Nghĩa tình Phương Nam và dấu mốc 5 năm đồng hành cùng trẻ mồ côi do COVID-19

Chương trình nghệ thuật chính luận "Nghĩa tình Phương Nam - Cùng con đi tiếp cuộc đời" năm 2026 do Trung tâm Truyền hình Việt Nam khu vực Nam Bộ (VTV Nam Bộ) và Báo Thanh Niên phối hợp tổ chức, tiếp nối mạch nguồn nhân ái của "Nghĩa tình Phương Nam" và đánh dấu chặng đường 5 năm "Cùng con đi tiếp cuộc đời" đồng hành, bảo trợ trẻ mồ côi do đại dịch COVID-19.

Chương trình dự kiến diễn ra lúc 20h10, thứ Tư ngày 16/9/2026 tại Công viên số 1 đường Lý Thái Tổ, phường Vườn Lài, Thành phố Hồ Chí Minh. Thời lượng khoảng 90 phút và được phát sóng trực tiếp.

Ra mắt năm 2024, “Nghĩa tình Phương Nam” là chương trình nghệ thuật thiện nguyện do VTV Nam Bộ tổ chức, phát huy sức lan tỏa của truyền hình và nghệ thuật để kết nối cộng đồng.

Từ hỗ trợ người dân Làng Nủ sau bão Yagi 2024 đến tiếp sức đồng bào miền Trung bị ảnh hưởng bởi thiên tai năm 2025, chương trình đã quy tụ nghệ sỹ, doanh nghiệp, nhà hảo tâm và công chúng cùng lan tỏa tinh thần tương thân tương ái và nghĩa tình đồng bào từ phương Nam.

Chương trình "Cùng con đi tiếp cuộc đời" được Báo Thanh Niên khởi xướng ngày 16/9/2021, trong bối cảnh đại dịch COVID-19 để lại mất mát cho nhiều gia đình, nhằm hỗ trợ, bảo trợ trẻ mồ côi có cha mẹ (cha hoặc mẹ) đột ngột ra đi vì dịch bệnh cho đến năm 18 tuổi. Đến nay, chương trình "Cùng con đi tiếp cuộc đời" đã đi qua hành trình 5 năm, kết nối với bạn đọc của báo, các tổ chức, doanh nghiệp, nhà bảo trợ và những tấm lòng nhân ái cùng chăm lo nâng đỡ việc học tập, sẻ chia khó khăn và đồng hành với các em trên hành trình trưởng thành.

5 năm qua, Báo Thanh Niên đã triển khai rất nhiều hoạt động như thăm hỏi, hỗ trợ khẩn cấp trao tặng tiền, quà cho hơn 2.200 lượt trẻ mồ côi ở địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh và một số tỉnh thành phía Nam với hơn 4,3 tỷ đồng; bảo trợ đến năm 18 tuổi cho 550 lượt trẻ mồ côi ở các lứa tuổi, với tổng số tiền là hơn 60,8 tỷ đồng; trao 2,1 tỷ đồng học bổng cho học sinh sinh viên; tài trợ và liên kết đào tạo đại học, cao đẳng cho các em sau 18 tuổi (tức là khi hết bậc trung học phổ thông). Tổng số tiền hỗ trợ khẩn cấp và bảo trợ cho các em mồ côi do đại dịch COVID-19 và do bão Yagi cùng các suất học bổng tiếng Anh, trong gần 100 sự kiện, cho đến nay là gần 77 tỷ đồng.

Năm nay, chương trình "Nghĩa tình Phương Nam" của VTV Nam Bộ đồng hành cùng "Cùng con đi tiếp cuộc đời" của Báo Thanh Niên, đánh dấu chặng đường 5 năm bảo trợ trẻ mồ côi do đại dịch COVID-19 để lại. Sự kết hợp này hướng về các em nhỏ có hoàn cảnh gia đình khó khăn, tiếp thêm động lực để các em vững bước trên con đường học tập và trưởng thành. Đồng thời, chương trình cũng mở rộng diện bảo trợ lâu dài đến trẻ mồ côi vì nhiều nguyên nhân khác như thiên tai, bão lũ, tai nạn giao thông, bệnh tật...

Trong dấu mốc 5 năm chương trình, sự gặp gỡ giữa “Nghĩa tình Phương Nam” của VTV Nam Bộ và “Cùng con đi tiếp cuộc đời” của Báo Thanh Niên mang ý nghĩa cộng hưởng rõ nét: một bên tạo sức lan tỏa bằng ngôn ngữ truyền hình và nghệ thuật; một bên kết nối, bảo trợ và đồng hành trực tiếp với các trẻ em. Khi hai hành trình gặp nhau, cảm xúc trên sân khấu được nối dài thành hành động thiết thực, những câu chuyện riêng được nâng thành thông điệp cộng đồng, qua đó mở rộng khả năng kết nối nguồn lực và tiếp tục trao cho các em điểm tựa vững vàng trên hành trình trưởng thành.

Nội dung chương trình gồm các tiết mục nghệ thuật đan xen với phóng sự, câu chuyện đời thực, hoạt động giao lưu và trao quà cho các em mà chương trình "Cùng con đi tiếp cuộc đời" đồng hành. Mỗi câu chuyện được kể không chỉ gợi nhắc về những khó khăn, thử thách đã qua mà còn làm nổi bật nghị lực sống, niềm tin và khát vọng hướng đến một tương lai tốt đẹp hơn.

Thông qua chương trình, VTV Nam Bộ và Báo Thanh Niên mong muốn kết nối các nguồn lực, để những câu chuyện tử tế không dừng lại trên sân khấu mà được lan tỏa sâu rộng trong đời sống./.

Tưởng niệm các nạn nhân bão số 3 tại thôn Làng Nủ Trong không khí trang nghiêm, các đại biểu đã xúc động tưởng nhớ những nạn nhân vĩnh viễn ra đi trong trận lũ quét do bão số 3 (Yagi) gây ra cách đây 1 năm.