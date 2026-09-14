Lễ hội Lam Kinh 2026: Kết hợp hài hòa giữa truyền thống và hiện đại

Lễ hội Lam Kinh năm 2026, kỷ niệm 608 năm Khởi nghĩa Lam Sơn, 598 năm vua Lê Thái Tổ lên ngôi, 593 năm ngày mất của Anh hùng dân tộc Lê Lợi sẽ diễn ra trong 3 ngày, từ ngày 1 đến ngày 3/10/2026.

Nhân dịp này, du khách sẽ được miễn vé tham quan Di tích Quốc gia đặc biệt Lam Kinh (xã Lam Sơn, tỉnh Thanh Hóa) kể từ ngày 30/9 đến hết ngày 3/10 (tức từ ngày 20/8 đến hết ngày 23/8 năm Bính Ngọ).

Hòa mình vào không gian văn hóa, ẩm thực đặc sắc

Lễ hội Lam Kinh năm 2026 được tổ chức ở quy mô cấp tỉnh tại sân Rồng, Di tích quốc gia đặc biệt Lam Kinh.

Lễ hội gồm hai phần: phần lễ trang nghiêm và phần hội sôi nổi, đậm đà bản sắc dân tộc. Phần lễ chính là nghi thức rước kiệu vua Lê Thái Tổ và Trung Túc Vương Lê Lai từ đền thờ về sân Điện Lam Kinh, nghi lễ tái hiện không khí cung đình xưa, thể hiện lòng tri ân đối với các bậc tiền nhân.

Song song đó là lễ dâng hương tại các đền, miếu, lăng mộ vua Lê và các khai quốc công thần trên địa bàn xã Lam Sơn, Kiên Thọ và phường Hạc Thành; cùng các địa phương có đền thờ các vị khai quốc công thần triều Lê.

Đáng chú ý, chương trình nghệ thuật tại lễ khai mạc được có nhiều nét mới mẻ cả về nội dung và hình thức. Kịch bản sân khấu hóa được xây dựng theo hướng sự kiện - nhân vật, kết nối với ý tưởng dân gian đương đại, gắn kết, lồng ghép và đặc tả nhiều hơn các yếu tố văn hóa dân gian thời Hậu Lê.

Đặc biệt, tại lễ hội năm nay, lần đầu tiên ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thanh Hóa tổ chức Liên hoan Văn nghệ dân gian - Phiên chợ vùng cao của đồng bào các dân tộc thiểu số trong 3 ngày, từ 30/9 đến 2/10.

Tham gia lễ hội, du khách sẽ được hòa mình vào một không gian mang đậm sắc màu văn hóa vùng cao gồm múa Xuân Phả, trò diễn Pôồn Pôông, trò diễn dân gian Ngũ trò Viên Khê, biểu diễn hát Chèo và các hoạt động diễn trình văn hóa phi vật thể khác cùng các trò chơi dân gian, sản vật địa phương và ẩm thực truyền thống của đồng bào các dân tộc thiểu số.

Du khách cũng được trải nghiệm phiên chợ vùng cao tiêu biểu của địa phương, với các gian hàng trưng bày sản vật, món ăn đặc trưng và giới thiệu những sản phẩm do người dân làm ra.

Tại đây, các nghệ nhân sẽ trực tiếp trình diễn, chế biến món ăn, giới thiệu sản vật và những nét văn hóa gắn với đời sống cộng đồng. Các sản phẩm OCOP, sản vật và ẩm thực truyền thống của địa phương cũng được trưng bày, giao thương.

Giữa không gian di sản Lam Kinh, những làn điệu dân gian, trò diễn, sản vật và món ăn truyền thống sẽ tạo nên một bức tranh văn hóa nhiều sắc màu, đưa những giá trị được gìn giữ trong cộng đồng đến gần hơn với người dân và du khách.

Đọc chúc văn tưởng nhớ công lao của Vua Lê Thái Tổ và các tướng sĩ nghĩa quân Lam Sơn. (Ảnh: Hoa Mai/TTXVN)

Số hóa di tích giúp cung cấp thông tin trực quan, chính xác

Hòa nhịp với xu hướng chuyển đổi số của thời kỳ mới, du khách tham quan di tích Lam Kinh sẽ không chỉ đơn thuần là "đi và ngắm" mà còn được trải nghiệm những thông tin lịch sử sinh động, trực quan nhờ ứng dụng công nghệ số

Theo Phòng Quản lý Khu di tích Quốc gia đặc biệt Lam Kinh, đơn vị đã sớm triển khai ứng dụng quét mã QR, theo đó chỉ với một thiết bị di động thông minh và thao tác quét mã QR, du khách có thể tiếp cận 18 điểm thuyết minh đa ngôn ngữ (tiếng Việt và tiếng Anh) với hình ảnh trực quan, nội dung phong phú.

Đặc biệt, ứng dụng quét QR-Code còn cung cấp những thông tin về hiện vật, điểm đến đã được thẩm định chính xác, giúp du khách truy xuất thông tin một cách đầy đủ, tiện lợi nhất.

Đã gần 6 thế kỷ trôi qua, với nhiều biến cố thăng trầm của lịch sử đất nước, Lam Kinh, biểu tượng của lòng tự hào dân tộc về một giai đoạn lịch sử oai hùng chống quân xâm lược và công cuộc xây dựng quốc gia Đại Việt vẫn còn giữ nguyên giá trị lịch sử, văn hóa, kiến trúc nghệ thuật được bảo tồn, tôn vinh và gìn giữ. Lễ hội Lam Kinh không chỉ là sự kiện văn hóa-lịch sử lớn của xứ Thanh, mà còn là dịp để du khách hòa mình vào không gian linh thiêng, sống động gắn với triều đại nhà Lê, với những nghi lễ truyền thống, chương trình đặc sắc tạo nên sức hút riêng biệt. Lễ hội là dịp để những người dân Việt Nam thể hiện lòng biết ơn sâu sắc đối với anh hùng dân tộc Lê Lợi và các bậc tiền nhân triều Hậu Lê đã có công gây dựng giang sơn. Không chỉ mang màu sắc tâm linh, lễ hội này còn là dịp tôn vinh lịch sử giữ nước, truyền thống đấu tranh anh dũng và tinh thần đoàn kết của dân tộc Việt Nam, làm nên sức hút đặc biệt của lễ hội./.

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