Các nghệ sỹ quốc tế hào hứng đến Việt Nam dự Hanoi Jazztival lần thứ nhất

Liên hoan nhạc Jazz quốc tế Hà Nội 2026 (Hanoi Jazztival) lần đầu được tổ chức từ 17-19/9 với sự tham gia của 8 ban nhạc quốc tế, 5 ban nhạc trong nước, dự kiến thu hút từ 1.000-4.000 người tham gia trực tiếp mỗi đêm tại các không gian mở.

Các hoạt động đa dạng dành cho khán giả đại chúng lẫn giới chuyên môn mở ra một liên hoan Jazz hứa hẹn mang đậm dấu ấn của Thủ đô với bạn bè quốc tế. Dịp này, các nghệ sỹ cũng đã có những chia sẻ với phóng viên Báo Điện tử VietnamPlus về cảm xúc khi tham gia sự kiện.

'Việt Nam thực ra đã là nhà của tôi'

Nghệ sỹ David - thủ lĩnh tứ tấu David Carlos Valdez Quartet (Mỹ) đã hoạt động rất tích cực trong đời sống Jazz Việt Nam khoảng 4 năm nay. Ngoài việc biểu diễn, ông cũng tham gia giảng dạy cho các học viên Việt Nam.



"Hà Nội có sự kết hợp vô cùng đặc biệt giữa nhịp điệu hối hả và bình yên. Đó là một thành phố cổ kính, thấm đẫm văn hóa truyền thống nhưng đồng thời cũng là một điểm hội tụ đầy sức hút của nghệ thuật đương đại. Những đặc tính đó tưởng chừng như đối lập. Nhưng sau khi sống ở đây, bạn sẽ dần nhận ra chúng là những phần khác nhau trong cùng một thực thể. Tôi có thể hòa mình vào nguồn năng lượng sôi động rồi đột nhiên thấy mình ở một nơi hoàn toàn tĩnh lặng," nghệ sỹ David chia sẻ.

Nghệ sỹ David - thủ lĩnh tứ tấu David Carlos Valdez Quartet (Mỹ). (Ảnh: BTC)

Nói về Jazztival sắp tới, nghệ sỹ người Mỹ cho rằng liên hoan sẽ thể hiện những diện mạo khác nhau của Jazz khi bén rễ vào một nền văn hóa khác.

Ông nhận thấy các nghệ sỹ Việt Nam đang tiếp cận nhạc Jazz từ nhiều hướng. Ông từng biểu diễn tại các lễ hội ở châu Âu, Mỹ, Mexico, Nhật Bản, và nhận thấy Jazz Việt Nam có một đóng góp thực sự khác biệt. Đó là Jazz khi "va chạm" với âm nhạc truyền thống Việt Nam, bolero, nhạc giao hưởng, smooth jazz, Jazz Mỹ và các phong cách quốc tế khác.

Đó là một dải âm nhạc đa sắc màu, bùng nổ và khó đoán. Chính những yếu tố đó làm nên sức hấp dẫn của Hanoi Jazztival, thay vì chỉ đơn thuần tái hiện lại mô hình lễ hội Jazz của Mỹ hay châu Âu.

Ban nhạc của David sẽ biểu diễn các tác phẩm trong album mới nhất của ông "Shades of Happiness," một album khám phá âm hưởng Jazz thính phòng cùng với một số bản nhạc mang chất liệu Việt Nam do chính ông sáng tác.

Kỳ vọng ở chất riêng của Jazz Việt Nam

Với nghệ sỹ Ji Young Lee, trưởng nhóm JSFA (Hàn Quốc), đây là lần đầu tiên cô đến Việt Nam. Do đó, cô rất tò mò về đời sống Jazz tại đây và rất muốn gặp gỡ, kết nối với các nghệ sỹ bản địa.

"Tôi rất vui khi thấy một liên hoan nhạc Jazz quốc tế cuối cùng cũng được tổ chức tại Hà Nội và tôi rất háo hức chờ xem sự kiện này sẽ phát triển ra sao. Nhạc Jazz có biên độ rất rộng với vô vàn khả năng, tôi hy vọng lễ hội này sẽ mang đến cơ hội cho nhiều người ở Việt Nam khám phá ra sức hút của Jazz," nghệ sỹ chia sẻ.

Từ góc nhìn của một nghệ sỹ, Ji Young Lee mong muốn Ban Tổ chức tận dụng tối đa vẻ đẹp và nét đặc trưng độc đáo của Hà Nội bằng cách tổ chức lễ hội trong những không gian phản ánh được tâm hồn thành phố.

Nghệ sỹ Ji Young Lee, trưởng nhóm JSFA (Hàn Quốc). (Ảnh: BTC)

Cô cho rằng Jazz là thể loại âm nhạc tự do, ngẫu hứng, không có một công thức hay đáp án duy nhất nào, nó có thể tự phát triển màu sắc riêng ở mỗi vùng đất. Vì vậy, cô hy vọng Hanoi Jazztival có thể trở thành nơi khán giả khám phá những âm điệu và bản sắc đa dạng của Jazz châu Á.

JSFA sẽ chơi những bản nhạc tự sáng tác bắt nguồn từ ngôn ngữ của Jazz, mang tính chất funky năng động, dễ tiếp cận và phần hòa âm tinh tế. Âm nhạc của họ phản ánh cảm xúc và trải nghiệm của những người chơi nhạc đang sống tại Hàn Quốc ở thế kỷ 21.

Ji Young Lee cho rằng Jazz là một hình thức nghệ thuật có thể gắn kết môi trường sống, lịch sử, văn hóa và trải nghiệm cá nhân của nghệ sỹ. Do đó, nếu các nghệ sỹ Việt Nam phát triển dòng nhạc Jazz của riêng mình, cô tin rằng truyền thống và bản sắc văn hóa Việt Nam sẽ tự nhiên trở thành một phần trong âm nhạc của họ.

"Tất nhiên, việc phát triển một nền kinh tế/đời sống Jazz cần có thời gian, sự hỗ trợ và quan tâm từ cả ngành công nghiệp âm nhạc lẫn khán giả. Tôi rất tò mò và háo hức chờ xem Jazz Việt Nam sẽ tiếp tục phát triển theo cách riêng biệt của mình như thế nào," Ji Young Lee chia sẻ.

Tiếp thêm động lực cho người yêu Jazz

Với nghệ sỹ Senri (Nhật Bản), cô háo hức được trở lại Việt Nam để thưởng thức món phở.

Đã 4 năm trôi qua kể từ lần đầu tiên cô tới đây. Cô yêu mến văn hóa và những người bạn Việt Nam. Nữ nghệ sỹ mong sẽ được khám phá thêm nhiều món ăn đặc trưng của ẩm thực Hà Nội.

Với Hanoi Jazztival, Senri kỳ vọng lễ hội này sẽ tiếp thêm động lực cho những người yêu nhạc Jazz trên toàn thế giới và tạo nên sự bùng nổ lớn cho thị trường nhạc Jazz châu Á. Đây cũng là cơ hội tuyệt vời cho việc giao lưu văn hóa giữa Việt Nam và Nhật Bản.

Nghệ sỹ Senri (Nhật Bản) mong được tìm hiểu về âm nhạc Việt Nam. (Ảnh: BTC)

Lần này, Senri sẽ mang đến những cộng sự từ các ban nhạc nổi tiếng của Nhật: Shingo Tanaka chơi bass từ nhóm T-Square, Jun Abe chơi keyboards từ nhóm Casiopea và Takashi Masuzaki chơi guitar từ nhóm Dimension.

"Hiện tại tôi vẫn chưa biết nhiều về các yếu tố âm nhạc Việt Nam nên tôi muốn học hỏi và cảm nhận thêm tại lễ hội lần này. Tôi rất mong chờ được xem và thưởng thức phần trình diễn của các ban nhạc địa phương tham gia lễ hội," Senri bày tỏ./.

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