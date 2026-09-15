“Widow’s Bay” làm nên cơn địa chấn, Jean Smart lập kỳ tích tại Lễ trao giải Emmy

Lễ trao giải Emmy lần thứ 78 diễn ra sáng 15/9 (theo giờ Việt Nam) tại Nhà hát Peacock ở Los Angeles (Mỹ) chứng kiến sự thống trị của loạt phim hài-kinh dị “Widow’s Bay”, trong khi nhiều ngôi sao kỳ cựu ghi dấu những cột mốc đáng nhớ. Nổi bật là Matthew Rhys với thành tích chưa từng có và Jean Smart với kỷ lục lịch sử sau 5 mùa phim “Hacks”.

“Widow’s Bay” của Apple TV đã làm bùng nổ khán phòng khi giành toàn bộ 6 giải được trao tại lễ chính, nâng tổng số Emmy trong mùa này lên 14 giải, qua đó phá kỷ lục 13 giải dành cho một series hài do “The Studio” thiết lập năm ngoái. Đặc biệt, tác phẩm còn giành giải “Series hài xuất sắc”, khép lại một mùa giải gần như thành công tuyệt đối.

Loạt phim hài-kinh dị kể về một cộng đồng trên một hòn đảo biệt lập ở New England (vùng Đông Bắc của nước Mỹ), nơi những bí ẩn và lời nguyền kéo dài hàng thế kỷ trở lại ám ảnh cư dân. Matthew Rhys giành giải “Nam diễn viên chính xuất sắc thể loại hài”, trong khi Kate O’Flynn và Stephen Root lần lượt chiến thắng ở các hạng mục diễn xuất phụ.

Với Stephen Root, chiến thắng này mang ý nghĩa đặc biệt khi đây là Emmy đầu tiên trong sự nghiệp của nam diễn viên 74 tuổi, đồng thời giúp ông trở thành người lớn tuổi nhất từng thắng ở hạng mục “Nam diễn viên phụ xuất sắc thể loại hài”. Root vượt qua nhiều đối thủ đáng chú ý, trong đó có Harrison Ford.

Nhà sáng tạo Katie Dippold giành Emmy đầu tiên với giải “Kịch bản xuất sắc cho series hài”, còn đạo diễn Hiro Murai mang về thêm một tượng vàng cho “Widow’s Bay”.

Tuy nhiên, dấu ấn lớn nhất thuộc về Matthew Rhys. Nam diễn viên vừa giành Emmy cho “Nam diễn viên chính xuất sắc thể loại hài” với “Widow’s Bay”, vừa chiến thắng ở hạng mục "Nam diễn viên chính xuất sắc trong series giới hạn" với “The Beast in Me”. Anh trở thành nam diễn viên đầu tiên trong lịch sử Emmy giành chiến thắng ở cả hai hạng mục diễn xuất chính trong cùng một năm. Rhys còn nhận thêm một Emmy với tư cách nhà sản xuất “Widow’s Bay”, nâng tổng số giải cá nhân trong mùa này lên con số 3.

Matthew Rhys nhận giải Emmy hạng mục Nam diễn viên chính xuất sắc nhất tại Lễ trao giải Emmy lần thứ 78. (Ảnh: Television Academy)

Trong khi “Widow’s Bay” thống trị thể loại hài, Jean Smart tiếp tục viết nên câu chuyện riêng với “Hacks”. Ở mùa thứ 5 và cũng là mùa cuối cùng của series, nữ diễn viên 75 tuổi giành giải “Nữ diễn viên chính xuất sắc thể loại hài” lần thứ 5 liên tiếp. Chiến thắng này đưa Jean Smart trở thành diễn viên đầu tiên trong lịch sử Emmy giành giải diễn xuất ở tất cả các mùa của một series kéo dài hơn 3 mùa. Đây cũng là Emmy diễn xuất thứ 8 trong sự nghiệp, giúp bà cân bằng kỷ lục của Julia Louis-Dreyfus và Cloris Leachman.

Ở thể loại chính kịch, “The Pitt” giành giải “Series chính kịch xuất sắc” lần thứ hai liên tiếp. Loạt phim về các nhân viên tại một phòng cấp cứu ở Pittsburgh dẫn đầu mùa giải với 25 đề cử, song chỉ giành thêm hai giải tại lễ chính, gồm “Series chính kịch xuất sắc” và “Nam diễn viên chính xuất sắc” dành cho Noah Wyle. Trước đó, tác phẩm đã có thêm 4 giải tại các hạng mục được trao sớm.

Noah Wyle cũng có năm thứ hai liên tiếp chiến thắng với vai bác sĩ Michael “Robby” Robinavitch, đánh dấu màn trở lại ấn tượng của nam diễn viên từng nổi tiếng với “ER”.

Trong khi đó, Rhea Seehorn giành Emmy đầu tiên trong sự nghiệp với giải “Nữ diễn viên chính xuất sắc thể loại chính kịch” cho “Pluribus”, sau hai lần được đề cử với “Better Call Saul”. Allison Janney giành giải “Nữ diễn viên phụ xuất sắc” với “The Diplomat”, còn Tom Pelphrey chiến thắng ở hạng mục “Nam diễn viên phụ xuất sắc” với “Task”, đều vượt qua các đối thủ đến từ “The Pitt”.

Một bất ngờ khác đến từ chương trình “The Late Show with Stephen Colbert”, khi chương trình giành giải “Chương trình tạp kỹ xuất sắc”. Đây là một trong 6 giải Emmy mà chương trình nhận được trong năm nay, dù đã ngừng phát sóng trên CBS.

Emmy 2026 cũng mang dấu ấn đặc biệt khi NBC kỷ niệm 100 năm thành lập. Thay cho thảm đỏ truyền thống, sự kiện sử dụng thảm màu xanh lấy cảm hứng từ biểu tượng con công của nhà đài. Nhiều ngôi sao đình đám xuất hiện tại sự kiện, trong đó có Zendaya và Harrison Ford. Mariska Hargitay, người dẫn chương trình và ngôi sao của “Law & Order: Special Victims Unit”, mở màn lễ trao giải bằng tiết mục “I Love TV Screens”, dựa trên giai điệu ca khúc nổi tiếng “I Love Rock ’n’ Roll”.

Chương trình cũng mang đến nhiều khoảnh khắc hoài niệm với sự xuất hiện của các ngôi sao từ những series truyền hình nổi tiếng, trong khi Taylor Swift góp mặt trong một đoạn ghi hình cùng Hargitay. Một trong những điểm nhấn xúc động là phần tưởng niệm huyền thoại nhạc đồng quê Dolly Parton. Nữ diễn viên Sally Field, bạn diễn của Parton trong “Steel Magnolias”, đã dành lời tri ân cho người đồng nghiệp quá cố trong chương trình, cùng với màn trình diễn của Reba McEntire./.

"The Pitt" và "The Studio" giành nhiều giải thưởng nhất tại Lễ trao giải Emmy Tại Lễ trao giải Emmy thường niên, ngành công nghiệp truyền hình đã tôn vinh những tác phẩm xuất sắc nhất năm. Bất ngờ lớn nhất thuộc về "The Pitt" với giải Phim chính kịch hay nhất.