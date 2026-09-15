Đồng chí Nguyễn Kim Quy giữ chức Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam

Chiều 15/9, tại Hà Nội, Hội nghị Ủy ban Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam lần thứ 5, khóa IX, nhiệm kỳ 2024-2029 được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến.

Hội nghị đã thống nhất hiệp thương đồng chí Nguyễn Kim Quy, Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, giữ chức Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam khóa IX, nhiệm kỳ 2024-2029.

Hội nghị hiệp thương 38 nhân sự tham gia Ủy ban Trung ương Hội khóa IX; hai Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Hội: Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Công tác Thiếu nhi Trung ương Đoàn Lê Hải Long và Ủy viên Ban Chấp hành, Phó Trưởng ban Công tác Thiếu nhi Trung ương Đoàn Đỗ Tuấn Hanh.

Cũng tại hội nghị, các đại biểu tập trung cho ý kiến về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII; báo cáo sơ kết công tác Hội và phong trào thanh niên 9 tháng đầu năm 2026, nhiệm vụ, giải pháp những tháng cuối năm; thảo luận, xác định chủ đề công tác và định hướng hoạt động lớn trong công tác Hội và phong trào thanh niên năm 2027.

Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam tại Australia Nguyễn Tiến Đạt đề xuất cần nghiên cứu bổ sung vào chương trình công tác năm 2027 một hoạt động có quy mô toàn quốc và quốc tế dành cho thanh niên, sinh viên Việt Nam ở nước ngoài. Bên cạnh các diễn đàn chuyên sâu như Diễn đàn Trí thức trẻ Việt Nam toàn cầu, cần có những chương trình, phong trào tình nguyện rộng rãi hơn để thu hút đông đảo thanh niên, sinh viên Việt Nam đang học tập, làm việc tại nước ngoài.

Cho ý kiến tại hội nghị, Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Tuyên Quang Dương Minh Nguyệt đề xuất xây dựng sàn giao dịch thương mại điện tử để giới thiệu, quảng bá sản phẩm, mô hình khởi nghiệp của thanh niên trên cả nước, mở rộng khả năng tiếp cận thị trường và nâng cao hiệu quả các mô hình phát triển kinh tế.

Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam Nguyễn Minh Triết phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: Hạnh Quyên/TTXVN)

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam Nguyễn Minh Triết ghi nhận nỗ lực, sự chủ động, sáng tạo của các cấp bộ Hội trong triển khai Nghị quyết Đại hội Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam lần thứ IX. Bên cạnh kết quả đạt được, công tác Hội vẫn còn những hạn chế về chất lượng tổ chức Hội ở địa phương, lực lượng hội viên và công tác đoàn kết, tập hợp thanh niên chưa đi vào chiều sâu.

Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn đề nghị các cấp Hội tiếp tục rà soát các chỉ tiêu không chỉ ở cấp năm mà cả tương quan với chỉ tiêu nhiệm kỳ; đổi mới mạnh mẽ công tác đoàn kết, tập hợp thanh niên, hướng tới mục tiêu tập hợp ít nhất 80% thanh niên. Các tổ chức Hội cần mở rộng tới những địa bàn, khu vực còn ít thanh niên được tập hợp như khu dân cư, doanh nghiệp ngoài nhà nước, trường học và thanh niên Việt Nam ở nước ngoài.

Trong 9 tháng năm 2026, công tác Hội và phong trào thanh niên tiếp tục bám sát chủ đề “Tự hào truyền thống 70 năm lịch sử vẻ vang của Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam,” từng bước đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng thiết thực, sát nhu cầu thanh niên. Các phong trào, chương trình lớn bao quát các nhóm nhu cầu cơ bản của thanh niên, từ giáo dục lý tưởng, văn hóa, học tập, sáng tạo, khởi nghiệp, tình nguyện, hội nhập đến xây dựng tổ chức Hội.

Các cấp bộ Hội đã triển khai hơn 2.000 công trình chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam; kết nối, hỗ trợ 946 dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của thanh niên. Hơn 2,2 triệu lượt thanh niên được tư vấn hướng nghiệp, trong đó gần 502.000 lượt được giới thiệu việc làm; hơn 7,1 triệu lượt hội viên, thanh niên tham gia hoạt động tình nguyện.

Trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, hơn 722.000 lượt thanh thiếu nhi, người dân được chăm sóc sức khỏe, khám bệnh. Hoạt động “Bình dân học vụ số” thu hút hơn 1,5 triệu lượt thanh niên tham gia.

Công tác xây dựng tổ chức Hội tiếp tục được chú trọng. Trong 9 tháng, các cấp bộ Hội phát triển mới 186.000 hội viên; thành lập mới 301 tổ chức Hội tại các doanh nghiệp ngoài nhà nước, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu nhà trọ, khu chung cư và khu đô thị mới. Công tác đoàn kết, tập hợp thanh niên từng bước mở rộng sang các khu vực đặc thù; vai trò của các tổ chức thành viên tập thể tiếp tục được phát huy./.

Thanh niên Việt Nam xung kích, tiên phong sáng tạo, làm chủ tương lai Trong suốt chiều dài lịch sử của dân tộc, các thế hệ thanh niên Việt Nam luôn nêu cao tinh thần yêu nước, chí khí anh hùng, khát vọng cháy bỏng, tinh thần xung kích, sáng tạo, không ngại gian khổ.