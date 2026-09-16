Việt Nam và Đức thúc đẩy hợp tác đào tạo nhân lực số

Việt Nam đang tăng cường đào tạo nhân lực số thông qua hiện đại hóa hệ thống giáo dục nghề nghiệp, trong đó chú trọng trang bị năng lực dẫn dắt và triển khai chuyển đổi số tại các cơ sở đào tạo. Đây cũng là một hướng hợp tác giữa Việt Nam và bang Hessen của Đức.

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, đại diện một số cơ sở giáo dục nghề nghiệp Việt Nam vừa hoàn thành chương trình bồi dưỡng “Chuyên gia chuyển đổi số,” được triển khai từ năm 2023 với sự tài trợ của bang Hessen và do Tổ chức Hỗ trợ đại học thế giới Đức (WUS) phối hợp với trường Đại học Việt Đức (VGU) thực hiện.

Chủ tịch WUS Đức, Tiến sỹ Kambiz Ghawami, đánh giá các học viên hoàn thành chương trình sẽ giữ vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy chuyển đổi số tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp ở Việt Nam.

Điểm đáng chú ý của chương trình là không chỉ tập trung vào kỹ năng công nghệ thông tin mà các học viên còn được đào tạo về quản lý quá trình chuyển đổi số, xây dựng môi trường học tập số và cách huy động đội ngũ giáo viên, nhân viên cùng tham gia.

Từ chương trình này, các chuyên gia và giáo viên Việt Nam được kỳ vọng không chỉ tiếp nhận công nghệ mới mà còn hình thành năng lực tổ chức và dẫn dắt quá trình chuyển đổi tại cơ sở.

Sự phát triển nhanh của trí tuệ nhân tạo (AI) đang đặt ra yêu cầu cấp thiết đối với các cơ sở đào tạo nghề trong việc thay đổi phương thức giảng dạy và quản lý.

Theo Tiến sỹ Ghawami, công nghệ chỉ phát huy hiệu quả khi đi cùng trách nhiệm của con người. “Công nghệ phải phục vụ con người, chứ không phải ngược lại,” Tiến sỹ Ghawami nhấn mạnh, đồng thời kêu gọi các học viên trở thành những “đại sứ của chuyển đổi số” tại cơ sở giáo dục nghề nghiệp của mình. Theo ông, đổi mới công nghệ cần đi cùng các nguyên tắc đạo đức và trách nhiệm xã hội.

Chương trình “Chuyên gia chuyển đổi số” là một hoạt động hợp tác giữa Việt Nam và bang Hessen trong lĩnh vực giáo dục và phát triển nguồn nhân lực. VGU tiếp tục đóng vai trò nền tảng kết nối hợp tác giữa hai bên trong giáo dục, đào tạo nghề và chuyển đổi số.

Hợp tác song phương trong lĩnh vực này hướng tới một mục tiêu thiết thực, đó là nâng cao năng lực của hệ thống giáo dục nghề nghiệp và chuẩn bị nguồn nhân lực thích ứng với thị trường lao động trong kỷ nguyên số.

Chương trình được triển khai trong bối cảnh Việt Nam đặt mục tiêu trở thành nước công nghiệp có thu nhập cao và quốc gia dẫn đầu khu vực về công nghệ số vào năm 2045. Đến năm 2030, Việt Nam phấn đấu hình thành đội ngũ hơn 3 triệu nhân lực công nghệ số.

Trong quá trình này, giáo dục nghề nghiệp có vai trò trực tiếp trong chuẩn bị nguồn nhân lực cho thị trường lao động đang thay đổi nhanh dưới tác động của AI, tự động hóa và các công nghệ số./.

Đẩy mạnh hợp tác Việt Nam-Đức trong lĩnh vực xuất bản giáo dục Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam đã tổ chức chuyến công tác, học tập và trao đổi kinh nghiệm về mô hình sản xuất – phát hành sách điện tử, học liệu số tiên tiến tại Đức, từ ngày 8-14/8.