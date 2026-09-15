Á hậu Lê Thu Trà sẽ mang “Hạc ngự long quy” đến Miss Intercontinental 2026

Trang phục Văn hóa Dân tộc của Á hậu Lê Thu Trà tại Miss Intercontinental 2026 vừa được công bố. Mang tên “Hạc ngự long quy,” thiết kế lấy cảm hứng từ hình tượng hạc đứng trên lưng rùa - một biểu tượng quen thuộc trong đời sống văn hóa, tâm linh và mỹ thuật truyền thống Việt Nam.

“Hạc ngự long quy” từng giành Giải Ba tại phần thi Trang phục Văn hóa Dân tộc - The Grand National Costume của Miss Grand Vietnam 2026. Lần này, thiết kế sẽ đồng hành cùng Lê Thu Trà trong hành trình tại Miss Intercontinental mùa giải thứ 54, dự kiến diễn ra tại Ai Cập vào tháng 1/2027.

Hình tượng hạc gắn với sự thanh cao, trí tuệ và khát vọng vươn cao, trong khi rùa biểu trưng cho sự vững chãi, bền bỉ và trường tồn. Sự kết hợp giữa hai hình tượng tạo nên ý niệm về sự hài hòa giữa trời và đất, giữa sức mạnh nội lực và sự bền bỉ.

Thông qua ngôn ngữ thời trang, thiết kế hướng tới việc tôn vinh những giá trị mỹ thuật truyền thống, đồng thời gửi gắm câu chuyện về bản sắc và cốt cách con người Việt Nam đến bạn bè quốc tế.

Lê Thu Trà sinh năm 2002, quê Nghệ An, cao 1,77 m. Cô giành danh hiệu Á hậu 2 Miss Grand Vietnam 2025, sau khi từng đạt Á khôi Sinh viên Thanh lịch Trường Đại học Thương mại năm 2021, Top 15 Hoa hậu Quốc gia Việt Nam 2024 và Top 5 Người đẹp hình thể.

Thu Trà vừa hoàn thành một dấu mốc trong hành trình học tập khi nhận bằng Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh tại Trường Đại học Thương mại. (Ảnh: NVCC)

Miss Intercontinental 2026 là một dấu mốc mới trong hành trình thi đấu quốc tế của người đẹp. Trước Thu Trà, đại diện Việt Nam Nguyễn Thu Ngân từng đạt Top 23 chung cuộc tại cuộc thi.

Trong thời gian chuẩn bị cho chuyến đi, Thu Trà đang tập trung rèn luyện kỹ năng trình diễn, giao tiếp và ngoại ngữ. Bên cạnh kinh nghiệm từ các cuộc thi sắc đẹp trong nước, người đẹp cũng vừa hoàn thành một dấu mốc trong hành trình học tập khi nhận bằng Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh tại Trường Đại học Thương mại.

Ở tuổi 24, Thu Trà duy trì việc học song song với các hoạt động nghệ thuật và xã hội. Cô từng nhiều năm đạt thành tích học sinh giỏi, sinh viên giỏi và đoàn viên xuất sắc của Trường Đại học Thương mại.

Trong ngày nhận bằng, bố mẹ và người thân có mặt để chúc mừng cô. Với Thu Trà, đây là một dấu mốc trong hành trình trau dồi tri thức trước khi tiếp tục theo đuổi những hoạt động mới.

Mang “Hạc ngự long quy” đến sân khấu Miss Intercontinental 2026, Lê Thu Trà không chỉ chuẩn bị cho phần thi Trang phục Văn hóa Dân tộc mà còn hướng tới việc giới thiệu một hình ảnh Việt Nam giàu bản sắc thông qua câu chuyện và biểu tượng văn hóa được chuyển tải bằng thời trang./.

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Miss Intercontinental: Á hậu Thu Ngân nói gì trong vòng phỏng vấn kín? Á hậu Thu Ngân vừa hoàn thành phỏng vấn kín. Sau nội dung trao đổi với giám khảo cô cũng không ngần ngại bày tỏ mong muốn chinh phục chiếc vương miện cao quý mùa giải Miss Intercontinental năm nay.