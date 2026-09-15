Lâm Đồng quảng bá du lịch, thu hút du khách qua Festival Hoa Đà Lạt 2026

Festival Hoa Đà Lạt lần thứ 11 năm 2026 đang đến gần, từ những tuyến đường trung tâm đến các cửa ngõ Đà Lạt, sắc hoa đã bắt đầu hiện diện trong quá trình chỉnh trang đô thị.

Các phường, xã, đơn vị, doanh nghiệp và người dân cùng góp sức tạo dựng những không gian mới, chuẩn bị cho một mùa hội hoa không chỉ đẹp về cảnh quan mà còn mở ra thêm những trải nghiệm cho du khách.

Năm nay, Festival Hoa Đà Lạt được tổ chức trong không gian rộng hơn, trải dài trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng mới-là dịp để những giá trị về cảnh quan, văn hóa, con người và sản phẩm du lịch của các vùng đất cùng hội tụ, tạo nên diện mạo mới cho một sự kiện đã trở thành thương hiệu của địa phương.

Từ những điểm hoa nơi cửa ngõ đến không gian phố núi

Những ngày này, tại phường Xuân Trường-Đà Lạt, điểm dừng chân ngắm cảnh đèo D’ran đang được chỉnh trang. Giữa màu xanh của núi rừng, những mảng hoa được bố trí vừa phải, tạo nên một không gian đủ gần gũi để du khách dừng chân, nghỉ ngơi, ngắm cảnh và lưu lại những bức ảnh trên hành trình về Đà Lạt.

Đây là một trong những công trình được địa phương ưu tiên hoàn thành trước Festival Hoa. Việc triển khai sớm không chỉ giúp công trình kịp phục vụ mùa hội mà còn tạo khoảng thời gian để cây xanh, hoa và các hạng mục cảnh quan được chăm sóc, bổ sung, bảo đảm giữ được vẻ tươi mới trong suốt thời gian diễn ra Festival.

Cùng với điểm dừng chân trên đèo D’ran, phường Xuân Trường-Đà Lạt đang triển khai nhiều công trình hưởng ứng Festival Hoa. Trong đó có việc chỉnh trang vòng xoay Trại Mát-Huỳnh Tấn Phát, một vị trí có lưu lượng phương tiện lớn và là hướng tiếp cận Đà Lạt của đông đảo người dân, du khách.

Hoa lan Đà Lạt. (Ảnh: TTXVN)

Công trình được thực hiện từ nguồn lực xã hội hóa với kinh phí khoảng 1,2 tỷ đồng. Hệ thống hoa, cây xanh và chiếu sáng dự kiến hoàn thành trước ngày 30/10, sau đó tiếp tục được chăm sóc, bổ sung trong thời gian Festival diễn ra.

Tại phường Xuân Hương-Đà Lạt, công tác chuẩn bị cũng được triển khai trên nhiều tuyến đường và khu vực công cộng. Địa phương đã khảo sát, lựa chọn khoảng 10 tuyến đường trọng điểm để xây dựng các tuyến đường hoa, cây xanh theo chủ đề; đồng thời vận động cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, cơ sở lưu trú và hộ dân cùng chỉnh trang mặt tiền, trồng hoa, chăm sóc cây xanh, giữ gìn vệ sinh môi trường.

Mỗi tổ dân phố được khuyến khích xây dựng ít nhất một tuyến đường hoa hoặc công trình hoa, cây xanh. Khi người dân cùng tham gia, những không gian này không chỉ có sức sống trong vài tuần lễ hội mà còn có cơ hội được duy trì trong đời sống thường nhật.

Tại khu vực trung tâm Đà Lạt, nhiều không gian hoa dự kiến được hình thành quanh hồ Xuân Hương, các công viên Trần Hưng Đạo, Trần Quốc Toản, Yersin, đường hoa Trần Hưng Đạo, khu vực Lê Đại Hành-cầu Ông Đạo, Nguyễn Văn Cừ, bán đảo Bích Câu... Đó sẽ là những điểm để người dân và du khách thưởng lãm hoa, chụp ảnh, đi dạo và cảm nhận rõ hơn không khí của thành phố trong mùa hội.

Công tác chuẩn bị Festival Hoa được tỉnh Lâm Đồng triển khai theo hướng thiết thực, an toàn, tiết kiệm, đồng thời gắn với chỉnh trang đô thị, bảo vệ môi trường và nâng cao chất lượng phục vụ du khách.

Mở rộng không gian, mở thêm cơ hội cho du lịch

Nếu những mùa Festival trước chủ yếu tập trung vào không gian Đà Lạt, Festival Hoa lần thứ 11 được định hướng mở rộng trên phạm vi toàn tỉnh. Đây là thay đổi đáng chú ý khi Lâm Đồng mới có không gian rộng lớn hơn sau khi hội tụ ba vùng đất Lâm Đồng, Đắk Nông và Bình Thuận cũ.

Theo kế hoạch, Festival Hoa Đà Lạt lần thứ 11 năm 2026 dự kiến diễn ra trong tháng 12, với chủ đề “Đà Lạt-Bản giao hòa của sắc hoa và âm nhạc.” Chuỗi hoạt động được triển khai xuyên suốt năm 2026, trong đó các chương trình trọng điểm tập trung vào cuối tháng 12.

Dự kiến lễ khai mạc Festival sẽ diễn ra vào tối 19/12 tại Quảng trường Lâm Viên. Chương trình nghệ thuật chào năm mới 2027 kết hợp bế mạc Festival được tổ chức vào tối 31/12.

Trong khuôn khổ Festival có 11 chương trình chính và 25 chương trình hưởng ứng. Các hoạt động trải rộng từ không gian hoa, triển lãm, hội thảo chuyên ngành đến văn hóa, nghệ thuật, âm nhạc, ẩm thực và giới thiệu sản phẩm đặc trưng.

Festival Hoa Đà Lạt năm 2024. (Ảnh: Nguyễn Dũng/TTXVN)

Đáng chú ý là các chương trình như phát động chiến dịch “Người người trồng hoa, nhà nhà trồng hoa, cây xanh chào mừng Festival Hoa Đà Lạt lần thứ 11 - năm 2026”; hội thảo “Khoa học, công nghệ và Đổi mới sáng tạo-Động lực phát triển bền vững chuỗi giá trị Hoa Đà Lạt;” Lễ hội Văn hóa thổ cẩm Việt Nam lần thứ 3; Lễ hội nhạc Jazz Việt Nam 2026 cùng Carnival ban nhạc và nhóm nhảy hiện đại.

Cùng với đó là các hoạt động trưng bày, triển lãm hoa, cây cảnh quốc tế, triển lãm quốc tế hoa lan hồ điệp Lâm Đồng, triển lãm hoa tươi nghệ thuật quốc tế, các chương trình trải nghiệm, giới thiệu ẩm thực, sản phẩm OCOP và sản phẩm đặc trưng địa phương.

Việc mở rộng không gian tổ chức mang đến một cơ hội lớn hơn cho ngành du lịch. Du khách đến Festival không nhất thiết chỉ dừng lại ở trung tâm Đà Lạt mà có thể kết hợp khám phá những vùng đất khác của Lâm Đồng, từ đó kéo dài thời gian lưu trú và tăng mức chi tiêu cho các dịch vụ lưu trú, ăn uống, vận chuyển, vui chơi, mua sắm. Đây cũng là điều kiện để các địa phương cùng tham gia vào chuỗi giá trị du lịch, thay vì chỉ đứng ngoài một sự kiện diễn ra tại trung tâm.

Từ mùa hội hoa đến thương hiệu du lịch trong thời đại số

Sau 10 kỳ tổ chức, Festival Hoa Đà Lạt đã vượt khỏi khuôn khổ của một lễ hội địa phương. Sự kiện ngày càng gắn chặt với thương hiệu “Đà Lạt-Thành phố Festival Hoa,” đồng thời trở thành một trong những dịp quan trọng để Lâm Đồng giới thiệu điểm đến, sản phẩm du lịch và hình ảnh con người địa phương đến du khách trong nước và quốc tế.

Tuy nhiên, trong bối cảnh cách du khách tìm kiếm thông tin và lựa chọn điểm đến đang thay đổi nhanh, tiềm năng của Festival không chỉ nằm ở những con đường được trang trí hoa hay số lượng chương trình được tổ chức. Giá trị lớn hơn nằm ở khả năng biến những ngày hội thành một câu chuyện du lịch kéo dài trước, trong và sau Festival.

Đà Lạt có nhiều lợi thế để thực hiện điều này. Đó là hoa, cảnh quan cao nguyên, khí hậu đặc trưng, hệ thống làng hoa, nông nghiệp công nghệ cao, văn hóa bản địa, âm nhạc và các sản phẩm du lịch nghỉ dưỡng. Việc Đà Lạt được UNESCO công nhận là Thành phố sáng tạo trong lĩnh vực âm nhạc cũng mở thêm một hướng để Festival kết nối hoa với nghệ thuật, biến âm nhạc thành một phần của trải nghiệm điểm đến. Festival lần thứ 11 vì vậy có thể được nhìn như một dịp để làm mới cách quảng bá du lịch, thay vì chỉ tập trung đưa tin về các sự kiện.

Đây là sự kiện văn hóa, du lịch quy mô cấp tỉnh với chuỗi hoạt động diễn ra xuyên suốt trong năm và chương trình trọng tâm tập trung vào cuối tháng 12/2026. (Ảnh: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)

Những câu chuyện về người trồng hoa, làng hoa, mùa hoa, nghề làm vườn, những món ăn địa phương hay cuộc sống thường ngày của người dân Đà Lạt đều có thể trở thành chất liệu để truyền thông về điểm đến. Khi được kể bằng hình ảnh và video chất lượng, những câu chuyện ấy có khả năng tiếp tục lan tỏa trên các nền tảng số ngay cả khi Festival đã khép lại.

Cùng với truyền thông, công nghệ cũng có thể giúp hành trình của du khách thuận tiện hơn. Một nền tảng số dành riêng cho Festival, nếu được xây dựng đồng bộ, có thể cung cấp bản đồ, lịch sự kiện, thông tin điểm tham quan, phương tiện di chuyển và các dịch vụ cần thiết. Các công nghệ như Trí tuệ Nhân tạo, thực tế tăng cường hay thực tế ảo cũng có thể được nghiên cứu để giúp du khách khám phá trước một phần không gian Festival.

Quan trọng hơn, dữ liệu số có thể trở thành cầu nối giữa chính quyền, doanh nghiệp lữ hành, cơ sở lưu trú và các đơn vị cung ứng dịch vụ. Khi các bên cùng chia sẻ thông tin và phối hợp tốt hơn, việc phục vụ du khách trong mùa cao điểm sẽ chủ động hơn, từ phòng nghỉ, phương tiện đi lại đến các dịch vụ ăn uống, tham quan.

Để Festival thực sự tạo ra hiệu ứng lâu dài cho du lịch, công tác chuẩn bị nguồn nhân lực cũng cần được đặt song song với đầu tư cảnh quan. Những kỹ năng về bán hàng số, truyền thông trên mạng xã hội, sản xuất nội dung, ngoại ngữ và chăm sóc khách hàng sẽ ngày càng cần thiết đối với người làm du lịch.

Festival Hoa Đà Lạt lần thứ 11 đang đến gần bằng những thay đổi như thế. Hoa được trồng thêm trên những tuyến đường, các không gian công cộng được chỉnh trang, những chương trình mới được chuẩn bị và các địa phương bắt đầu tìm cách đưa sắc hoa đến gần hơn với cộng đồng.

Từ một lễ hội của Đà Lạt, Festival đang có cơ hội trở thành ngày hội của một Lâm Đồng rộng lớn hơn. Nếu biết kết nối cảnh quan với văn hóa, hoa với âm nhạc, lễ hội với sản phẩm du lịch và không gian thực với nền tảng số, mùa Festival cuối năm nay có thể không chỉ mang đến những ngày phố núi rực rỡ mà còn tạo thêm một cú hích cho ngành du lịch địa phương.

Và khi những mùa hoa qua đi, điều còn lại có thể chính là những không gian xanh được duy trì, những sản phẩm du lịch mới được hình thành, những mối liên kết giữa các địa phương được mở rộng và một thương hiệu điểm đến ngày càng được nhận diện rõ hơn trên bản đồ du lịch trong nước và quốc tế./.

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