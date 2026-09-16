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Hơn 2.300 tỷ đồng đầu tư nâng cấp cải tạo Quốc lộ 6 đoạn qua tỉnh Điện Biên

Dự án nâng cấp, cải tạo Quốc lộ 6 đoạn Tuần Giáo-Mường Lay sẽ nhằm từng bước hoàn thiện mạng lưới đường bộ theo quy hoạch, tăng cường kết nối giữa các tuyến quốc lộ trong khu vực.

Việt Hùng
Phương tiện lưu thông trên một đoạn tuyến Quốc lộ 6. (Ảnh: Cục Đường bộ Việt Nam cung cấp)
Phương tiện lưu thông trên một đoạn tuyến Quốc lộ 6. (Ảnh: Cục Đường bộ Việt Nam cung cấp)

Bộ Xây dựng vừa phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án nâng cấp, cải tạo Quốc lộ 6 đoạn Tuần Giáo-Mường Lay (tỉnh Điện Biên)

Theo đó, dự án có tổng chiều dài đầu tư khoảng 56,7km, chia thành 2 đoạn gồm: đoạn 1 có điểm đầu tại khoảng Km383+000, khu vực ngã ba Tuần Giáo, thuộc địa phận xã Tuần Giáo; điểm cuối tại khoảng Km426+000, phía sau cầu Nậm Nèn, thuộc địa phận xã Nậm Nèn, dài khoảng 40,2km.

Đoạn 2 có điểm đầu tại khoảng Km438+000, thuộc xã Pa Ham; điểm cuối tại khoảng Km454+500, cách ngã ba giao với Quốc lộ 12 khoảng 8,4km, với chiều dài khoảng 16,5km.

Bộ Xây dựng tính toán sơ bộ tổng mức đầu tư dự án là 2.345 tỷ đồng, nguồn vốn thực hiện từ ngân sách Nhà nước, trong đó khoảng 2.100 tỷ đồng được bố trí trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030.

Dự án được triển khai công tác chuẩn bị đầu tư từ năm 2026, dự kiến khởi công năm 2027 và hoàn thành năm 2030.

Dự án nâng cấp, cải tạo Quốc lộ 6 đoạn Tuần Giáo-Mường Lay sẽ nhằm từng bước hoàn thiện mạng lưới đường bộ theo quy hoạch, tăng cường kết nối giữa các tuyến quốc lộ quan trọng trong khu vực, đáp ứng nhu cầu vận tải và nâng cao an toàn giao thông; đảm bảo quốc phòng-an ninh và thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh Điện Biên nói riêng và khu vực trung du, miền núi phía Bắc nói chung./.

(Vietnam+)
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