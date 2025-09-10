Tưởng niệm các nạn nhân bão số 3 tại thôn Làng Nủ

Ngày 10/9, tại thôn Làng Nủ, Ủy ban Nhân dân xã Phúc Khánh (tỉnh Lào Cai) đã tổ chức lễ tưởng niệm các nạn nhân thiệt mạng trong trận lũ quét do bão số 3 (Yagi) gây ra.

Tham dự có ông Nguyễn Việt Phương, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Đài Truyền hình Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ Tấm lòng Việt; ông Dương Đức Huy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Lào Cai cùng lãnh đạo một số sở, ngành, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm và đông đảo người dân địa phương.

Trong không khí trang nghiêm, các đại biểu đã xúc động tưởng nhớ những nạn nhân vĩnh viễn ra đi trong cơn bão lịch sử.

Phát biểu tại buổi lễ, bà Trịnh Thị Duyên, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Phúc Khánh bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến các cơ quan, tổ chức, cá nhân, các nhà hảo tâm đã đồng hành cùng Làng Nủ suốt một năm qua và trong thời gian tiếp theo. Cấp ủy, chính quyền địa phương mong muốn trong thời gian tới, thôn Làng Nủ tiếp tục nhận được sự quan tâm của các cấp, các ngành và các nhà hảo tâm; mong rằng mỗi người dân nơi đây tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, tự lực, tự cường, biến đau thương thành hành động, vươn lên xây dựng quê hương ngày càng khang trang, giàu đẹp.

Bày tỏ sự cảm thông sâu sắc với những mất mát của người dân, ông Dương Đức Huy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Lào Cai mong muốn bà con tiếp tục đoàn kết, nỗ lực vươn lên xây dựng cuộc sống no ấm. Đồng thời, đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm, tạo sinh kế bền vững cho nhân dân thôn Làng Nủ.

Bão số 3 (Yagi) đổ bộ vào tháng 9/2024 và mưa lũ sau bão đã gây ra hậu quả nghiêm trọng cho Việt Nam và là đợt thiên tai nghiêm trọng nhất tại miền Bắc trong rất nhiều năm trở lại đây.

Tỉnh Lào Cai là một trong những địa phương hứng chịu hiện tượng lũ quét và lở đất nghiêm trọng nhất với hơn 200 người chết và mất tích, hàng trăm người bị thương, thiệt hại kinh tế trên 13.000 tỷ đồng. Trong đó tại thôn Làng Nủ xã Phúc Khánh xảy ra một trận lũ quét nghiêm trọng khiến 67 người thiệt mạng và mất tích.

Ngay sau thảm họa, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính trực tiếp có mặt tại hiện trường, chỉ đạo công tác cứu hộ, cứu nạn và khắc phục hậu quả. Hơn 650 cán bộ, chiến sỹ quân đội, công an cùng các lực lượng chức năng đã khẩn trương tìm kiếm người mất tích, cứu chữa người bị thương, đồng thời hỗ trợ lương thực, chỗ ở và từng bước tái thiết hạ tầng. Hàng trăm chuyến xe cứu trợ cùng sự sẻ chia của nhân dân cả nước đã tiếp thêm động lực để người dân vượt qua mất mát.

Nhờ sự chung tay hỗ trợ của các cấp, ngành và nhân dân cả nước, Làng Nủ từng bước hồi sinh. Đặc biệt, Quỹ “Tấm lòng Việt” phối hợp cùng chính quyền địa phương xây dựng khu tái thiết gồm 40 căn nhà sàn truyền thống cho các hộ dân mất nhà, đồng thời khôi phục trường học, nhà văn hóa và các tuyến đường giao thông bị hư hại.

Dịp này, các đại biểu đã thăm hỏi, tặng quà cho các gia đình có người thân bị thiệt mạng, mất tích trong trận lũ quét do bão Yagi gây ra tại thôn Làng Nủ; chia sẻ với gia đình các nạn nhân, tri ân những ân nhân đã giúp đỡ, đùm bọc trong hoạn nạn, đồng thời ôn lại chặng đường một năm bà con vượt lên nỗi đau, khắc phục khó khăn, xây dựng lại cuộc sống mới. Cũng trong dịp này, các đại biểu đã đến thăm và động viên các em học sinh tại khu tái định cư Làng Nủ.

Tuy phía trước vẫn còn nhiều khó khăn, nhưng có thể khẳng định rằng bà con Làng Nủ đã đi qua giai đoạn thử thách nhất, đang trên con đường hồi sinh mạnh mẽ, quyết tâm xây dựng Làng Nủ trở thành “Làng Hạnh phúc” xứng đáng với hàng triệu tấm lòng của nhân dân cả nước gửi gắm./.

