nhóm đối tượng người Việt Nam thực hiện, Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an đã báo cáo lãnh đạo Bộ Công an xác lập chuyên án, huy động các lực lượng phối hợp điều tra, truy bắt các đối tượng liên quan. Trong số các đối tượng thuộc diện truy xét có Lê Tấn Bửu.

Qua xác minh, lực lượng Công an thành phố Cần Thơ xác định Bửu đã rời địa bàn, lẩn trốn tại khu vực miền núi thuộc tỉnh Lâm Đồng.

Phòng Cảnh sát hình sự đã cử tổ công tác vượt hơn 500 km đến địa bàn, phối hợp với Công an tỉnh Lâm Đồng tổ chức truy bắt. Địa bàn lẩn trốn là khu vực miền núi, địa hình phức tạp, cây rừng rậm rạp; trong khi cán bộ, chiến sỹ từ Cần Thơ đến không thông thuộc địa bàn, chưa xác định đầy đủ khả năng đối tượng mang theo hung khí hoặc có người hỗ trợ. Tuy nhiên, lực lượng phá án đã kiên trì bám địa bàn, rà soát thông tin, từng bước xác định nơi lẩn trốn của đối tượng.

Khoảng 14 giờ 30 phút ngày 12/7, Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Cần Thơ phối hợp Công an tỉnh Lâm Đồng bắt giữ Lê Tấn Bửu. Tang vật thu giữ gồm 8 lượng vàng SJC, 8 nhẫn vàng trơn, 2 vòng vàng bị gãy, 4.600 USD, 70 triệu đồng, 2 xe máy và 3 điện thoại di động. Bửu cùng tang vật sau đó được bàn giao cho Cục Cảnh sát hình sự tiếp tục điều tra, xử lý.

Theo kết quả điều tra bước đầu, ngày 7/7, nhóm đối tượng do Nguyễn Thế Du, sinh năm 1977, trú tại tỉnh Tây Ninh, cầm đầu đã tổ chức cướp tài sản tại một cửa hàng tạp hóa kết hợp thu đổi ngoại tệ ở thành phố Bavet, tỉnh Svay Rieng (Campuchia). Các đối tượng đã khống chế, tấn công vợ chồng chủ cửa hàng và con gái. Hậu quả, ông Sam Hak tử vong, vợ và con gái bị thương. Sau khi chiếm đoạt số lượng lớn tiền, vàng và tài sản khác, các đối tượng tìm cách nhập cảnh trái phép về Việt Nam lẩn trốn.

Vụ án được xác định có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, bao gồm các hành vi giết người, cướp tài sản, không tố giác tội phạm, che giấu tội phạm và tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép.

Sau khi phía Campuchia xác định nhóm gây án là người Việt Nam và trao đổi thông tin, Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ, Công an các địa phương và lực lượng chức năng Campuchia tổ chức truy xét trên nhiều địa bàn. Kết quả, lực lượng chức năng đã bắt giữ Lê Tấn Bửu cùng tang vật đã cung cấp thêm đầu mối quan trọng phục vụ công tác mở rộng điều tra.

Đến ngày 25/7, các lực lượng phối hợp đã bắt giữ toàn bộ nhóm đối tượng gây án, thu giữ 28 lượng vàng SJC, 22.600 USD, 3 xe máy cùng nhiều tài liệu, vật chứng liên quan./.

Cần Thơ khởi tố 21 đối tượng trong vụ dàn cảnh cướp giật ở khu Liên Hoa Bảo Tháp Nguyễn Thị Kim Loan và Nguyễn Văn Chiều là hai đối tượng nằm trong nhóm dàn cảnh cướp giật tài sản xảy ra tại khu tham quan Liên Hoa Bảo Tháp thuộc Công ty Tân Huê Viên xảy ra vào tháng 1/2026.