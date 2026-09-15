Bắc Ninh mở rộng thí điểm Trợ lý nhân dân, tập trung vào thủ tục phát sinh nhiều

Sau gần 2 tháng triển khai thử nghiệm có kiểm soát, ứng dụng “Trợ lý nhân dân” bước đầu cho thấy hiệu quả trong hỗ trợ người dân thực hiện thủ tục hành chính, nhất là ở các khâu kê khai, hoàn thiện hồ sơ.

Tỉnh Bắc Ninh thống nhất tiếp tục mở rộng thí điểm, đồng thời tập trung hoàn thiện công nghệ, bảo đảm an toàn thông tin và dữ liệu cá nhân trước khi xem xét triển khai trên phạm vi toàn tỉnh.

Đó là thông tin tại cuộc họp đánh giá kết quả triển khai ứng dụng “Trợ lý nhân dân” do Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh Mai Sơn chủ trì, diễn ra chiều 15/9.

Rút ngắn thời gian hoàn thiện hồ sơ

Theo báo cáo tại cuộc họp, ứng dụng được triển khai thử nghiệm tại 5 địa bàn gồm xã Hiệp Hòa và các phường: Bắc Giang, Nam Sơn, Song Liễu, Phương Liễu. Đến nay, ứng dụng đã được cấu hình 60 thủ tục hành chính, trong đó 44 thủ tục thuộc thẩm quyền cấp xã và 16 thủ tục thuộc thẩm quyền cấp tỉnh; 18 thủ tục có phiên bản hỗ trợ bằng giọng nói.

Tính đến ngày 8/9, “Trợ lý nhân dân” đã hỗ trợ 2.234 hồ sơ. Các chức năng tự động nhận dạng giấy tờ, điền biểu mẫu điện tử, đính kèm thành phần hồ sơ giúp giảm thời gian kê khai và tiếp nhận.

Tại phường Bắc Giang, thời gian hoàn thiện một hồ sơ giảm từ khoảng 8-10 phút xuống còn 2-3 phút. Với 2.234 hồ sơ đã được hỗ trợ, thời gian tiết kiệm ước khoảng 186-298 giờ công tiếp nhận.

Phiên bản hỗ trợ bằng giọng nói cũng bước đầu phát huy hiệu quả đối với người cao tuổi, người chưa quen sử dụng môi trường điện tử và những trường hợp gặp khó khăn khi nhập liệu. Tại xã Hiệp Hòa, 242/916 hồ sơ, chiếm 26,4%, được thực hiện bằng phiên bản tích hợp giọng nói; mức độ hài lòng của công dân qua khảo sát đạt 100%.

Kết quả thử nghiệm cũng cho thấy nhu cầu sử dụng tập trung ở một số nhóm thủ tục. Qua tổng hợp 1.510 hồ sơ tại xã Hiệp Hòa và phường Bắc Giang, 10 thủ tục hành chính phát sinh 1.363 hồ sơ, chiếm 90,3% tổng số hồ sơ. Các thủ tục có tần suất cao chủ yếu thuộc nhóm hộ tịch, chứng thực, đăng ký kinh doanh và thủ tục liên thông.

Từ thực tế này, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh đề xuất khi nhân rộng nên ưu tiên các thủ tục có tần suất phát sinh cao, quy trình ổn định và đã chứng minh hiệu quả, thay vì triển khai đồng loạt toàn bộ 60 thủ tục.

Lãnh đạo Trung tâm phục vụ Hành chính công phường Bắc Giang phát biểu. (Ảnh: Đồng Thúy/TTXVN)

Mở rộng thí điểm gắn với an toàn dữ liệu

Đánh giá kết quả sau gần 2 tháng thử nghiệm, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh Mai Sơn cho rằng “Trợ lý nhân dân” bước đầu phát huy hiệu quả, hỗ trợ thiết thực cho người dân trong thực hiện thủ tục hành chính, đồng thời nâng cao hiệu quả tiếp nhận, xử lý hồ sơ của cán bộ.

Theo ông Mai Sơn, ứng dụng có tính tiện lợi, dễ sử dụng, yêu cầu đầu tư hạ tầng không lớn, có thể tận dụng hệ thống và trang thiết bị hiện có. Đây là cơ sở để tiếp tục hoàn thiện, mở rộng phạm vi áp dụng; đồng thời nghiên cứu phát triển phiên bản trên điện thoại, tạo thuận lợi hơn cho người dân.

Tuy nhiên, tỉnh yêu cầu các đơn vị tiếp tục rà soát, khắc phục hạn chế, nhất là khả năng nhận dạng chứng từ, giấy tờ viết tay. Cùng với đó, cần đánh giá đầy đủ hiệu năng, tính năng và khả năng đáp ứng của ứng dụng đối với từng nhóm đối tượng, từng địa bàn, bảo đảm vận hành ổn định trong thực tế.

Tỉnh thống nhất tiếp tục triển khai thí điểm, mở rộng thêm địa bàn và nhóm đối tượng để đánh giá toàn diện hiệu quả, khả năng vận hành trước khi triển khai trên phạm vi toàn tỉnh. Trước mắt, việc triển khai sẽ tập trung vào các thủ tục hành chính có phát sinh hồ sơ, nhất là nhóm hộ tịch, người có công, bảo trợ xã hội, đăng ký kinh doanh và các thủ tục có tần suất phát sinh cao.

Sở Khoa học và Công nghệ được giao chủ trì tổ chức triển khai, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan. Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo các địa phương chuẩn bị nhân lực, tổ chức tập huấn, bảo đảm cán bộ được hướng dẫn thống nhất trong sử dụng ứng dụng và hỗ trợ người dân; trước ngày 30/9 tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai trên địa bàn tỉnh.

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu tiếp tục hoàn thiện các tính năng, bảo đảm ứng dụng phù hợp với nhu cầu của từng nhóm đối tượng; nghiên cứu khả năng kết nối, tích hợp với các hệ thống đang vận hành, tránh phát sinh thêm quy trình, thao tác cho cán bộ và người dân.

Đặc biệt, quá trình mở rộng thí điểm phải gắn với yêu cầu bảo đảm an toàn, an ninh thông tin, dữ liệu cá nhân và an ninh quốc gia. Các nội dung về bảo mật, an toàn dữ liệu cần được đánh giá, kiểm soát chặt chẽ ngay từ quá trình hoàn thiện ứng dụng, tạo nền tảng để triển khai ổn định, hiệu quả và bền vững trên phạm vi toàn tỉnh./.

Phấn đấu đến 2030, chỉ số hài lòng về giải quyết thủ tục hành chính đạt tối thiểu 95% Nghị quyết 258 có trọng tâm là cắt giảm, đơn giản hóa tối đa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh, chuyển đổi thành công phương thức quản lý từ tiền kiểm sang hậu kiểm trên cơ sở quản trị rủi ro