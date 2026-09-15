Bạn bè Iran khâm phục sự kiên cường và tinh thần hòa giải của Việt Nam

Sau khi tham dự Lễ kỷ niệm 81 năm Quốc khánh Việt Nam (2/9/1945-2/9/2026) tại Tehran mới đây, một khách mời Iran đã chia sẻ trên mạng xã hội Instagram những cảm nhận sâu sắc về lịch sử đấu tranh giành độc lập, quá trình tái thiết và phát triển của Việt Nam, đồng thời bày tỏ sự khâm phục trước tinh thần kiên cường, tự chủ và hòa giải của dân tộc Việt Nam.

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, trong bài viết đăng trên tài khoản Instagram của mình, tác giả Golshan Fathi - người có khoảng 16.600 người theo dõi - cho biết điều khiến cô suy nghĩ nhiều nhất trong suốt buổi lễ là "sự kiên cường" của Việt Nam.

Theo tác giả, Việt Nam gợi nhớ đến một dân tộc nhiều lần phải đối mặt với những thử thách khắc nghiệt của lịch sử, khi đất nước bị tàn phá, nhiều thế hệ người dân trải qua chiến tranh, nghèo đói và ly tán.

Câu hỏi đặt ra là liệu một đất nước từng chịu những tổn thất lớn như vậy có thể bắt đầu lại và tự quyết định tương lai hay không. Tác giả viết: "Việt Nam đã đưa ra câu trả lời của mình: Có."

Bài viết nhắc lại ngày 2/9/1945, khi Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập tại Quảng trường Ba Đình, Hà Nội, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (nay là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam), mở ra một chặng đường mới trong lịch sử dân tộc Việt Nam.

Tuy nhiên, theo tác giả, hành trình của Việt Nam không dừng lại ở việc giành được độc lập. Chiến tranh, chia cắt đất nước, bom đạn và những khó khăn kéo dài trong nhiều năm sau chiến tranh đã để lại những tổn thất nặng nề.

Trong hoàn cảnh đó, quyết định xây dựng lại đất nước và hướng tới tương lai được tác giả đánh giá là một trong những bước ngoặt quan trọng nhất trong lịch sử hiện đại của Việt Nam.

Tác giả Golshan Fathi đặc biệt đề cập công cuộc Đổi mới được khởi xướng từ năm 1986, cho rằng đây là dấu mốc đưa Việt Nam bước vào một giai đoạn phát triển mới, mở rộng quan hệ với thế giới và thúc đẩy hội nhập kinh tế quốc tế.

Theo bài viết, trong những thập kỷ tiếp theo, Việt Nam đã chuyển mình từ một quốc gia nghèo trở thành một nền kinh tế có thu nhập trung bình, đạt nhiều thành tựu trong giảm nghèo, sản xuất và thương mại quốc tế.

Tuy nhiên, tác giả cho rằng phía sau những con số về phát triển kinh tế còn có một giá trị quan trọng hơn, đó là "niềm tin của một dân tộc vào chính mình."

Từ một đất nước từng chịu sự tàn phá nặng nề của chiến tranh, Việt Nam ngày nay đang phát triển các nhà máy, trường đại học, tiếp nhận công nghệ, mở rộng thương mại và tạo thêm cơ hội cho các thế hệ tương lai.

Tác giả xem đây là biểu hiện rõ nét của sức sống và khả năng phục hồi của dân tộc Việt Nam.

Một nội dung được nhấn mạnh trong bài viết là sự chuyển biến trong quan hệ Việt Nam-Mỹ.

Tác giả Golshan Fathi cho rằng việc hai nước từng đối đầu trong chiến tranh, nhưng sau đó bình thường hóa quan hệ ngoại giao vào năm 1995 và từng bước mở rộng hợp tác trên nhiều lĩnh vực, là minh chứng cho khả năng vượt qua quá khứ để hướng tới tương lai.

Theo tác giả, người Việt Nam "không quên quá khứ, nhưng không nhất thiết phải mãi mãi bị quá khứ giam giữ."

Những vết thương của chiến tranh được ghi nhớ, nhưng các thế hệ sau vẫn lựa chọn xây dựng trường học, nhà máy, thành phố, phát triển văn hóa và kinh tế, đồng thời mở rộng đối thoại với thế giới.

Bài viết cho rằng một biểu hiện sâu sắc của sự kiên cường là khả năng biến những trải nghiệm đau thương của chiến tranh thành động lực để xây dựng một cuộc sống tốt đẹp hơn cho các thế hệ tương lai.

Tác giả lấy hình ảnh một đứa trẻ sinh ra trong chiến tranh nhưng sau này có thể trở thành kỹ sư, bác sỹ, nghệ sỹ, nhà khoa học hoặc doanh nhân; những vùng đất từng hứng chịu bom đạn có thể trở thành nơi diễn ra các hoạt động đối thoại, thương mại, văn hóa và hữu nghị.

Chia sẻ cảm nhận sau lễ kỷ niệm Quốc khánh của Việt Nam, tác giả Golshan Fathi cho biết đứng trước lá cờ Việt Nam, cô nghĩ về lịch sử của hàng triệu con người với những mất mát, đau thương, sự kiên cường, chiến thắng, hy vọng và quá trình tái thiết đất nước.

Tác giả cũng bày tỏ sự trân trọng đối với văn hóa Việt Nam, với những người đã hy sinh và đóng góp cho nền độc lập, phát triển của đất nước, đồng thời dành lời cảm ơn tới Đại sứ Việt Nam tại Iran và những người bạn Việt Nam đã góp phần tạo nên một buổi lễ đáng nhớ.

Theo tác giả, ý nghĩa sâu sắc của độc lập không chỉ nằm ở việc loại bỏ sự chi phối của nước ngoài, mà còn ở khả năng một dân tộc tự quyết định tương lai, tin tưởng vào năng lực của chính mình và xây dựng một đất nước đủ mạnh để các thế hệ sau không phải lặp lại những cuộc chiến mà cha ông đã trải qua.

Khép lại bài viết, tác giả Golshan Fathi gửi lời chúc mừng Quốc khánh tới Việt Nam và bày tỏ hy vọng cộng đồng quốc tế sẽ hiểu rằng "chiến thắng lớn nhất của các dân tộc không nằm ở số cuộc chiến mà họ đã giành thắng lợi, mà ở số thế hệ có thể sống trong hòa bình sau chiến tranh"./.

81 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9: Một Việt Nam vượt xa ước vọng Từ một đất nước bị chiến tranh tàn phá, Việt Nam không chỉ hoàn thành công cuộc thống nhất và tái thiết mà còn từng bước tạo dựng những nền tảng mới cho phát triển kinh tế - xã hội.