Vụ tai nạn trên cao tốc Pháp Vân-Cầu Giẽ: Chuyển cơ quan công an thụ lý

Tối 15/9, Cục Cảnh sát giao thông cho biết Đội Cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 3, Phòng Hướng dẫn tuần tra, kiểm soát giao thông đường bộ, đường sắt thuộc Cục đã bàn giao hồ sơ, tang vật và phương tiện liên quan một vụ việc có dấu hiệu tội phạm cho Công an xã Phú Xuyên (Hà Nội) thụ lý theo thẩm quyền.

Trước đó, vào 13 giờ 31 cùng ngày, tại Km201+000 tuyến cao tốc Pháp Vân-Cầu Giẽ-Ninh Bình, hướng Hà Nội đi Ninh Bình, thuộc địa phận thôn An Duyên, xã Phú Xuyên, Hà Nội xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa một xe khách và hai xe ôtô con. Vụ tai nạn làm 2 người bị thương, 3 phương tiện hư hỏng.

Thời điểm xảy ra tai nạn trời mưa, mặt đường trơn; xe khách biển kiểm soát 35H-126.xx đâm từ phía sau vào hai xe con đang dừng phía trước.

Qua xác minh nhanh tại hiện trường và dữ liệu camera hành trình trên xe ôtô biển kiểm soát 29E-303.xx, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 3 xác định trước khi xảy ra tai nạn, xe ôtô biển kiểm soát 30L-268.xx có dấu hiệu lạng lách, chèn ép và dừng trên cao tốc, tại làn đường sát dải phân cách giữa, cản trở xe biển kiểm soát 29E-303.xx.

Căn cứ kết quả xác minh ban đầu, lực lượng Cảnh sát giao thông xác định vụ việc có dấu hiệu tội phạm theo quy định của pháp luật.

Đội Cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 3 đã chuyển giao toàn bộ hồ sơ, tang vật và phương tiện liên quan cho Công an xã Phú Xuyên thụ lý, giải quyết theo thẩm quyền./.

Phạt tới 6 triệu đồng nếu không giữ khoảng cách an toàn trên cao tốc Pháp Vân-Cầu Giẽ-Nghi Sơn Lực lượng Cảnh sát giao thông sẽ xử phạt hành vi không tuân thủ quy định về khoảng cách an toàn đối với xe chạy liền trước trên tuyến cao tốc Pháp Vân-Cầu Giẽ-Cao Bồ-Mai Sơn-Quốc lộ 45-Nghi Sơn.

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