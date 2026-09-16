Ninh Bình gỡ vướng giải phóng mặt bằng cho các công trình giao thông

Xác định hạ tầng giao thông là động lực mở rộng không gian phát triển, tỉnh Ninh Bình đang tập trung tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai các công trình, nhất là về giải phóng mặt bằng, qua đó đẩy nhanh tiến độ thi công và sớm phát huy hiệu quả đầu tư.

Dự án xây dựng đường song hành, đường gom tuyến Vành đai 5 có tổng chiều dài gần 29 km, diện tích thuộc phạm vi dự án hơn 415 ha. Đến nay, đã bàn giao hơn 257 ha mặt bằng, đạt 61% diện tích thuộc phạm vi dự án.

Về tiến độ thi công, các nhà thầu đã đào nền khoảng 13,2 km; xử lý nền đất yếu 7,3 km; đắp nền K95, K98 khoảng 10,9 km và thi công cấp phối đá dăm khoảng 2,2 km.

Một số công trình cầu lớn như cầu Đen, cầu Kênh thủy lợi, cầu Tiên Tân, cầu Long Xuyên cơ bản hoàn thành hoặc đang được triển khai đồng bộ các hạng mục dầm, mố, trụ...

Tính chung, toàn bộ dự án hiện đạt hơn 50% khối lượng xây lắp theo giá trị hợp đồng; giá trị giải ngân đạt 1.723 tỷ đồng, tương đương khoảng 62% tổng vốn đã bố trí.

Công tác giải phóng mặt bằng dự án hiện đang gặp khó khăn do vướng mắc về nguồn gốc đất, nhân khẩu, thủ tục thừa kế, hiện trạng làm đa canh; chậm xây dựng khu tái định cư và di chuyển công trình hạ tầng kỹ thuật. Các đơn vị, địa phương đang tập trung tháo gỡ những vướng mắc này để bảo đảm tiến độ dự án.

Đối với đoạn từ nút giao với ĐT.496B đến nút giao Thái Hà, nút giao đường CT.16 và đường ĐT.495B, qua địa bàn các xã Nam Xang và Bắc Lý, các đơn vị đang khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, kiểm đếm và xử lý các trường hợp liên quan đến đất tư nhân, đất doanh nghiệp và tài sản trên đất.

Tại xã Bắc Lý, việc kiểm kê diện tích bị ảnh hưởng của Công ty May Thiên Sơn và Công ty Xăng dầu Thụy Dương được tập trung đẩy nhanh. Đến nay, Công ty Xăng dầu Thụy Dương đã bàn giao một phần mặt bằng, tạo điều kiện tiếp tục thi công các hạng mục liên quan.

Việc di dời các công trình hạ tầng kỹ thuật cũng đang được các đơn vị phối hợp triển khai, bảo đảm tiến độ chung của dự án. Hệ thống đường điện 35kV đã dựng được 70 cột và đang tiến hành kéo dây đến các vị trí đã hoàn thành.

Việc di chuyển các đường điện 22kV, 0,4kV, trạm biến áp và trạm BTS cũng đang được các đơn vị liên quan khẩn trương triển khai, nhằm bảo đảm mặt bằng và tiến độ thi công dự án.

Ông Lê Hùng Mạnh, Phó Chỉ huy trưởng công trường Gói thầu số 16, Dự án xây dựng đường song hành Vành đai 5 cho biết, trong điều kiện mặt bằng chưa được bàn giao liền mạch và nguồn vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn còn hạn chế, đơn vị xây dựng phải điều chỉnh phương án tổ chức thi công, tập trung thiết bị và nhân lực vào những vị trí đã có mặt bằng, triển khai theo hình thức cuốn chiếu.

Mặt bằng được bàn giao đến đâu, nhà thầu sẽ bố trí lực lượng thi công ngay đến đó; đồng thời tăng cường máy móc, nhân công để bù lại những phần việc bị ảnh hưởng chậm tiến độ.

Tỉnh Ninh Bình hiện triển khai nhiều dự án giao thông nhằm kết nối các khu vực và mở rộng không gian phát triển mới. (Ảnh: Nguyễn Chinh/TTXVN)

Dự án Đầu tư xây dựng công trình thuộc Dự án đầu tư xây dựng cầu vượt sông Nông Giang và đường Nguyễn Tất Thành (QL.38 cũ) có tổng mức đầu tư hơn 1.134 tỷ đồng; quy mô dự án gồm hạng mục cầu, đường đầu cầu và hạng mục cây xanh, mặt nước.

Đến nay, hạng mục cầu đã thi công đúc hoàn thành 90/90 phiến dầm; hoàn thành lao lắp dầm và bản mặt cầu 5/10 nhịp; thi công tường chắn có cốt sau mố M2, M1 đạt 95%; hạng mục chỉnh trang bờ sông Nông Giang, hồ điều tiết đạt hơn 74% giá trị hợp đồng.

Hiện nay tiến độ dự án đang bị chậm, nguyên nhân chính là do khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng.

Trên địa bàn phường Đồng Văn còn khoảng 4.600 m2 ảnh hưởng đến 19 hộ dân chưa được kiểm đếm; tại phường Duy Tân còn khoảng 810 m2 chưa giải phóng mặt bằng ảnh hưởng đến việc thi công dầm nhịp T8-T9 và phần chỉnh trang dọc trục DT07, xử lý đất yếu đường gom phía mố M2...

Ông Phạm Ngọc Hiếu, Chỉ huy trưởng thi công dự án cho biết, hiện nay nhà thầu đã tập trung nhân lực, máy móc, thiết bị để tổ chức thi công tại các vị trí có mặt bằng. Tuy nhiên, việc thiếu mặt bằng tại một số vị trí quan trọng đang ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ hoàn thành công trình.

Từ thực tế các công trường cho thấy, việc tháo gỡ khó khăn về mặt bằng, nguồn vật liệu và di chuyển công trình hạ tầng kỹ thuật là yêu cầu cấp thiết để nhà thầu đẩy nhanh tiến độ, tăng khối lượng thi công, bảo đảm kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công.

Theo ông Nguyễn Quang Huy, Phó Giám đốc phụ trách Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 3 tỉnh Ninh Bình, đẩy nhanh tiến độ thi công, sớm đưa các dự án giao thông vào khai thác sẽ góp phần phát huy hiệu quả đầu tư, kết nối các khu vực và mở rộng không gian phát triển mới cho địa phương.

Hiện nay, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 3 đang tiếp tục phối hợp với các địa phương, đơn vị liên quan tập trung tháo gỡ những vướng mắc về giải phóng mặt bằng, di chuyển công trình hạ tầng kỹ thuật, tạo mặt bằng liền mạch cho các nhà thầu tổ chức thi công.

Cùng với đó, đơn vị đôn đốc các nhà thầu rà soát tiến độ từng gói thầu, xây dựng phương án thi công phù hợp, tranh thủ tối đa mặt bằng đã có, tăng cường nhân lực, thiết bị, tổ chức thi công theo hướng cuốn chiếu, bảo đảm tiến độ các hạng mục và kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công./.

Giải phóng mặt bằng đường sắt Lào Cai - Hà Nội-Hải Phòng trong tháng 2/2027 Liên quan đến dự án Đầu tư xây dựng tuyến đường sắt Lào Cai-Hà Nội-Hải Phòng, Bộ Xây dựng yêu cầu các địa phương khẩn trương xây dựng, hoàn thiện kế hoạch giải phóng mặt bằng chi tiết.

​